CRT BRAND X ME SKIN จัดงาน AFFILIATE OPEN FACTORY DAY ยกระดับจาก “คนขายสินค้า”สู่ “พาร์ทเนอร์แบรนด์” พร้อมเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3 พรีเซนเตอร์ CRT BRAND อย่างเป็นทางการ

บริษัท ชาริตา168 จำกัด นำโดย คุณจูน-อมิตา ผู้บริหารสาวคนเก่ง แห่งบริษัทผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ภายใต้แบรนด์ CRT (ซีอาร์ที) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน ยกระดับอีกก้าวสู่ CRT BRAND X ME SKIN ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท มี สกิน แคร์ พลัส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แบรนด์ CRT (ซีอาร์ที) ในการจัดงานสุดอลังการ AFFILIATE OPEN FACTORY DAY เพื่อยกระดับจาก “คนขายสินค้า” สู่ “พาร์ทเนอร์แบรนด์” พร้อมเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 และ พรีเซนเตอร์ CRT BRAND อย่างเป็นทางการ ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซนเตอร์ กาแฟแคลเซียม CALCIUM COFFEE จตุรงค์ พลบูรณ์ พรีเซนเตอร์ FIBER MIX PRO และ เอ๋-พรทิพย์ สกิดใจ พรีเซนเตอร์ COLLAGEN LIFT PRO เสริมความเชื่อมั่น และตอกย้ำการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยสูตรที่มีคุณภาพและเหมาะกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง ณ Me Skin Care Plus (ลำลูกกา คลอง 9)
สำหรับไฮไลต์ CRT BRAND X ME SKIN ในงาน AFFILIATE OPEN FACTORY DAY เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท มี สกิน แคร์ พลัส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แบรนด์ CRT (ซีอาร์ที) จัดงานรวมตัวพันธมิตร (Affiliate) หลายร้อยชีวิต เพื่ออัปเดตเทรนด์การสร้างคอนเทนต์อย่างมืออาชีพโดยกูรูระดับแถวหน้า ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงจาก Affiliate ตัวจริง พร้อมการเยี่ยมชมโรงงาน Me Skin Care Plus รับชมไลน์การผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพจากหลายประเทศ เพื่อให้ได้สูตรที่มีคุณภาพและเหมาะกับผู้บริโภค นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมร่วม Workshop เทคนิคการทำคอนเทนต์ , Live Selling กับแบรนด์ CRT (ซีอาร์ที) และยังได้ใกล้ชิดกับ 3 พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ CRT BRAND และเจ้าของแบรนด์ตัวจริง ที่จะมาร่วมพูดคุยสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาส ในการยกระดับให้กับเหล่าพันธมิตรจาก คนขายสินค้า สู่ พาร์ทเนอร์แบรนด์ แบบจัดเต็มอีกด้วย
คุณจูน-อมิตา ผู้บริหาร บริษัท ชาริตา168 จำกัด เผยว่า “กิจกรรม AFFILIATE OPEN FACTORY DAY เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้เปิดบ้าน เปิดโรงงาน และเปิดมุมมองการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ บริษัท มี สกิน แคร์ พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นกระบวนการผลิตจริง มาตรฐานของโรงงาน และเบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CRT ที่ทุกคนไว้วางใจ เราเชื่อว่าความสำเร็จของแบรนด์ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก พาร์ทเนอร์และ Affiliate ทุกท่าน ที่ช่วยกันนำผลิตภัณฑ์ ดีๆ ไปส่งต่อถึงผู้บริโภค งานวันนี้จึงเป็นโอกาสดีๆ ที่จะได้รับทั้งแรงบันดาลใจ และโอกาสใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ๆ และเติบโตไปด้วยกัน สำหรับการต่อยอดธุรกิจในอนาคตด้วยค่ะ”
และที่สร้างความฮือฮาให้กับการงานนี้ได้ดีที่สุดคือการ เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด CRT – Daily Health for Modern Lifestyle “การดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวัน” ไม่ว่าจะเป็น การดื่มกาแฟ การเสริมใยอาหาร และ การดูแลผิวพรรณ ทุกผลิตภัณฑ์ของ CRT จึงถูกพัฒนาให้ใช้ง่าย ดื่มง่าย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ พร้อมการเปิดตัว 3 พรีเซนเตอร์ CRT BRAND อย่างเป็นทางการ
ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซนเตอร์ กาแฟแคลเซียม (CALCIUM COFFEE) ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ที่ผสมสารอาหารสำคัญ เพื่อให้การดื่มกาแฟในแต่ละวันเป็นมากกว่าความสดชื่น ที่มาพร้อมจุดเด่น กาแฟรสชาตินุ่ม ดื่มง่าย ผสมแคลเซียมและสารสกัดจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่กับการดื่มกาแฟ จตุรงค์ พลบูรณ์ พรีเซนเตอร์ ไฟเบอร์ มิกซ์ โปร (FIBER MIX PRO) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมใยอาหารในชีวิตประจำวันและลดการอักเสบของริดสีดวง ที่มาพร้อมจุดเด่นเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลำไส้ เพื่อสมดุลย์ลำไส้ระยะยาว ชงง่าย ดื่มสะดวกเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวง ระบบขับถ่ายไม่ดี และ เอ๋-พรทิพย์ สกิดใจ พรีเซนเตอร์ คอลลาเจน ลิฟต์ โปร (COLLAGEN LIFT PRO) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนสูตรเข้มข้น ที่ผสมสารสกัดหลายชนิดเพื่อการดูแลผิวพรรณ ที่มาพร้อมจุดเด่นคอลลาเจนคุณภาพสูงถึง 3 ไทป์ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น แอสต้าแซนธีนที่นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ พัฒนาเพื่อการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน
เรียกว่างาน “AFFILIATE OPEN FACTORY DAY” เป็นที่สุดแห่งปีที่ตอบโจทย์ครบทุกอรรถรสอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น Affiliate ที่มารับแรงบันดาลใจ จาก 3 พรีเซนเตอร์ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และ ผู้บริหารฯ ที่มาให้ความรู้ ความสนุก และพลังบวกเพื่อกลับไปใช้ต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงาน Me Skin Care Plus ที่ตอกย้ำถึงมาตรฐานการผลิต ที่พร้อมจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ CRT (ซีอาร์ที) เติบโตอย่างมั่นคง พบกับเรื่องราวดีๆ ของ CRT BRAND X ME SKIN และ 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อม 3 พรีเซนเตอร์ CRT BRAND อย่าง ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ พรีเซนเตอร์ กาแฟแคลเซียม CALCIUM COFFEE จตุรงค์ พลบูรณ์ พรีเซนเตอร์ FIBER MIX PRO และ เอ๋-พรทิพย์ สกิดใจ พรีเซนเตอร์ COLLAGEN LIFT PRO ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ได้แล้ววันนี้