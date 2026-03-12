“ชมพู ฟรุตตี้” เอาจริง! แท็กทีมตำรวจไซเบอร์ แถลงโต้เพจปลอมแบรนด์ “หอมเกศ” ยันเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุด หลังพบมิจฉาชีพใช้ชื่อบริษัทหลอกเหยื่อ

คุณชมพู ฟรุตตี้ หรือ คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ตัวแทน บริษัท โฟร์เอเวอร์ แคร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแบรนด์ “หอมเกศ” นำทีมชี้แจงผ่านทางรายการเคลียร์ ชัดชัด ทางช่องเวิร์คพอยท์ กรณีถูกมิจฉาชีพนำชื่อแบรนด์ไปแอบอ้างหลอกลวงออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการสำนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) และ คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมยืนยันข้อเท็จจริง และแนวทางป้องกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แบรนด์หอมเกศได้รับแจ้งจากลูกค้าจำนวนมากว่าถูกหลอกให้โอนเงินสั่งซื้อสินค้าผ่านเพจปลอมแต่ไม่ได้รับของ เมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามิจฉาชีพใช้กลอุบายที่แยบยล โดยพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้วิธีสร้างเพจปลอมในลักษณะคล้ายเพจทางการของแบรนด์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นจะชักชวนให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้า และให้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามหรือชิงรางวัล ก่อนจะชักชวนให้ร่วมลงทุนหรือออมเงิน โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง ที่น่าตกใจคือ ในบางกรณี มิจฉาชีพได้ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายบางส่วนเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงดังกล่าว ทั้งที่บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของมิจฉาชีพแต่อย่างใด
"เหตุการณ์นี้แบรนด์หอมเกศคือหนึ่งในผู้เสียหาย เราถูกทำลายชื่อเสียงที่สร้างมา และมิจฉาชีพยังใช้ความไว้ใจที่ลูกค้ามีต่อเรามาเป็นเครื่องมือ ผมยืนยันว่าเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและไม่นิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของลูกค้าเด็ดขาด" คุณสุทธิพงษ์ กล่าว
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง (ตำรวจไซเบอร์) ระบุว่าขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานและประสานงานกับธนาคารเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำผิดและบัญชีม้าที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางด้าน คุณบุญยืน ศิริธรรม (สภาองค์กรของผู้บริโภค) ได้เน้นย้ำถึงสิทธิของผู้บริโภคและการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม พร้อมชื่นชมที่ทางหอมเกศออกมายืดหยัดปกป้องลูกค้าอย่างรวดเร็ว
บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อดำเนินมาตรการตรวจสอบและป้องกันการนำบัญชีบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อหยุดยั้งความเสียหายและปกป้องผู้บริโภคเป็นสำคัญ พร้อมย้ำว่า หอมเกศไม่มีนโยบายชักชวนให้ลงทุนในทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถสั่งซื้อสินค้าของ หอมเกศ ได้ตามปกติ ผ่านช่องทางออนไลน์ทางการ (Official) ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงร้านค้าชั้นนำ เช่น Tops และ Gourmet Market
แม้การออกมาเปิดเผยเหตุการณ์และเตือนภัยสังคมในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่หอมเกศเชื่อว่า ความปลอดภัยของผู้บริโภคและความถูกต้องในสังคมต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทจึงตัดสินใจเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อหยุดยั้งการกระทำของมิจฉาชีพ พร้อมแจ้งเตือนผู้บริโภคให้รู้เท่าทันกลโกงรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์ โดยหอมเกศยังคงยืนหยัดดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญสูงสุดกับความไว้วางใจของผู้บริโภค เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพใช้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นเครื่องมือได้อีกต่อไป
Facebook: หอมเกศ เพจหลักบริษัท
Line OA: @hommkesa หรือ lin.ee/xgsseoE
Website: www.hommkesa.net | www.hommkesa.com
Marketplace: Shopee Mall (hommkesa99) , Lazada Mall (hommkesa) และ Tiktok Mall (hommkesaofficial)
หน้าร้าน: TOPS, Gourmet Market และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
สอบถามโดยตรง: 02-543-9132