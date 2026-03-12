“ณวัฒน์” สงสาร “โค้ชส้ม” จากนี้ใครจะกล้าติดต่องานกับ “น้ำหวาน-นาวิน ต้าร์” ควรหลีกเลี่ยงให้อยู่กันแต่ผัวเมียดีที่สุด

“ณวัฒน์” ขอแสดงความคิดเห็น รู้สึกสงสาร “โค้ชส้ม” งงกลายเป็นเรื่องใหญ่โต ชี้แบบนี้ใครจะกล้าติดต่องานกับ “น้ำหวาน-นาวินต้าร์” ทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยง ให้อยู่กันเองผัวเมียดีที่สุด
กลายเป็นประเด็นสังคมกับเรื่องสามีแห่งชาติ ที่ไม่ใช่ผัวของทุกคน กับกรณีคู่สามีภรรยา “น้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” และ “นาวิน ต้าร์”นาวิน เยาวพลกุล ที่เตรียมฟ้องอินฟูลฯ “โค้ชส้ม นราพร บุญพูล” ข้อหาคุกคาม ทำเสียงและพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่ประชุม
ในโลกโซเชียล “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ได้ไลฟ์สดขายของ พร้อมบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหม ตนสงสารโค้ชส้ม
“ขอออกความเห็นเรื่องโค้ชส้มได้ไหม ไม่ค่อยได้สนใจหรอกแต่เผอิญมาเปิดเจอก็เลยหยุดฟัง ไม่เห็นมีอะไรเลย สงสารโค้ชส้ม คนอยู่ในห้องประชุมตั้ง 7 คน แล้วมันก็เป็นแบบเฮฮาปาร์ตี้ แล้วเอาคลิปมาเปิดเฉพาะตรงเสียง โอ้ยๆๆ อะไรอย่างนี้ ต้องฟังสาเหตุด้วย ว่าก่อนจะอย่างนั้นเขาคืออะไร แล้วหลังจากนั้นคืออะไร แล้วเสียงตรงนี้มันคืออะไร ไม่ใช่ตัดเฉพาะเสียงมาแล้วคนก็อยู่ทั้งห้อง โอ้ย… ตายๆๆ มันก็อาจจะเป็นมุกเป็นเฮเป็นฮา…ตายๆๆแล้ว งง
แล้วอย่างนี้ใครจะกล้าติดต่องานกับผัวเมียคู่นี้ เกิดไปพูดอะไรผิดจังหวะเข้า เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็น ไม่รู้อารมณ์ไหนจะคิดยังไง คนแบบนี้ติดต่อธุรกิจด้วย ไปคุย ไปเล่น ไปกินข้าว ร่วมโต๊ะอะไรด้วยยากมาก ทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยง ให้เขาอยู่กันเองผัวเมียจะดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าจะตกเป็นกรณีโดยที่ไม่รู้เหตุผลบริเวณไหน อาจจะเล่นไปไงแล้วเราไม่รู้คืออะไร ทางที่ดีต้องหลีกเลี่ยง”