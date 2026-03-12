“ณเดชน์-แบมแบม” แท็กทีมร่วมงานกันครั้งแรก เปิดตัวดูโอ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู พร้อมปล่อยซิงเกิลพิเศษ “ไปอีก (Ready for MORE)”

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! เมื่อ ณเดชน์ แท็กทีมกับ แบมแบม เปิดตัวเป็น ดูโอ แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่ใหม่ ของ “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริชอโรมา สูตรใหม่” กับคอนเซ็ปต์ “เพิ่มกาแฟ เติมนม อร่อยไปอีก” พร้อมเซอร์ไพรส์การร่วมงานกันครั้งแรกของสองซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทย ปล่อย
ซิงเกิลพิเศษ “ไปอีก (Ready for MORE)” ที่เป็นซิงเกิลคู่ร้องโดยแบมแบม และณเดชน์
พิเศษยิ่งไปอีก เมื่อ ณเดชน์ และ แบมแบม เตรียมนำคอกาแฟไปสนุกต่ออีกในบิ๊กอีเวนต์ยิ่งใหญ่แห่งปี “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เมค ดิส โมเมนต์ มอร์” (NESCAFÉ BLEND & BREW Make This Moment MORE) เปิดตัว “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริชอโรมา สูตรใหม่” ครั้งแรกกับการเนรมิตเวทีมวยราชดำเนินให้เป็นประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟสุดอลังการแบบ Immersive Experience 360 องศา จัดเต็มแสงสีเสียง พร้อมโชว์ Live Performance เพลง "ไปอีก (Ready for MORE)" เป็นครั้งแรกจากดูโอ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ที่เวทีมวยราชดำเนิน แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน คอกาแฟห้ามพลาด!
ณเดชน์ คูกิมิยะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู กล่าวว่า “วันนี้ตื่นเต้นมากครับ ที่มีโอกาสได้มาอัดเพลงกับแบมแบม และได้ทำงานแบบใกล้ชิดกัน ต้องบอกเลยว่าน้องเก่งมากและมีเอเนอร์จี้ตลอด ระหว่างทำงานก็สนุกและเป็นมืออาชีพมากครับ ผมเองก็อยากชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา ครั้งแรกในงาน เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เมค ดิส โมเมนต์ มอร์ (NESCAFÉ BLEND & BREW Make This Moment MORE) อัดแน่น จัดเต็มความสนุกตลอดทั้งงานไว้มากมาย ที่เวทีมวยราชดำเนิน รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์อีกเยอะ รอทุกคนมาสนุกไปด้วยกันนะครับ”
แบมแบม กันต์พิมุกต์ แบรนด์แอมบาสเดอร์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู กล่าวว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ณเดชน์ ตอนเข้าห้องอัดจริง ๆ ก็รู้สึกประทับใจมาก เพราะพี่ณเดชน์อาจจะไม่ได้ร้องสไตล์นี้ แต่พี่ณเดชน์ทำออกมาได้ดีมาก ๆ เลยอยากให้ทุกคนรอฟังเพลง ไปอีก (Ready for MORE) กันนะครับ และในงานวันที่ 15 มีนาคมที่เวทีมวยราชดำเนิน พวกเรามีอะไรพิเศษเตรียมไว้ให้แฟน ๆ ได้ดูกันด้วย รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ”