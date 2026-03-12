“The Face Men Thailand Season 4” เปิดประเดิม​ EP.​ แรกสุดร้อนแรง ศึกแห่งศักดิ์ศรีและการคัดเลือกสุดโหด!!เริ่มต้นขึ้นแล้ว

เปิดประเดิมEP.แรก ก็ร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยไปซะแล้ว สำหรับรายการ “The Face Men Thailand Season 4” ที่ขึ้นแท่นเป็นรายการระดับตำนานการค้นหานายแบบและนักแสดงตัวจริงเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าวงการบันเทิงไทย และเป็นรายการเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่ร้อนแรงทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ล่าสุดเปิด EP. แรกก็แซ่บเว่อร์!! การันตีความสนุกโดย “คุณเต้- ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” รองประธานกรรมการบริหาร ด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ใน EP แรกรายการได้คัดหนุ่มๆจาก 2,000 คน เหลือเพียงแค่44คนสุดท้าย แบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมแรกเมนเทอร์สุดหล่อออร่ากระจาย “มาย -ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” ทีมที่2เมนเทอร์สุดหล่อสายแฟชั่นอย่าง “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” และปิดท้ายด้วยทีมที่3เมนเทอร์แชมป์เก่าของรายการตัวมัมตัวแม่อย่าง “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เปรมานนท์” ที่แทคทีมมากับเมนเทอร์ตัวพ่อของวงการบันเทิง “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” แค่เพียงเปิดตัวเมนเทอร์ก็ฮอตฉ่าสนั่นจอเลยทีเดียว
งานนี้ทั้ง 4 เมนเทอร์ จาก 3 ทีม ต้องฟาดฟันฟันแย่งชิงผู้เข้าประกวดมาเป็นทีมของตัวเอง ตามแบบฉบับ “The Face Men Thailand” โดยจะคัดเหลือเพียง12คน แบ่งออกเป็นทีมละ 4 คน ซึ่งบรรยากาศการคัดเลือกเต็มไปด้วยความร้อนแรง ความสนุก รวมถึงดราม่าก็เสิร์ฟจัดหนัก เพราะเพียงแค่บางคนเปิดตัวออกมาก็ได้เจอกับคำว่า “เสียใจด้วยครับ คุณไม่ใช่ The Face” บางคนถึงกับหลั่งน้ำตา บางคนช็อคชนิดที่ตั้งสติไม่ทัน หรือบางคนก็ต้องรีบหันหลังกลับบ้านกันเลยทีเดียว
และหลังจากการคัดเลือกสุดโหดในครั้งนี้ก็สามารถแบ่งลูกทีมออกเป็นดังนี้ ทีมเมนเทอร์ ”ออฟ-จุมพล” ได้แก่ “โบนัส-ณัฏฐภาส วงศ์วราวิภัทร์, ฟ็อก-ปรเมษฐ์ มั่นยืน, MEW TRAVIS ANYE NENG, โรม-ศิวพงศ์ พันธุมจินดา, ปอม-กมลภพ แก้วเดียว ”
ทีมเมนเทอร์ “มาย-ภาคภูมิ” ได้หนุ่ม “กลัฟ-ธนพงศ์ ประภาศิริสุลี, JACOB FERRAIOLI, LEO-LEE HEESUNG, ภีม-ณัฐภัทร ประภานนท์, แมนยู -สิทธิรักษ์ แก้วนิยม”
ปิดท้ายที่ทีมเมนเทอร์แชมป์เก่าอย่าง “แพนเค้ก-เขมนิจ”และ “อนันดา” ได้ลูกทีมคือหนุ่ม “โดนัท-มนต์นัทธ์ อันชนะโสภิณ, คิมหันต์-รณกร คำชู, LINCOLN BUI, พีพี- พัฒนพงศ์ พัฒนกพันธุ์ และ “วิกรม-ปัจจุบันน์ ปัญจมาพิรมย์
สัปดาห์แรกก็สนุกจัดขนาดนี้ อย่าลืมติดตามรายการ “The Face Men Thailand Season 4” ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น. ห้ามพลาด!! แม้แต่พริบตาเดียว
