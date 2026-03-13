ชอบคนตอแหx ? “บุ๋ม ปนัดดา” ฉุนคนแซะได้บัญชีคืนเร็ว งดออกความเห็นคลิปคราง ควรคุยกันในครอบครัว

“บุ๋ม ปนัดดา” ฉุนคนแซะปมบัญชีถูกอายัด แต่เพราะเป็นคนดัง ได้คืนเร็วใน 16 วัน ลั่นพูดตรงก็ผิด หรือชอบคนตอแxล ไม่ขอออกความเห็นคลิปคราง “โค้ชส้ม” แนะ “ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์” ควรคุยกันในครอบครัว พร้อมฝากรัฐบาลเตือนคนไทยรับมือผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง
ดูสาวแกร่งอย่าง “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” จะมีอาการฉุนชาวเน็ตบางส่วนอยู่ไม่น้อย กับกรณีที่ล่าสุดออกมาบอกว่าได้บัญชีที่โดนอายัดคืนครบหมดทุกบัญชีแล้ว ซึ่งยอมรับว่าเพราะตนเป็นคนมีชื่อเสียง เลยสามารถเคลียร์ได้ภายใน 16 วัน แต่กับประชาชนทั่วไปบางคน 8 เดือนก็ยังไม่ได้ บางคนรอจนท้อ ซึ่งพอเจ้าตัวออกมาพูดตรงๆ ว่าได้แล้ว ก็ยังมีคนมาแซะนั่นนี่ ลั่นถ้าชอบคนตอแxล ก็คงไม่ใช่ตน
“ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะคะ ก็คือว่าเมื่อวานมีนักข่าวถามบุ๋มเรื่องที่โดนอายัดบัญชีแล้วได้คืนเร็ว ถามว่าเร็วไหม สำหรับบุ๋มมันไม่เร็วหรอกนะคะ เพราะตอนอายัดใช้เวลา 2 นาที แต่ตอนถอนอายัด 16 วันนะคะ แต่ก็ยังเร็วกว่าพี่น้องประชาชนอีกหลายคน ทีนี้พอมีนักข่าวไปเขียนว่า บุ๋มยอมรับว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงทำให้โดนถอนอายัดเร็ว คือบุ๋มพูดตรงๆ เพราะบุ๋มรู้สึกอย่างนั้น เพราะบุ๋มฟังเสียงประชาชนมาเยอะที่เขาโดนเหมือนกัน แล้วกลายเป็นว่าเสียงประชาชนตรงนี้บอกว่าตั้งนานแล้วยังไม่ได้ บุ๋มก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะบุ๋มมีชื่อเสียง ใช่ เพราะว่าบุ๋มทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ให้เขาอยู่แล้ว ก็เลยได้เร็ว
คนก็บอกว่าเห็นไหมแสดงว่าคุณบุ๋มอยากได้โดนอายัดเหมือนทุกๆ คน คุณ จะประชดกันไปทำไม หรือคุณชอบดาราตอแหx บอกว่า อุ้ย ไม่หรอกค่ะ ไม่เร็วหรอกค่ะ คือบุ๋มบอกว่าเร็วก็คือเร็ว เร็วเพราะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ บุ๋มก็บอกอย่างนี้เลย แต่ถามว่าเร็วไหมกับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น มันไม่เร็วเลยค่ะกับสิ่งที่โดนอายัด ดังนั้นบุ๋มก็ไม่รู้ว่าบุ๋มจะตอบยังไง แต่ด้วยความเป็นคนตรงไง แล้วก็เป็นคนชัดเจนกับจุดยืนตัวเอง ด้วยความเป็นคนที่รู้ว่าผู้ใหญ่ช่วย ก็คือช่วย ก็พูดตรงๆ ไม่ได้โกหกอะไรเลย จะให้บอกว่าไม่หรอกค่ะอย่างนั้นอย่างนี้ บุ๋มทำไม่เป็นนะคะ
จะแซะทำไม คุณไม่โดนแบบเราคุณไม่เข้าใจหรอก ว่าการโดนอายัดมันลำบากขนาดไหนกว่าจะได้บัญชีคืน มันยากมาก เราควรจะไปด่าผู้ใหญ่ที่จัด พ.ร.ก. แล้วไม่มาคิดให้มันครบจบกระบวนความ ว่าถ้าจะถอนอายัดมันจะทำยังไงให้มันเร็วด้วย มีหลายคนที่ท้อแล้วค่ะ แล้วก็ไม่อยากตามแล้ว เพราะ 8 เดือนก็ยังไม่ได้ อันนี้บุ๋มว่าต้องไปลุยกันที่คนทำ พ.ร.ก. ค่ะ ว่าเขาควรจะมีการจัดการและเปลี่ยนแปลงให้พวกเรายังไงบ้าง ยังโชคดีที่บุ๋มมีชื่อเสียง บุ๋มโดนตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นประเด็นดังขึ้นมา แต่ดันบังเอิญเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาล ก็ไม่รู้จะไปจัดการที่จุดไหนหรือจัดการกับใคร เพราะไม่มีใครสามารถเซ็นชื่อหรือรับผิดชอบอะไรได้ แต่ ณ วันนี้คือได้คืนครบทุกอย่าง แต่กว่าจะครบก็ 16 วันค่ะ หลายคนก็บอกว่าก็บุ๋มได้เร็วแล้ว ใช่สิคะ มันก็ควรจะเร็วค่ะ อีกอย่างหนึ่งบุ๋มไม่ได้ผิดอะไรเลย แล้วคนที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วโดนนานขนาดนี้มันก็ไม่ควรอยู่แล้วไหม”
ไม่ขอออกความเห็นคลิปคราง กรณี “ไฮโซน้ำหวาน - นาวิน ต้าร์ - โค้ชส้ม” แต่บอกควรไปคุยกันในครอบครัว
“สำหรับคลิปครางหรืออะไรก็ตามนะคะ ต้องขออนุญาตว่าบุ๋มไม่ได้ดูเต็ม บุ๋มไม่มีข้อมูลตรงนี้ ไม่สามารถให้ความเห็นได้ ไม่ได้มีเวลาไปใส่ใจดูขนาดนั้น เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหึงหวงบุ๋มว่าจริงๆ แล้วควรคุยกันในครอบครัวให้รู้เรื่อง สำหรับตัวบุ๋มนะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้น อย่างเช่นสมมติว่าบุ๋มพาสามีไปสนามยิงปืน ซึ่งผู้หญิงมากอดผัวฉันเยอะมากเลยค่ะ ลูบไปลูบมา เราก็โอเค (หัวเราะ) เราคิดว่าผู้ชายน่าจะดูแลตัวเองได้แหละ แล้วถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเจอกับเรา มันก็ต้องมานั่งเคลียร์กันที่บ้านกันเองมากกว่าว่าอะไรที่เรารับได้ถึงจุดไหน อะไรที่เรารับไม่ได้ เราต้องคุยกับคนของเราก่อนค่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมคุณไม่ปกป้องตัวเอง ทำไมคุณถึงเป็นอย่างนี้ แต่ถ้ามันเป็นจุดที่คุยกันแล้วเขายังเขายังทำมากกว่าสิ่งที่นั่น อันนั้นค่อยด่ากัน แต่มันควรควรจะคุยกันในครอบครัวมากกว่า”
วอนรัฐบาลควรออกมาเตือนประชาชนในการตั้งรับกรณีสงครามตะวันออกกลาง
“เรื่องสงครามนี่จริงๆ แล้วบุ๋มอยากจะบอกว่าทางภาครัฐควรจะออกมาให้ความรู้ แล้วเตือนประชาชนว่าผลกระทบจะมี 1 2 3 ยังไง คือให้ตื่นรู้แต่ไม่ใช่ตื่นตูม เพราะยังไงก็มีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อย่างเช่นในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาข้าวของที่ต้องขึ้น ราคาค่าขนส่งต่างๆ รัฐบาลจะต้องมีการบอกหน่อยค่ะ ว่าถ้ามันยืดเยื้อไปถึงจุดนี้เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แต่ถ้ามันยืดเยื้อยาวกว่านั้น เพราะยังไงฐานแท่นขุดเจาะน้ำมันไม่สามารถสร้างกลับคืนมาได้ภายใน 1-2 วัน คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และอาชีพไหนอย่างเช่น ไรเดอร์ แท็กซี่ หรือธุรกิจการบริการขนส่งต่างๆ จะต้องทำอย่างไรในการเอาตัวรอดตรงนี้ หรือมีมาตรการให้ทางภาคเอกชนควรรัดเข็มขัดยังไงบ้าง ไม่ใช่ใช้คำว่าขอความร่วมมือ”
บอกสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่มีอะไร แต่ฝั่งไทยไม่ได้เงียบหายแน่นอน
“ด่าน ณ ตอนนี้ยังไงก็ยังไม่เปิดนะคะ ส่วนสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเร่งซ่อมสร้าง ต่างฝ่ายต่างทำค่ะ แต่ถามว่าจะรบช่วงนี้ไหม บุ๋มมองว่าทางกัมพูชาไม่น่าจะเริ่มช่วงนี้ เพราะทรัมป์ไม่สนใจแน่นอน ทรัมป์ไม่ว่างค่ะ เขารู้จังหวะค่ะ บุ๋มว่าช่วงใกล้ๆ เลือกตั้งของเขานั่นแหละที่เขาจะอาจจะตึงตังขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งฝ่ายไทยเราก็เตรียมความพร้อมเยอะมาก ฝั่งเราไม่ได้เงียบนะคะ แต่บังเอิญฝั่งเรามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เลยยังไม่รู้ว่าใครจะดูแลกระทรวงกลาโหมเท่านั้นเองค่ะ”