นิวคันทรี่ แทคทีมจิตอาสาส่งต่อรอยยิ้มถึงชุมชน โครงการ ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน

นิวคันทรี่ ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ เอ็มโบ พันธกานต์ พุ่มพฤกษ์, กิ๊ก ไอรดา บุญมี และ ติณติณ จรัสวี เทียมรัตน์ ร่วมใจแทคทีมอาสาทำความดีร่วมกิจกรรมส่งต่อรอยยิ้มและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา คณะทำงาน และผู้เข้ารับบริการด้านทันตกรรม ในโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคีที่ร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แม้ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ให้บริการด้านทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และให้ทันตสุขศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีศิลปินนิวคันทรี่ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ลงพื้นที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิด ทั้งรับลงทะเบียน วัดความดัน และมอบชุดดูแลฟัน พร้อมส่งต่อรอยยิ้มตลอดงาน ทำให้บรรยากาศสดใส แม้อากาศร้อนแต่ทุกดวงใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข รอยยิ้มของประชาชนที่พร้อมใจกันเข้ารับบริการ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร (โรงเรียนวัดเสมียนนารี) กรุงเทพมหานคร
นิวคันทรี่ เปิดเผยว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับพวกเราที่ได้ช่วยเหลือและมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมในวันนี้ ได้ช่วยดูแลลงทะเบียน วัดความดัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับการบริการอย่างสะดวกขึ้น และยังได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครทุกท่านที่ทุ่มเทตั้งใจทำเพื่อประชาชน เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่มารับการรักษาแล้ว รู้สึกชื่นใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในของโครงการฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดโครงการดีๆ ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น”"