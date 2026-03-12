“นนนี่ ณัฐชา” ป้องสามี วอนโซเชียลเสพข่าว “แอ็คมี่” อย่างมีสติ ลั่นหลอกลงทุนอาจจะยังนะ!

เป็นข่าวสะเทือนวงการคริปโต กับการที่มีกลุ่มผู้ร้องทุกข์รวมตัวกันแจ้งความว่าถูก “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” หลอกร่วมลงทุนเหรียญดิจิทัลยอดความเสียหายทะลุ 1,386 ล้านบาท โดยตอนนี้หนีหายไปอยู่ดูไบ 2 ปีแล้ว
โดย แอ็คมี่ ได้ตอบโต้กลุ่มผู้เข้าแจ้งความผ่านโซเชียลว่า…
“ก่อนจะเสียหายกันได้ 1,386 ล้าน ประเมินตัวเองกันก่อนไหมว่ามีความสามารถพอจะหาเงินมาให้ผมหลอกกันได้หรือเปล่า?!?!? ผลตอบแทน 500 เท่า?!? บ้าน่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”
ด้านภรรยาสาว “นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” อดีตนางเอกช่องดัง ก็ไม่ขออยู่เฉยแชร์โพสต์ของสามีพร้อมข้อความว่า “เสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะ” พร้อมแฮชแท็ก อาจจะยังนะ (อีโมจิปิดปาก)