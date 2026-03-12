งานใหม่สุดท้าทายของ "ฮันนี่ ณภัค" ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กมธ.ติดตามงบฯ

นอกจากจะรั้งตำแหน่งนางงามระดับโลกแล้ว "ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร" Mrs. Classic Universe 2024 ยังมีความสามารถอีกหลายๆ ด้าน ล่าสุด สาวฮันนี่ เข้าทำหน้าที่แทนประชาชน เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณแผ่นดิน, วุฒิสภา ADVISOR OF THE COMMITTEE OF THE SENATE ตำแหน่งอันได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
โดย สาวฮันนี่ เผยถึงงานที่รับผิดชอบในครั้งนี้ว่า…
"ฮันนี่ขอปฏิบัติงาน ทำงานเพื่อชาติและรับใช้แผ่นดินอย่างสูงสุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ซึ่งฮันนี่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ที่ผ่านมาค่ะ"
เธอยังหมายมั่นตั้งใจในการทำงานครั้งนี้อีกว่า…
"ฮันนี่ขอทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุด เพราะในส่วนงานขณะนี้คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่สำคัญยิ่ง ในความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศชาติ ที่รองบประมาณลงไปเพื่อช่วยเหลือให้การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในทุกด้านเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งค่ะ"