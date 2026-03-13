“เบนซ์ พรชิตา - ธัญญ่า” นพนภา 2 เวอร์ชั่น เบนซ์ลั่นกลัวและกดดันมาก ละครในตำนาน ธัญญ่าเผยความลับที่ไม่เคยพูด!

“เบนซ์ พรชิตา” เปิดใจคัมแบ็กในรอบ 10 ปี รับบทนพนภาในตำนาน กลัวเพราะเป็นละครในความทรงจำ กดดันหนักจนต้องเวิร์กช็อปใหม่ ด้าน “ธัญญ่า” เผยความลับเคยเสียเซลฟ์กับบทนี้มาแล้ว เกือบไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาครอบครัวหนัก ชี้เบนซ์เหมาะสม
ตั้งแต่มีการเฉลยออกมาว่า นพนภา ในละครเรื่อง แรงเงา เวอร์ชั่น 2026 คนที่มารับบทนี้คือ “เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา” แฟนๆ ละครก็เฮกันยกใหญ่ อวยยศไม่มีใครเหมาะกว่านี้อีกแล้ว ล่าสุดในงานประกาศรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2026 presented by Thonburi Phan iChat สาวเบนซ์ก็ควงคู่มากับนพนภาเวอร์ชั่น “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ที่เรียกว่าเป็นตำนานไปแล้ว โดยทั้งคู่บอกว่าบทนี้ไม่ใช่ง่ายๆ เลย
เบนซ์ : “เวอร์ชั่นในตำนาน (หันไปมองธัญญ่า) วันนี้มาเจอกัน”
ธัญญ่า : “รู้สึกว่าบทนพนภาในเวอร์ชั่นนี้เหมาะกับเขามากค่ะ ตอนแรกที่มีข่าวว่าแรงเงาจะรีเมก เราก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นใคร พอเป็นเบนซ์แล้วก็แบบใช่เลย เราเชื่อว่าความแรงของเขามีอยู่แล้วแหละ”
เบนซ์ : “จะบอกว่าตอนที่ตกลงรับละครเรื่องนี้ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นความลับอยู่ แต่ว่ามีโอกาสได้เจอพี่ญ่าที่รายการ เราก็แอบกระซิบพี่ญ่าก่อนคนแรกเลย บอกพี่ญ่าๆ หนูได้เล่นเป็นนพนภาด้วยนะดีใจมากได้เล่นเป็นพี่ญ่า”
ธัญญ่า : “เราก็เลยต้องกุมความลับไปด้วย”
“ธัญญ่า” เผยเกือบไม่ได้เล่นบทนี้แล้ว เพราะมีปัญหาชีวิตครอบครัวอยู่
ธัญญ่า : “จริงๆ ตอนนั้นเราอยู่อเมริกา แล้วก็ปฏิเสธไปแล้วทีนึง เพราะคิดว่าจะไม่ได้กลับมาเมืองไทย เนื่องจากมีปัญหาชีวิตคาราคาซัง จนเกือบปีละครก็ยังไม่เปิดกล้อง จำได้เหมือนเราได้คุยกับพี่เล็กน้อยว่าถ้าจะยังให้เล่นอยู่สามารถเล่นได้แล้วนะคะ เพราะมีแพลนจะกลับเมืองไทยแล้ว เหมือนละครรอเรายังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าในตอนนั้นที่เราเล่นยังเล่าให้เบนซ์ฟังเลย ว่าตอนพี่เติมกำกับถ่ายไปแล้ววันนึง พี่เติมมาบอกว่าไม่ได้ ที่ถ่ายมาในวันนั้นต้องทิ้งหมดเลย
แล้วก็เรียกเราไปเวิร์กช็อป เพราะเราเล่นเด็กเกินไป ไม่ใช่นพนภาในเวอร์ชั่นที่เขาต้องการ เวอร์ชั่นพี่เติมต้องการนพนภาที่มีความเป็นมนุษย์ป้าด้วย น่าสงสารด้วย ตลกด้วย แต่ที่เราเล่นมันมีมิติเดียวและเหมือนเป็นเด็ก ต้องไปเวิร์กช็อปอยู่เกือบอาทิตย์ เราก็เฮ้ย เล่นหนังเล่นละครมาตั้งกี่ปีโดนให้ไปเวิร์กช็อปใหม่ เสียเซลฟ์มากแต่ก็เข้าใจเลย พอหลังจากที่เวิร์กช็อปกลับมาอีกวันนึงเรารู้แล้วว่าเพราะอะไร มิติที่เราเล่นวันแรกกับวันที่เราพร้อมมันไม่เหมือนกันเลย มันอินมากค่ะตอนนั้น เราก็ไม่เคยถามพี่เติมว่าเลือกเราจากข่าวหรือเรื่องจากความสามารถ (หัวเราะ) โอเคว่ามันมีประสบการณ์ แต่แค่อายุมันยังน้อยอยู่ ความภูมิฐานมันยังไม่ได้ แต่เบนซ์นี่เหมาะมาก วัยก็ได้ด้วย”
ยอมรับหนักใจ เพราะเวอร์ชั่นเก่าทำไว้ดีมาก ยังกังวลเพราะไม่ได้เล่นละครมา 10 ปีแล้ว
เบนซ์ : “เท่าที่เจอพี่กู่ ผู้กำกับเวอร์ชั่นนี้ เขาบอกว่าจะพยายามทำให้ไม่เหมือนเวอร์ชั่นเดิม เราก็สบายใจเลย แต่ก็ไม่ได้สบายใจขนาดนั้น เพราะว่ามันเป็นละครที่อยู่ในความทรงจำของทุกคน แล้วทุกคนก็จำพี่ธัญญ่าได้ จำเจนี่ (เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ) ได้ แล้วก็จำได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนยังไง พอมาเป็นยุคนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกัน แต่อยากบอกพี่ญ่าว่าไม่ต้องเสียใจไปนะคะ ที่บอกว่าเล่นวันแรกก็ให้โดนจับไปเวิร์กช็อปเริ่มใหม่ เราก็โดนเหมือนกัน ถ่ายทีเซอร์วันแรกพี่กู่บอกว่าเดี๋ยวพาไปเวิร์กช็อป (หัวเราะ) คือเราไม่ได้เล่นละครมา 10 ปี เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเนอะ
จริงๆ หนักใจ ก่อนที่จะเปิดตัวว่าใครเล่นเป็นใคร ตอนนั้นมีข่าวมาก่อนว่าจะมีแรงเงารีเมก แต่ว่าจะเอาใครมาเล่น ซึ่งก็มีเพื่อนในเน็ตวางตัวละครกันไว้ให้ หนึ่งในนั้นมีชื่อเราด้วย ตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่าคนยังนึกถึงเราอยู่เนอะ แอบคิดในใจถ้าได้เล่นก็ดีเหมือนกันเนอะ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเรียกเราจริงๆ แล้วพอมาได้เล่นจริงๆ ก็รู้สึกว่าโชคดีจัง อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ละครมา 10 ปีพอดี เลยรู้สึกว่าถ้าเรากลับมาในบทที่ทุกคนรอมันน่าจะดี
ทุกวันนี้ก็ยังกังวลเยอะเลยล่ะ อย่างที่บอกเพราะไม่ได้เล่นนานๆ ความมั่นใจ ความโหดร้ายในตัวที่เคยมีมันถูกเอาไปซ่อนอยู่ พอเวลาเป็นแม่เราก็จะซอฟต์ๆ ใจดีๆ ความโหดร้ายในวัยเดิมมันไม่กลับมาแล้ว ตอนนี้ก็เลยต้องไปเวิร์กช็อปจริงจัง เพื่อให้มันกลับมามั่นใจเหมือนเดิม เอาจริงๆ เบนซ์ว่ามันยากนะพอมันเป็นละครรีเมก คนจับตามองเยอะ วันนั้นที่ทีเซอร์ออกไปก็ยังลุ้นอยู่ว่าเรารอดหรือเปล่า พอคนพูดถึงเราว่าดีใจจังเลยที่เป็นพี่เบนซ์ เราก็รู้สึกค่อยยังชั่วหน่อย เพราะแค่เริ่มแล้วมีคนยอมรับมันก็ใจชื้นไปครึ่งนึง ที่เหลือก็คือต้องทำการบ้านเพื่อให้มันผ่านไปให้ได้ดีที่สุด ส่วนเรื่องการเปรียบเทียบ ก็ต้องกังวลสิ เขาทำไว้ขนาดนั้น”
ธัญญ่า : “แต่ตอนที่เราเล่นก่อนหน้านั้นจะเป็นเวอร์ชั่น แอน ทองประสม กับพี่หน่อง สาวิตรี ซึ่งเขาทำไว้ดีมาก เราเองก็เครียดเหมือนกัน”
เบนซ์ : “ฉากบันไดในตำนาน จนตอนนี้ยังกลิ้งตกอยู่เลย บันไดโคตรสูงเลย (หัวเราะ) จะบอกว่าตอนที่ถ่ายเทกแรกเราสะดุดบันไดจริงๆ ยังเป็นแผลที่ขาอยู่เลย แต่ว่าโชคดีที่พี่ป๋อ (ณัฐวุฒิ สกิดใจ) จับเอาไว้ทันเลยไม่ได้ร่วงลงไปความที่เราเล่นตรงขอบบันได บวกกับไม่ได้เล่นละครนานอาจจะรับแรงตบได้ไม่ดีเท่าไหร่ รู้สึกเหมือนเราเซฟตัวเองไม่เป็น แล้วเรื่องแบบนี้มันเล่นจริงไม่ได้ ต้องเล่นแล้วเซฟตัวเองไม่ให้เจ็บด้วย เรื่องบันไดนี่ก็ยากอยู่นะ ถ้าเกิดเล่นจริงวันนั้นน่าจะตายนะ (หัวเราะ)”