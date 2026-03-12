“แจกัน” น้องสาว “กุญแจซอล” ประกาศกร้าว ขอจบดรามา ไม่ตอบคำถามเพิ่ม แต่ขู่ฟ้องใครบิดเบือนทำเสียชื่อ

ยังเป็นประเด็นที่แฟนๆ ให้ความสนใจ สำหรับกรณีที่ “กุญแจซอล ป่านทอทอง” ไม่มาร่วมอาลัย “คุณแม่มุกดา บุญทอง” เป็นครั้งสุดท้าย มีการพาดพิงไปถึงเรื่องเก่าในอดีตต่างๆ นานา ร้อนถึง “แจกัน ปอถักทอง” ที่มีอาชีพเป็นทนายความ น้องสาวของกุญแจซอล ต้องออกโรงชี้แจง ทั้งเรื่องทำสัญญาตัดขาดครอบครัว และเรื่องบ้าน 8 ล้านที่มีการลือกันว่าเป็นเงินของกุญแจซอลที่ซื้อให้ครอบครัว ล้วนไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ล่าสุดแจกันโพสต์อีกครั้ง ขอจบดรามา ไม่ขอตอบคำถามใดๆ อีกแล้ว พร้อมขู่ฟ้องหากใครคอมเมนต์บิดเบือน
“ขออนุญาตจบและไม่ตอบคำถามใดๆ แล้วนะคะ
ขอกลับมาทำงาน ทำหน้าที่ของตัวเองต่อค่ะ แต่ถ้าเห็นโพสต์ หรือ commentใด ยังกล่าวหา สร้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือใส่ความโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ด้วยความเคารพ🙏🏻
ทนายแจกัน”