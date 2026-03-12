“ยัยมายด์” เล่าวินาทีโลกหยุดหมุนได้พากย์เสียง “Hoppers” กับดิสนีย์ เกินฝันไปมากๆ

ประสบความสำเร็จทำรายได้ทะลุ 100 ล้าน ในประเทศไทยไปแล้วสำหรับ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์ “Hoppers เด้งโดด เปลี่ยนโหมดเป็นบีเวอร์” และทำคนบนโลกโซเชียลเซอร์ไพรส์กับการเปิดตัวหนึ่งในนักพากย์เสียงเรื่องนี้ ได้แก่ อินฟูลฯ “มายด์ สุพรรษา” หรือที่รู้จักกันในนาม “ยัยมายด์ เลขามอสมัดจุก” โดยมายด์ได้พากย์เสียงเป็นงูเหลือง โดยผู้ตัดสินใจส่งชื่อมายด์ เป็นหนึ่งในแคสติ้ง จากเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ในคอนเทนต์ของมอสมัดจุก
โดย มายด์ ได้เผยถึงก้าวสำคัญในชีวิตของตนเองที่ได้ร่วมงานกับ ดิสนีย์ แม้จะได้พากย์เพียงเล็กน้อยก็ตาม ไว้บนอินสตาแกรมว่า…,
“27/01/69 เป็นวันที่ไปลงเสียง
ตอนทาง disney ติดต่อมาคืออยากรับมาก ตอนนั้นเหมือนโลกหยุดหมุน มันเกิดขึ้นจนทำให้คิดว่าฝันไปรึเปล่า เพราะ disney ค่อนข้างเป็นค่ายใหญ่แบบทั่วโลกมากๆ และเราก็โตมากับ
disney ตั้งแต่เด็ก
แต่ตอนนั้นคิดว่าอยากทำ ต้องทำนะ ต้องรับนะๆๆๆ โอกาสมาถึงขนาดนี้แล้ว เลยตัดสินใจรับโดยไม่คิดอะไรเลย แม้ตอนนั้นจะไม่ว่าง และก็ไม่เคยพากย์เสียงมาก่อน พอตัดสินใจรับก็มาสู่กระบวนการหาวันไปลงเสียง ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากๆ
แต่ด้วยวันและเวลาที่เขาให้มา ค่อนข้างจำกัด และตอนนั้นก็มีทำงานทุกวัน เลิกค่ำๆ เลยทำให้คิวไม่ตรงกันเลย นี่พยายามหาคิวแบบสุดเพราะอยากทำมากๆ นี่ก็ไปขอเขาว่าขอไปนอกเวลาได้ไหมคะ เป็นตอนค่ำๆได้ไหม พอเขาตอบว่าได้ ในใจคือดีใจมากกกกกกก ใจสั่นแรงมาก ทำตัวไม่ถูก
วันนั้นพอไปงานแถลงข่าวของ workpoint เสร็จ ก็รีบมุ่งตรงไปพากย์เสียงต่อเลย ความรู้สึกตอนนั้นคือ ตื่นเต้น ดีใจ เกร็ง คิดว่าจะทำได้ไหม สรุปสนุกมากก จอยยย ลืมความรู้สึกกลัวไปเลย ต้องขอบคุณพี่ไบค์ @superbikem มากๆเลยนะคะ ที่วันนั้นคอยช่วยบูสต์ ส่งอินเนอร์ และให้กำลังใจแบบสุด รวมไปถึงพี่ๆทุกคนในทีมวันนั้นด้วยค่ะ และขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยนะคะ
และที่สำคัญขอขอบคุณทาง disney มากๆ ที่เล็งเห็นและให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆ แก่มายด์ ขอบคุณที่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมค่ะ สำหรับเด็กคนนี้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาก มันเกินฝัน มันเติมเต็มชีวิตมากๆเลยค่ะ มันตื้นต้นจนอธิบายออกมาไม่ถูก และหนูยินดีและเป็นเกียรติ มากๆค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Disney
ปล. เก็บเป็นความลับมากจริงๆ ค่ะ ไม่บอกใครเลย”