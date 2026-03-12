“ลีน่า ลลินา” สวยสะกดปารีส อวดลุคหรูชมโชว์ CHANEL แฟนคลับทั่วโลกแห่ชม สวยแพงดุจ “เจ้าหญิงเบลล์”

กลายเป็นที่จับตามอง และสร้างความฮือฮาไปทั่วรันเวย์ระดับโลก สำหรับนางเอกดาวรุ่งจากช่อง 3 “ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์” ที่ล่าสุดบินลัดฟ้าไปอวดโฉมความปังในงาน Paris Fashion Week เพื่อเข้าชมแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่จากแบรนด์ระดับตำนานอย่าง CHANEL Fall/Winter 2026
การปรากฏตัวของลีน่าในครั้งนี้ มาในลุคเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความโก้ตามแบฉบับ WOMEN OF CHANEL เจ้าตัวพกความมั่นใจและออร่ากระจายไปทั่วงาน ทำช่างภาพและสื่อแฟชั่นต่างประเทศรัวชัตเตอร์เก็บภาพกันรัวๆ ทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยที่ดูละมุน คลาสสิก โดยหลายคนถึงกับยกฉายาให้ว่า “เจ้าหญิงเบลล์” จากการ์ตูนเรื่องดัง Beauty and the Beast ด้วยคาแรกเตอร์ที่ดูสง่า อ่อนหวาน แต่มีความทรงพลัง กลายเป็นปรากฏการณ์ความสวยสะเทือนกรุงปารีสเลยทีเดียว