“ไก่ วรายุฑ” ถึงตกใจแต่ไม่อกหัก “ตั้น พิเชษฐ์ไชย” แต่งงาน โสด รอความรัก แต่ปูนนี้แล้วใครจะเอา

“ไก่ วรายุฑ” เผย “ตั้น พิเชษฐ์ไชย” บอกเองจะแต่งงาน ยอมรับตกใจ แต่ยินดีด้วยมากๆ ลั่นไม่อกหัก บอกอยากอุ้มหลานแล้ว โอดโสด ความรักว่างเปล่า ปูนนี้แล้วใครจะเอา ขอให้เข้ามาเหอะ ไม่มีสเปกแล้ว
หลายคนแอบเป็นห่วงความรู้สึกของผู้จัดคนเก่ง “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา”หลังจากมีภาพของ “ตั้น พิเชษฐ์ไชย ผลดี” แต่งงานออกมา ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อหลายปีก่อนทั้งคู่เคยคบหากัน และเมื่อกลางปีที่แล้วไก่ วรายุฑยังออกมาบอกว่าตามง้อตั้นอยู่ด้วย เพราะฝ่ายชายยังไม่มีใครมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แต่พอฝ่ายชายแต่งงานไปเรียบร้อยเมื่อช่วงต้นปี ยอมรับว่าตกใจ แต่ก็พร้อมยินดีด้วย
“รู้ก่อน เขาโทร.มาบอกว่าพี่ไก่ผมจะแต่งงานแล้วนะ ก็ตกใจนะ แต่ก็ดีใจกับเขา ดีใจด้วย ถามว่ารู้มาก่อนไหมว่าเขามีคนคุย ก็รู้ แต่รู้แบบแผ่วๆ จนเขาบอกเองเราถึงแน่ใจ เพราะไม่เคยเห็นเขาจีบใครพอเขาบอกเราก็ เฮ้ย จริงหรอ ดีใจด้วย ดีใจนะ เพราะเขาอายุเยอะแล้ว แต่ยอมรับว่าตกใจ แต่ก็ดีใจ
เราไม่ได้อกหัก ความรักเรามีอยู่ตลอด เราเผื่อแผ่ให้กับคนทั้งโลกและทุกๆ คนที่รอความรักจากเรา และรอความรักจากเขา แต่ที่บอกว่าตกใจเพราะว่าเหรอ เท่านั้นเอง ใช่เหรอ แต่งแล้วเหรอ ก็อวยพรขอให้มีความสุขมากๆ ยิ่งๆ ขึ้น จากที่สุขอยู่แล้วให้สุขขึ้นมากไปอีก บอกว่าอยากอุ้มหลานเร็วๆ ด้วย ตอนนี้เขาก็มีครอบครัวแล้ว เราอยากอุ้มหลาน อยากเห็นหลานเขา เขาได้เลี้ยงแต่ลูกพี่ติ๊ก (เจษฎาภรณ์ ผลดี) คราวนี้ได้เลี้ยงลูกตัวเอง ก็อาจจะสนุกกว่านี้ มีความสุขมากกว่านี้”
โอดโสด ความรักว่างเปล่า ปูนนี้แล้วใครจะเอา ขอให้เข้ามาเหอะ ไม่มีสเปกแล้ว
“ความรักตอนนี้ว่างเปล่า แต่หัวใจสีชมพูรอความรัก โสดค่ะ อายุปูนนี้ใครเขาจะมาเอา เป็นหมาแก่ รอหมาเด็กมา (หัวเราะ) แต่ไม่มีเข้ามานะ แต่ก็เปิดค่ะ เป็นกำลังใจกับชีวิต ใครก็ได้ก็เข้ามาเหอะ ตอนนี้หาสเปกไม่ได้แล้วอายุอย่างนี้อย่าเลือกมาก ไม่มีใคร เข้ามาเถอะ ความรักมันฟลูฟีลเราทุกอย่างแหละค่ะ มันฟลูหมด มันมีความสุข อะไรๆ มันก็สวย มันก็สดชื่น ถ้าคนเรามีความรัก”