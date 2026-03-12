xs
“นนนี่” ลูก “แอน สิเรียม” แชร์สตอรี่ตัดพ้อ อดทนมาตลอด แต่พอไม่ทนแล้ว กลับดูแย่ในสายตาคนอื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาแฟนๆ อดเป็นห่วงไม่ได้ สำหรับ “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน” ลูกสาวคนสวยของนักแสดงมากฝีมือ “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์กับสามีหนุ่มนอกวงการไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา แต่หลังจากแต่งงานได้ไม่นาน ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเจ้าตัวจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่ราบรื่นนัก

โดยก่อนหน้านี้ นนนี่เคยออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนความรู้สึก พร้อมเผยว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะโรคซึมเศร้า ทำให้หลายคนที่ติดตามต่างส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าตัวยังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์

ล่าสุดเมื่อวานนี้ นนนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่อีกครั้ง ด้วยการแชร์รูปภาพที่มีข้อความว่า “พอไม่อดทนแล้ว ทำไมเราถึงกลายเป็นคนที่แย่ในสายตาคนอื่น ทั้งๆ ที่เราก็อดทนมาโดยตลอด”










