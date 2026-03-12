“อิงฟ้า” จ่อเคลียร์ “มิสแกรนด์ชลบุรี” เจตนารักสะอาด หรืออยากให้เป็นกระแส ถ้าไม่น่ารักพร้อมจัดการเอง!

“อิงฟ้า” จ่อเคลียร์ปมร้อนมิสแกรนด์ชลบุรีเช็ดไมค์ ถามทำเพื่อสร้างกระแสหรือแค่รักสะอาดจริง ชี้หากทำคนเดียวดูไม่ให้เกียรติกัน ลั่นถ้าภาพออกมาไม่น่ารักพร้อมจัดการเอง ยอมรับปีนี้เวทีนางงามกระแสเงียบลง
มีดรามาเกิดขึ้นในกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 อีกแล้ว เมื่ออยู่ๆ มิสแกรนด์ชลบุรี 2026 “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” เช็ดไมค์ก่อนนำไปพูดต่อ ขณะที่รับต่อจากมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2026 “แองเจลิกา อาร์สยาม” หรือ “ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์” ซึ่งพฤติกรรมนี้เองทำให้หลายคนมองว่าเป็นการเหยียดหรือเปล่า ล่าสุด “อิงฟ้า วราหะ”ในฐานะผู้จัดการกองประกวดก็ได้เผยถึงประเด็นดรามาครั้งนี้ บอกต้องขอไปคุยก่อนว่าทำเพื่ออะไร อาจจะเพราะรักความสะอาดจริงๆ หรือเพราะอยากให้เกิดเป็นกระแสในกองหรือเปล่า
“คือถ้าดรามาแบบพอเป็นกระแสขำๆ กันก็โอเคไม่เป็นไร อย่างน้อยก็มีกระแสให้พูดถึงกันในกอง แต่ถ้าเป็นดรามาที่จริงจัง หรือเป็นการกระทำที่ค่อนข้างออกไปแนวซีเรียสจริงๆ ก็มองว่าบางอย่างถ้าระมัดระวังเพื่อภาพลักษณ์ของกันและกันได้ก็จะดีมากขึ้น เพราะถ้าภาพมันบ่งชี้ไปทางการที่มันดูไม่ให้เกียรติกัน ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไป แต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้เห็นคลิป เดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลัง ถ้าไม่น่ารักเดี๋ยวจะไปจัดการเอง อาจจะต้องมีการคุยกันเล็กน้อย
ปีนี้ก็อยากให้เป๊ะแหละ อยากให้ออกมาดีในทุกๆ ปี แต่ปีนี้เป็นปีที่ฟ้าลงไปดูน้อยมากๆ เพราะว่าเราอยู่กองถ่ายซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าได้มีโอกาสเข้าไปก็จะคอยบิวต์ คอยบูทเอเนอร์จี้น้องๆ แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่น้องตั้งใจทำให้เป็นกระแสหรือเปล่า
ก็ต้องดูว่าจุดประสงค์ที่ทำเพื่ออะไร (นักข่าวเปิดคลิปให้ดู) มันคิดได้ 2 แบบ อันนี้ต้องไปถามตัวน้องเขาเอง เราก็ไม่กล้าที่จะตัดสินว่าเพราะอะไร ถ้ามองโลกในแง่ดีก็คืออาจจะรักสุขภาพจริงๆ ในเรื่องของความสะอาดอาจจะด้วยความที่โรคระบาดต่างๆ อาจจะเซฟตัวเอง อาจจะไม่ได้มองไปทางเรื่องของการบูลลี่หรือการรังเกียจอะไรหรอก
แต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมองเป็นว่าอยากได้มีมไหม หรือเป็นกระแสเพื่อให้คนพูดถึงนิดนึง เพราะเอาจริงๆ นะน้องทั้งคู่เขาก็เหมือนเป็นตัวเต็งใช่ไหมตอนนี้มันก็อาจจะเป็นในมุมนั้นมากกว่า ไม่อยากไปตัดสินในด้านลบ เดี๋ยวจะดูไม่ดี”
บอกถ้าไม่ได้มีการเตี๊ยมกันทุกคน ก็คงต้องมีการพูดคุยกัน
“ถ้าเป็นอิงฟ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ ถ้ามันอยู่พื้นที่อย่างนี้ มันไม่สามารถทำได้ ต้องให้เกียรติอีกคนหนึ่งนิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นโรคนะ ซึ่งการเก็บตัวนางงามทุกคนต้องมีการดูเรื่องของสุขภาพเรียบร้อยแล้วแหละคงไม่มีเรื่องของการติดโรคติดต่อหรืออะไรอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกัน แต่คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ อาจจะเป็นคนที่ดูเรื่องของความสะอาดหรือเปล่า
คือถ้าทำอย่างงั้นมันก็ต้องทำทุกคน ถ้ามองในมุมว่าฟ้าเป็นอีกฝั่งอาจจะน้อยใจได้ เพราะคนอื่นเขาไม่ได้ทำกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็ต้องเตี๊ยมกันทุกคนว่า โอเคทุกคนเดี๋ยวหลังส่งไมค์ต่อทุกคนเช็ดทำความสะอาดกันนะ เพื่อภาพรวม แต่พอมันมีคนเดียวแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วด้วยสถานภาพตัวเองก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นตัวเต็งทั้งคู่ มันอาจจะส่งภาพที่ดูเหมือนไม่งามเกิดขึ้น คือพูดถึงได้ ให้เป็นกระแสขำๆ กันได้ แต่อย่าไปดรามาอะไรซีเรียสมากนัก”
เผยปีนี้ทุกเวทีนางงามกระแสเงียบหมด แต่ถ้าถึงเวลาแข่งก็คงจะดีกว่านี้
“ปีนี้มันจะเป็นเรื่องของการปลุกพลังเด็กๆ มากกว่า เพราะอย่างที่บอกไปปีนี้ทุกคนไปคิดว่าคนนี้มงฯ แน่ๆ ก็เลยอ่อมกันหมดเลย แต่หลังจากที่ฟ้าได้เข้าไปรอบแกรนด์วอยซ์ ก็เห็นน้องๆ สู้มากขึ้น แล้วก็ได้ปลุกพลังอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกว่าสู้มากขึ้น แล้วก็การแข่งขันมันเริ่มสนุก เพราะเราเริ่มเห็นม้ามืดออกมากันเยอะจากรอบล่าสุดที่ทุกคนได้เห็น คนเข้าตาก็มีเพิ่มมา 1-2 คนที่รู้สึกว่าสวย แต่ไปทำอะไรมาทำไมอยู่ๆ ก็สวยมากๆ แต่ว่าต้องรอดูเรื่องของความสามารถด้วยว่าสวยแล้วเอามาทำโชว์ต่อยังไง
ส่วนที่มองว่าปีนี้กระแสแกรนด์ดูเงียบๆ หนูว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่แกรนด์อย่างเดียว ในบริบทนางงามดีกว่า เพราะว่าหลายๆ ที่ตอนนี้มันก็ค่อยๆ เงียบลง มันเป็นปกติอยู่แล้วว่าตอนนี้สังคมเรามันให้ความนิยมกับอะไร ถ้ากับนางงามคนก็จะแวะมาที่แกรนด์อยู่ดีแต่พอตอนนี้มันไปทางเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้น มันก็มีเข้ามาทำให้ดูดรอปลงไปได้ สำหรับฟ้ามันก็น้อยลงจริงๆ แต่ก็อยู่ในระดับที่เรารับได้ แต่อย่างที่บอกคือพอมันเข้าสู่ช่วงเวลาที่เริ่มแข่งขันกันที่ไฟนอล พรีลิม รอบต่างๆ มันก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม
ก็ฝากถึงน้องๆ เรื่องการตอบคำถามก็ต้องไปฝึกกัน ฝากทีมพี่เลี้ยงทุกคน แล้วก็ปีนี้ช่วยเคาะน้องๆ อีกทีหนึ่ง เพราะปีนี้ก็สำคัญ มีละคร มีซีรีส์ มีภาพยนตร์รอน้องๆ อีกเยอะเลย เราก็อยากให้น้องๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานตรงนี้ช่วยๆ กัน เพราะอย่างปีฟ้าก็มี ปีที่แล้วก็มีกชเบล (ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์) ก็สู้มาก เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราอยากได้คนแบบนี้เข้ามาช่วยกันผลักดันองค์กรต่อไปค่ะ”