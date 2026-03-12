ไวรัลวงการแฟชั่นระดับโลก “ลีน่า-หมิว” โกอินเตอร์ครั้งแรก เป็นแขกคนพิเศษ CHANEL ร่วมชมงาน Paris Fashion Week 2026

กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงทั้งสื่อไทย และสื่อต่างประเทศ หลังจากสองนักแสดงสาวดาวรุ่งจากทางช่อง 3 “ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์“ และ ”หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์“ ได้รับเชิญจากแบรนด์ดังระดับโลก CHANEL ให้ร่วมเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงานปารีสแฟชั่นวีค โดยเข้าร่วมชมโชว์ ของ CHANEL คอลเล็กชั่น Fall/Winter 2026 ที่รังสรรค์ขึ้นโดย Matthieu Blazy (แมทธิว เบลซีย์) ดีไซเนอร์ชาวเบลเยียม-ฝรั่งเศส ครีเอทีฟไดเรกเตอร์คนใหม่ของ CHANEL
โดยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 มีนาคม (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส) ทั้งสองสาวได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบบติดขอบรันเวย์ ซึ่งทั้งคู่มาในลุคจาก CHANEL Spring/Summer 2026 ผลงานคอลเล็กชั่นเดบิวต์ของ Matthieu Blazy โดย ลีน่า มาในชุดเดรสสีบัตเตอร์เยลโลว์ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งขอบด้วยดอกคามิลเลียที่ถูกนำมาตีความใหม่ ขณะที่ หมิว มาในชุดแจ็กเกตและกระโปรงทวิตสีขาวเข้าชุดกัน ตัดขอบเสริมความสดใสด้วยสีแดงและตกแต่งพู่สีดำ ที่สื่อถึง new energy ใหม่ๆ ของ CHANEL
นอกจากนี้ทั้งสองคนยังได้รับเกียรติจาก CHANEL ให้เป็นคู่แรกในการเดินเปิดเข้างานแฟชั่นโชว์ในปีนี้ ท่ามกลางบรรยากาศแฟนคลับต่างประเทศที่มารอให้กำลังใจกันมากมาย ล้นหน้าสถานที่จัดงาน กร็องปาแล (Grand Palais) ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยภายในโชว์ครั้งนี้ ยังมีศิลปินเซเลปชื่อดังจากทั่วโลกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานอีกมากมาย อาทิ เจนนี่ แบล็คพิ้งค์, หวังอี้ป๋อ, โกยุนจอง, เจมีไนน์ ฯลฯ
หลังจากจบงานต้อมยอมรับว่ากระแสตอบรับของ ลีน่า-หมิว ดีเกินคาด เพราะมีสื่อแฟชั่นต่างประเทศหลายสำนักให้ความสนใจต่อคิวสัมภาษณ์กันเนืองแน่น รวมทั้งสื่อเมืองต่างประเทศก็ลงภาพทั้งสองสาว และชื่นชมถึงความสวย ความสง่า สมกับที่เป็น new energy ที่มีความ Confident Playful Masculine ตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ CHANEL