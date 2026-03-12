“อ.เบียร์ ฅนตื่นธรรม” ฟาดแรงปัญญาอ่อน! ปมเมียหึงผัว ถูกเรียกสามีแห่งชาติ ฉะให้มันไปเอากันก่อน ค่อยโวยวาย (คลิป)

ยังเป็นดรามาเดือด สำหรับกรณี “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” แฉ “โค้ชส้ม นราพร บุญพูล” ซึ่งจ้างมาสอนเรื่องงานหลังบ้านเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในแอปฯ ดัง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่งตัวยั่วยวนสามี “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล ในที่ประชุม มีการขยับหน้าอกตลอดเวลา อีกทั้งยังส่งเสียงครางจนทำให้คนในห้องต่างอึดอัด โกรธสามีถึงขั้นหวิดหย่า มองไม่ให้เกียรติตนเองในฐานะภรรยา
ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปสอบถาม “อ.เบียร์ ฅนตื่นธรรม” ถึงเรื่องนี้ระหว่างไลฟ์สด บอกหากมีคนเรียกอ.เบียร์ว่าสามีแห่งชาติ จะรู้สึกอย่างไร งานนี้อ.เบียร์ ฟาดยับจัดเต็ม
“เมื่อก่อน กัน กันตถาวร ก็เป็นสามีแห่งชาติไม่ใช่เหรอ กูไม่เห็นเมียมันจะโวยวายเลย เมื่อก่อนทุกคนเรียกกันว่าผัวแห่งชาติ เพราะมันดังมาก และมันหล่อ ถอดเสื้อซิกแพ็กโชว์ สมัยก่อนลงข่าวดังว่อนไปหมด ไม่เห็นจะเป็นประเด็น ไม่เห็นจะมีดรามา ผู้ชายในประเทศไทยหลายคนที่เป็นดาราดังๆ หล่อๆ หุ่นดีๆ ก็ถูกเรียกฉายาสามีแห่งชาติ กูไม่เห็นจะมีใครโวยวายปัญญาอ่อนเลย เรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาให้เป็นเรื่อง ปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อ
ถ้าอีเมียมันหึงจริง ก็หึงเกินเลย เกินเหตุ เลอะเทอะ แยกไม่ออกอะไรเรื่องจริง อะไรเรื่องงาน แยกไม่เป็นหรือไง คนในสังคมก็เพ้อเจ้อปัญญาอ่อน เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมี เรื่องสามีแห่งชาติมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว มึงจะมาปัญญาอ่อนอะไร มึงควรภูมิใจสิ ผัวมึงเป็นผัวแห่งชาติ มันเป็นสมญานาม มันเป็นตำแหน่งในการอวยผัว ผัวมึงดี ผัวมึงเริ่ด ผัวมึงประเสริฐศรี ผัวมึงหล่อ มึงไม่ภูมิใจเหรอ มึงเลิกปัญญาอ่อน หึงหวงห่-อะไร ผัวมึงก็นอนกอดมึงทุกวัน รอมันไปเอากันก่อน ค่อยมานั่งโวยวาย”
@kon_tuen_thamma #คนตื่นธรรมะ #อาจารย์เบียร์ #fypシ゚ ♬ Epic Disaster - Kidmada