“ไอซ์ ปรีชญา” เสิร์ฟลุคแซบ เจอแซะใช้ AI ไม่อายเหรอ? งานนี้ฟาดกลับจี๊ด

กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันที หลังนางเอกสาว “ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร” โพสต์ภาพสุดเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรม โดยเป็นภาพสวมชุดชั้นในลูกไม้สีชมพู พร้อมแคปชั่นว่า “จริงๆ ทุกคนโฟกัสอะไรก่อนในรูปนี้ 😆” โดยงานนี้นอกจากคำชมแล้ว กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิอย่างรุนแรง เรื่องการใช้ AI gen บอกให้เลิกหลอกคนอื่นได้แล้ว ไม่อายตัวเองเหรอ
“เลิกใช้รูป ai gen แล้วหลอกคนอื่นหลอกตัวเองว่าเป็นภาพจริงได้แล้วค่ะ ไม่อายตัวเองเหรอ รูป ai gen กับรูปจริง คนเขาดูออกค่ะ แล้วเป็นดารามี potential ในการถ่ายรูปจริงอยู่แล้ว ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีโอกาสถ่ายรูปสวยๆ ทำไมหลอกตัวเองแบบนี้ ปกติถ้าคนแต่ง gen ai ขำๆ เขาก็จะบอกว่ารูป gen ไม่ใช่มาโกหกแบบนี้”
ด้าน ไอซ์ ปรีชญา ก็ได้เข้ามาปักหมุดคอมเมนต์ดังกล่าว พร้อมตอบกลับว่า
“เอ๋ โกรธใครมาคะ มาเป็นชุดเลย ลองดูนะคะว่าตอบคนอื่นว่าอะไรนะคอมเมนต์รูปเนี้ยก็ตอบว่า ai บ้างไม่เอไอบ้าง แล้วก็การทำ ai เนี่ยไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะ ไม่ได้โกหกอะไรเลยนะจ้ะ หลอกตัวเองตรงไหนน้อ แล้วจะอายตัวเองทำไมอะค่ะ 55555”
หลังจากนั้นแฟนๆ จำนวนมากก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและปกป้องเจ้าตัว โดยมองว่าเป็นเรื่องความชอบส่วนตัว จะใช้ AI หรือไม่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ก่อนจะมีการโต้เถียงกันต่อในคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว