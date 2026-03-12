“นาฟ” เฮ ทายเพศถูกรับ 5 หมื่น เผย “แพท” สุดแกร่ง วางแผนพักหลังคลอดแค่ 7 วัน แล้วกลับมาทำงานทันที

“นาฟ ฉัฐนันท์” เผย “แพท ณปภา” แพลนทำงานทันที พักแค่ 7 วันหลังคลอดลูกคนที่สอง “พ่อพี” ซื้อหุ่นซื้อวิก เริ่มเรียนถักเปียให้ลูก เคาะแล้วชื่อ “น้องโรเซ่” แฮปปี้ทายเพศถูก เตรียมรับเงิน 5 หมื่นจากพ่อพี แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อีกฝ่ายซื้อบ้านให้น้าแพทแล้ว
ฝั่งน้าสาวอย่าง “แพท ณปภา ตันตระกูล” กำลังท้องได้ 3 เดือนเศษแล้ว วันนี้หลานสาวอย่าง “นาฟ ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์” ก็เลยออกมาอัปเดตอาการว่าที่คุณแม่ลูกสองให้ฟังหลังจากที่เปิดเผยเพศออกมาแล้ว บอกนอกจากตนจะทายถูกแล้ว ยังดวงเฮงได้เงินเดิมพันอีก 5 หมื่นบาทด้วย แต่ถึงน้าเขยอย่าง “พี ชานนท์ วงศ์งามขำ” จะไม่ให้ก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าซื้อบ้านให้น้าสาวแล้วเรียบร้อย
“จริงๆ รู้มาสักพักแล้ว แต่ว่ารอให้ตรวจทุกอย่างครบว่าน้องแข็งแรงดี ปลอดภัย แล้วก็ค่อยรอประกาศ แล้วก็รอทายเพศ ซึ่งหนูฝันอยู่แล้วว่าหนูได้หลานผู้หญิง หนูก็ลงเงินเลย 50,000 แต่หนูยังไม่ได้เงินนะ เพราะพ่อพีเขายังไม่ให้หนู (หัวเราะ) เล่นกันในบ้าน แต่ต้องโอนจริง แต่พ่อพียังไม่โอน ส่วนเอาเงินนั้นมารับขวัญหลานไหม หลานหนูต้องได้เยอะกว่านี้ คิดไว้แล้วว่าจะให้อะไร กะว่าเดี๋ยวจะให้หมาที่เลี้ยงอยู่ 4 ตัว แล้วก็แมวที่เก็บมาเลี้ยงอีก 5 ตัว ก็ต้องดูว่าพ่อพีจะให้จริงไหม แต่ก็เห็นนางซื้อบ้านให้พี่แพทแล้ว เราก็คิดว่าไม่ให้ก็ได้ ไม่ติด แต่ก็อยากได้แหละ I love เงิน
คือหนูก็เห็นเขาทั้งตอนที่ผิดหวัง แล้วก็เห็นทั้งตอนที่มันสำเร็จแล้ว เขาอยากมีจริงๆ แล้วไม่ใช่แค่เขาอยากมี เรซก็อยากมี พ่อพีก็อยากมี แล้วพ่อพีตั้งแต่รู้ว่ามีเป็นลูกสาว เขาก็ไปซื้อวิกผม แล้วก็เป็นหุ่นที่เป็นหัว แล้วฝึกถักเปียกับวิก ซ้อมเอาไว้เลย ตอนนี้คนในบ้านไม่นับวันรอค่ะ แต่เริ่มซื้อเสื้อผ้าแล้ว (หัวเราะ) ถ้ามีหลานสาวเพิ่มเข้ามาในบ้านคงสนุกเลย แต่พี่แพทเขากลัวว่าจะเก่งแบบหนู มีหนูเป็นไอดอลก็ดีนะ หนูขยันหาเงินนะ”
บอก “แพท” คงทำงานยันวันคลอดเหมือนเดิม
“พี่แพทเขาแค่อึดอัด ขยับอะไรแล้วมันลำบาก แล้วตัวเขาเองก็อาจจะต้องทำงานเยอะขึ้น แล้ววันที่เขาคลอดเขาก็ดูตารางงานแล้วว่าเขาสามารถคลอดแล้วพักฟื้นแค่ 7 วัน จากก่อนหน้านี้ท้องเรซเขาพักฟื้นเกือบ 1 เดือน รอบนี้คือแค่ 7 วันพอ แล้วนางพร้อมทำงานเลย แต่ท้องนี้ติดที่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมมากๆ แค่ 3 เดือนคือน้องแน่นมาแบบนี้แล้ว นางก็อุ้ยอ้ายนิดหนึ่งเวลาเดิน แต่นางตั้งใจทำงานจนวันคลอดเลยค่ะ วันที่คลอดยังมีงานอยู่ หนูบอกอยู่ว่าทำไมไม่ให้เรียกหมอไปที่นั่นเลย (หัวเราะ) ตอนท้องเรซเขาก็ไปทำงานก่อน วันที่เขาแต่งงานเขาก็ทำงานก่อนแล้วค่อยไปแต่งงาน วันคลอดเรซก็ทำงานก่อนแล้วค่อยไปคลอดเรซ I love my job
เขาก็มีเมื่อย แล้วเรซก็คอยนวดเท้าให้เขา แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครจะจ้างงานพี่แพทแล้วพี่แพทไปไม่ไหว หนูไปให้ได้นะ รับงานแทนเลย (หัวเราะ) หนูไม่ได้ตัดหน้านะ แต่ให้หนูก็เหมือนให้หลานไง หนูก็แบ่งให้พี่สาวด้วย แต่เรซเขามีความเป็นพี่แล้วนะ คือเขาชอบเล่นอยู่แล้ว ชอบแต่งตัว ชอบเล่นผม หนูว่าเข้ากันได้ดี”
เผยตกลงชื่อเล่นกันได้แล้ว ให้ชื่อ “น้องโรเซ่” คล้องชื่อ “น้องเรซซิ่ง”
“ตอนนี้ตั้งชื่อแล้ว แต่ชื่อจริงยังไม่ได้ตั้ง รอให้จับทุกอย่างมารวมกันแล้วดูผลว่ารวมกันแล้วเลขดีไหม แต่ชื่อเล่นว่าโรเซ่ คือเรซบอกให้ชื่อวอเตอร์ แต่มันไม่ได้ไง เรซซิ่งกับวอเตอร์มันไม่ได้ไง แต่ถ้าเรซซิ่งกับโรเซ่ก็เข้ากันอยู่ เขาก็โอเคกับชื่อนี้แล้ว วันนั้นหนูก็เลยออกจากกล่องแล้วบอกน้องโรเซ่มาแล้วจ้ะแม่”