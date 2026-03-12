“มิ้นท์-ชายกลาง” ศิลปินค่าย M Flow music ร่วมเดินพรมแดงครบรอบ 15 ปีของเวที THE GUITAR MAG AWARDS

เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงประเทศไทย ที่เหล่าคนดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างเหนียวแน่น สำหรับงาน The Guitar Mag Awards 2026 กับการเฉลิมฉลอง 15th Anniversary Celebrations ณ ONE BANGKOK FORUM ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศภายในงาน เริ่มจากการเปิดตัวเหล่าศิลปินหลากหลายค่าย เดินพรมแดงพบปะแฟนคลับที่มารออย่างเนืองแน่น
ทั้งนี้ ทางด้าน ศิลปินจากค่าย Mflow Music ที่ได้รับเกียรติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยได้ส่ง ไอคอนิค ของค่ายอย่าง "มิ้นท์ วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล“ ที่กำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ที่อย่างเพลง HOTTEA เพลงแดนซ์จังหวะสนุกที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการเพลง ซึ่งจะมีการเปิดตัวอีกครั้ง ภายในเดือน เมษายนนี้ และ ยังได้พาน้องชายคนเล็กของค่าย อย่าง ”ชายกลาง ธนกฤต สุธีปกรณ์“ ที่มีผลงานเพลง ”ลูกคนกลาง“ ที่ปล่อยออกไปช่วงปลายปีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งคู่ยังได้เปิดเผยว่า การมาร่วมงานครั้งนี้ ทำให้ได้พบเจอกับเพื่อนๆ ศิลปินค่ายต่างๆ โดยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และมุมมองในวงการเพลงที่จะทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในหลายด้าน ของวงการเพลง ซึ่งเป็นไปอย่างอบอุ่น และขอแสดงความยินดีกับ ศิลปิน และคนเบื้องหน้า - เบื้องหลังที่ได้รับรางวัลภายในงาน และอวยพรให้ The Guitar Mag อยู่คู่วงการเพลงไทย และจัดงานประกาศรางวัลอันทรงคุณค่าอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่านาน