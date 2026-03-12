“กระแต ศุภักษร” แขวนเต้า เซ็กซี่ไปก็ไม่มีใครดู แถมลูกโตแล้ว แฮปปี้รัก 15 ปี สามีติดหนึบ รู้ตัวมีเสน่ห์

“กระแต ศุภักษร” คัมแบ็กละครในรอบปีกว่า ติดใจเล่นคอมเมดี้ อยากรับงานเพิ่ม เปรยหลายบทที่มองข้ามตัวเองไป อยากให้ลองติดต่อมาก่อน แฮปปี้รัก 15 ปี สามียังติดและคลั่งรัก ถ้าจะรับงานต้องให้ผู้จัดการช่วยไปคุย หมั่นดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายและเข้าคลินิก แต่เลิกเซ็กซี่เพราะลูกเริ่มโตแล้ว อยากทำงานที่สบายใจ ไม่กระทบครอบครัว อายุไม่ได้แล้ว เซ็กซี่ไปก็ไม่มีใครดู
หลังห่างหายจากงานแสดงไปพักใหญ่ เพื่อทุ่มเวลาให้กับบทบาทคุณแม่ลูกสอง ล่าสุด “กระแต ศุภักษร เรืองสมบูรณ์” ก็พร้อมกลับมารับงานอีกครั้ง โดยประเดิมบทคุณแม่สุดเริ่ด ในซีรีส์เรื่อง “HOMETOWN ROMANCE คุณแฟนบ้านนอก” ซึ่งวันนี้ (12 มี.ค.) ในพิธีบวงสรวง เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อว่า การตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ ทำให้ติดใจจนอยากรับงานเพิ่มอีก
“กลับมารับงานแสดงในรอบน่าจะปีกว่าค่ะ ที่รับเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองสวยขึ้น ล้อเล่น (หัวเราะ) จริงๆ คือกระแตอ่านบทแล้วกระแตก็ชอบค่ะ แล้วก็มีเพื่อนด้วย มีพี่บอย (ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล) ด้วย เราก็รู้สึกว่าเออเรามีเพื่อน ก็จริงๆ คือเราอ่านบทแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ย มันท้าทายดีนะ ที่จะเล่นเป็นคนรวยมากๆ แล้วเรื่องมันคอมเมดี้ ตอนแรกกระแตก็อ่าน ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเล่นคอมเมดี้ เพราะว่าบทจะค่อยๆ มา เราก็คิดเราจะเล่นเป็นแบบนี้ๆ ส่วนคู่พี่บอย ก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็คือมีเพื่อน”
ไม่เคยเล่นคอมเมดี้โบ๊ะบ๊ะแบบนี้มาก่อน
“ไม่เคยเลยค่ะ จริงๆ คือกระแตก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเล่นโบ๊ะบ๊ะด้วย แต่ว่าพอถึงเวลาเล่น ผู้กำกับเขาก็พยายามดึงตัวเราออกมา มันไม่ใช่ตัวกระแตเลย คือ... (หัวเราะ) ไม่ใช่ตัวกระแตเลย คือกระแตเป็นคนเขินนิดหนึ่ง เป็นคนไม่ค่อยกล้าอะไร แต่เรื่องนี้คือเวลากระแตไปกอง จะรู้สึกผ่อนคลาย เพราะเหมือนพี่บอยเขาก็จะเป็นคนที่ตลกโปกฮา ทุกวันก็จะมีมุกอะไรให้น้องๆ เล่น แล้วเขาเล่นเองก็หลุดเองด้วยนะ หลุดแบบเทกแล้ว เทกเอง เหมือนพยายามให้ทุกคนผ่อนคลาย ด้นสดมาตลอด หนูก็งงไปหมด ก็พยายามต้องฟังเขาให้เยอะๆ จริงๆ คือกระแตก็เป็นคนตลกกับเพื่อนๆ ค่ะ แต่กระแตไม่ได้ไปตลกกับคนอื่นอะไร”
คนส่วนใหญ่จะติดภาพความเซ็กซี่
“ใช่ๆ ผู้กำกับเขาก็มาคุยกับกระแตว่า จริงๆ แล้วกระแตเป็นคนโบ๊ะบ๊ะใช่ไหม เราก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ คำว่าโบ๊ะบ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าเราก็เป็นคนที่จอยเวลาอยู่กับเพื่อนๆ เวลาที่มันสนุกเราก็จอย ถ้าตรงไหนมันสนุกเราก็จอย แต่เรื่องนี้คือเราจอย เราเข้าถึงตัวละครโดยที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย ฉันเล่นไปได้ยังไง อุ้ย ไม่ใช่ตัวฉันเลย (หัวเราะ)”
ติดใจอยากรับงานเพิ่มอีก หลายบทที่มองข้ามตัวเองไป อยากให้ลองติดต่อมาก่อน
“อยากเล่น อยากรับอีกแล้ว คือรู้สึกว่าอยากจะรับงานแล้ว แล้วตัวเองก็เป็นคนสวยด้วย (หัวเราะ) ก็ต้องรีบรับ แต่จะเป็นคอมเมดี้อีกไหม ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่คือกระแตก็เป็นคนอยากเล่นอะไรที่ตัวเองไม่เคยเล่นมาก่อน ที่ผ่านมากระแตก็จะเล่นเป็นตัวร้ายบ้าง เซ็กซี่บ้าง หลายๆ บทที่มองข้ามกระแต กระแตว่าอยากจะให้ลองเทสกระแตดู เพราะกระแตเป็นคนที่มีอีกมุมหนึ่งนะ อยากจะเล่นพีเรียด อยากจะเล่นแต่งชุดไทย แล้วก็อยากจะเล่นแนวตลก แบบนี้ก็สนุกมาก ตอนอยู่กองก็คือสนุกมาก ทุกอย่างด้นสด มันก็เลยมีความตลก แล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ย คิดได้ยังไง (อยากเล่นพีเรียด ใส่ชุดไทย?) ใช่ ครั้งแรกเลยในชีวิตกระแต คือตอนเล่นขุนแผน ที่เป็นภาพยนตร์ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ชุดไทยเลย ก็แค่ยากอยากลองใส่ชุดไทย”
ตอนนี้โอเพ่นมาก เรื่องรับงานแสดง เพราะลูกๆ โตแล้ว สามี “หลุยส์ อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์” ติดมาก เพราะทำกิจกรรมด้วยกันทุกอย่าง
“ลูกโตแล้วค่ะ เราก็กลับมารับงาน แล้วสามีก็อนุญาตแล้วด้วย อุ้ย ต้องขออนุญาตสามี (หัวเราะ) คือเขาเป็นห่วงค่ะ เขาเป็นมนุษย์ที่ติดหนูมาก ต้องทำกิจกรรม ตัวติดกันตลอดเวลา แล้วพอมารับงานเขาก็จะมีอารมณ์นิดหนึ่ง แต่ว่าเราก็จะบอกว่า ฉันจะรับ (หัวเราะ)
กีฬาทุกอย่างคือเล่นด้วยกัน อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ทุกวันเจอกัน ทำกิจกรรมด้วยกันครึ่งวัน คือเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อน แล้วก็คบกันด้วยความเป็นเพื่อน ตรงไหนมีเขาจะมีเราเสมอ ตรงไหนมีเราจะมีเขาเสมอ คือจะไม่ค่อยได้แยกจากกันเท่าไหร่ แต่ที่ผ่านมาที่ไม่ได้รับงาน ไม่ใช่เพราะเขาหวงค่ะ คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเด็กด้วย กระแตเป็นคนเลี้ยงลูก ทำอาหาร ดูแลลูกเต็มร้อย แล้วตอนนี้คือลูกก็เริ่มโตแล้ว กระแตก็เริ่มห่างแล้ว เรื่องการดูแลมันจะไม่ไม่ละเอียดยิบเหมือนเดิมแล้ว ก็แอบมารับได้ แบบนี้ จังหวะมันพอดี”
ถ้าจะกลับมารับละครต่อเนื่อง ต้องให้ผู้จัดการเป็นคนไปคุยกับสามี
“คือผู้จัดการก็จะเป็นคนไปคุย เพราะจริงๆ แล้วคือกระแตคุยเองคือเขาก็บอกพักก่อนนะ เขาก็จะมีอารมณ์นิดหนึ่ง แต่คุยได้ว่าเราอยากรับ แต่พอคุยไม่ได้ กระแตก็จะบอกว่า ฉันจะเล่นนะ (หัวเราะ) เพราะจริงๆ ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำ แฮปปี้ที่จะรับงาน เขาก็ไม่หือไม่อืออยู่แล้ว แต่ถ้าจะรับก็ขอบอกก่อนนะ คือเราทำกิจกรรมด้วยกันตลอด เขาก็ไม่ว่างไปตีกอล์ฟกับป่ะปี๊เลย ขอคิวตีกอล์ฟก็ติดละคร เขาก็จะมีอารมณ์แบบว่า ไม่ได้ตีกอล์ฟกันมา 3 เดือนแล้วนะ”
รัก 15 ปี ยังหวาน สามีคลั่งรักและทำตัวติดหนึบ
“14 - 15 ปี เขาเป็นคนติดค่ะ กระแตก็เป็นคนมีเสน่ห์พอตัวอยู่เหมือนกัน (หัวเราะ) ไม่ต้องอิจฉาหรอกค่ะ คือกระแตก็อยู่เป็นนะ (หัวเราะ) เขาเป็นคนสม่ำเสมออยู่แล้วตั้งแต่ต้น ยิ่งอายุมากขึ้น เขาก็ยิ่งติดเรามาก เพราะว่าลูกๆ ก็เริ่มโต จะไม่ค่อยอ้อนอะไรพ่อเท่าไหร่ ทีนี้ก็จะมาลงที่เรา อยากให้ภรรยาอ้อนแทน บรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะ เราอยู่ให้เป็นค่ะ (หัวเราะ)”
ดูแลตัวเองอย่างดี ขยันออกกำลังกาย และเข้าคลินิก
“กระแตออกกำลังกายเป็นหลัก เป็นคนออกกำลังกายเยอะมาก แต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายหนักจนไม่ได้พักผ่อน แต่กระแตมองว่ากระแตอายุ 43 แล้ว เราก็อยากจะดูแลตัวเองให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ค่ะ ก็ออกกำลังกาย แล้วก็ไปคลินิกนะคะ มันก็มีอยู่แค่นี้ (หัวเราะ) พอเราอยากที่จะรับงานอะไร มันก็มีแรงบันดาลใจที่ว่าฉันจะต้องดูดีนะ (คุณสามีก็เลยยิ่งรักยิ่งหลง?) ไม่ๆ ไม่ขนาดนั้น”
เลิกเซ็กซี่แล้ว เพราะลูกเริ่มค้นหาอะไรในเน็ตเป็นแล้ว
“ไม่แล้วค่ะ ตอนนี้ลูกเริ่มเสิร์จอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ ขอบ้างนานๆ ที (เราเกรงใจลูก หรือยังไง?) ไม่ค่ะ คือลูกคนโตเขาเป็นผู้หญิง เขาก็สนใจว่าแม่ไปทำอะไร ทำแบบไหน ขอมากอง ขอมาดูแม่ทำงานหน่อย คือเขาก็เริ่มโตแล้วเขาก็เริ่มรู้แล้ว อะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราสบายใจ ไม่กระทบสามี ลูกๆ”
โอดอายุไม่ได้แล้ว เซ็กซี่ไปก็ไม่มีใครดู
“อายุไม่ได้แล้ว จะเซ็กซี่ไปก็ไม่มีใครดู (หัวเราะ) มันขายไม่ค่อยได้ด้วยแหละ เซ็กซี่ไปก็ขายไม่ได้ ไม่ต้องขายค่ะ มันไม่ได้เรียกว่าลา หรือไม่ได้เรียกว่าล้างมือ แต่ว่ากลัวไม่มีคนดู (หัวเราะ) กลัวสินค้าเขาขายไม่ออก มันไม่เหมือนเดิมไง”