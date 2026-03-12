"น้ำชา ชีรณัฐ" เล่าประสบการณ์สุดลึกลับ โดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัว

ความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป! เมื่อ แม๊…เม้าท์ ยังไงไหนเล่าซิ พาไปบุกบ้านหลังใหญ่สุดอลังของสาวเสียงหวาน “น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์” ที่สวยทุกมุมจนต้องร้องว้าว พร้อมเปิดประสบการณ์สุดลึกลับ ที่เจ้าตัวเผยว่าเคยเกือบถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัว และยังเปิดมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติด ที่เตรียมใจพร้อมรับความตายในทุกวัน
โดย “น้ำชา ชีรณัฐ” เผยว่า….
“ตอนเด็กๆ ช่วงนั้นอายุประมาณ 20 ปี ไปเรียนการเปิดจักระทั้ง 5 ไปเรียนเพื่อที่จะมาช่วยเรื่องสุขภาพ คนที่เรียนและนั่งสมาธิบ่อยๆ เหมือนเป็นการระวังไว้ก่อน บางทีอาจจะต้องเจออะไรที่เป็นอีกมิติหนึ่งบ้างในบางครั้ง ตอนที่เรานั่งนานๆ นั่งบ่อยๆ เหมือนบรรลุอะไรอย่างนี้ เราก็อาจจะคอนเน็กกับพลังงานบางอย่าง เขาไม่ได้พูดว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไร แล้วแต่เซกเมนต์ เขาบอกว่ามันจะเป็นพลังงานบางอย่าง
วันหนึ่งเรานอนอยู่ หลังจากไปขึ้นคอนเสิร์ต ไปอีเวนต์อะไรมาเยอะมาก ซึ่งร่างกายเราเหนื่อยมาก พอนอนอยู่เราก็รู้สึกเหมือนตื่นแหละ แต่ร่างกายขยับไม่ได้ เหมือนอาการผีอำ แต่ครั้งนี้รู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าสถิตเต็มตัวเลย ทั้งตัวเลย จนเราแบบ เฮ้ย เกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นนอนอยู่บนเตียง ไฟในห้องมันสลัว ๆ สักพักก็มีแสงแฟลชเข้ามาวูบวาบ มันเป็นแสงแบบนั้นทั้งห้อง จนนอนหลับไม่ได้เพราะมันสว่างมาก แล้วมันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนะ สักพักก็เหมือนมีเสียงวิทยุ เป็นเสียงแบบนั้นในหูดังมาก แล้วสักพักก็มีเหมือนเสียงสัญญาณโทรศัพท์ เวลามีคนพูดแล้วจับใจความไม่ได้ แต่เป็นเสียงทุ้มๆ ผู้ชาย พูดภาษาแปลกมากเลย เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ โอ้ย พูดแล้วก็ขนลุก
แล้วสักพักมันก็เป็นภาษาอังกฤษว่า Abduction ซ้ำกันประมาณ 5 ครั้ง ซึ่งมันแปลว่า การลักพาตัว จากที่ไม่เคยมีเรื่องมนุษย์ต่างดาวในหัวเลยนะ ก็เลยคิดว่า ชัดแล้วแหละ ฉันกำลังจะโดนลักพาตัว
สักพักจากความรู้สึกที่มึนงง กลายเป็นกลัวสุดขีด เหมือนแบบไม่ ฉันยังไม่อยากไป ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่า ฉันยังไม่อยากไป ฉันยังอยากอยู่บนโลกนี้ ปล่อยให้ฉันทำความดีในโลกนี้ต่อไป อย่าเพิ่งเอาฉันไปเลย
สักพักแสงแบบนั้นก็กลับมาเป็นมืดเหมือนเดิม แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเรากระทบกับเตียงนอน เหมือนกระแทกตึ้ง แล้วก็ขยับได้ ก็เลยวิ่งไปห้องนอนคุณแม่ แล้วก็บอกแม่ว่า เมื่อกี้เหมือนโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัว เหมือนกลายเป็นคนไม่ปกติอยู่ช่วงหนึ่ง“
ติดตามรายการ แม๊...เม้าท์ ยังไงไหนเล่าซิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34