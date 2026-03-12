แซ่บคูณ3 “ปอร์เช่&ดาด้า&มิลลี่”โชว์สเต็ปสับๆ 6เยาวชนตัวเต็งงัดไม้เด็ดประชันไมค์รอบแกรนด์ไฟนอล

พิธีกรป๋าดัน “นก บริพันธ์ ชัยภูมิ” เปิดสตูดิโอรายการ “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD ต้อนรับความแซ่บ x3 "ปอร์เช่, ดาด้า, มิลลี่ เซเว่นสตาร์” จัดเต็มโชว์สเต็ปสุดสับบนเวทีคอนเสิร์ตติดแอร์ ชวนแฟนรายการลุกขึ้นแดนซ์แบบนอลสต๊อปกับเมดเลย์จังหวะโจ๊ะ อาทิ.. เลิกเมียบอกมา, ตายยาก, สวยไว้ก่อน, สาวบางโพ ฯลฯ พร้อมฟังมุมทอล์กสนุกๆ ล้วงลึกชีวิตหลังไมค์และการฝึกซ้อมสุดหฤโหดกว่าจะมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปตัวตึงสายเพลงลูกทุ่ง
แบบฉบับวันศุกร์...ตัดสลับเวทีคอนเสิร์ตสู่โหมดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตรฐาน GLO Miracle Music ซีซั่น2 ที่มาถึงรอบ "ชิงชนะเลิศ” (Grand Final) กันแล้ว สัปดาห์นี้พบกับ 6 เยาวชนคนมีฝีมือ “โพสต์ พีรวิชญ์” จ.เพชรบุรี, “กุ๊บกิ๊บ บุญญฉัตร” จ.สตูล, “นิว สวิตตา” จ.อ่างทอง, “โบว์ ธมลวรรณ์” จ.ชัยนาท, “มุมิ มุทิตา” จ.ชัยภูมิ และ “แก้มอุ่น ปฏิญญา” จ.เชียงใหม่ ได้เวลางัดไม้เด็ดประชันไมค์แบบที่มี 1 คนจะไม่ได้ไปต่อ...รอลุ้น
สุขสุดๆ ติดตามชมรายการ “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35 หรือชมผ่านออนไลน์ที่เพจเฟสบุ๊ค Ch7HD ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 และศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.bugaboo.tv, Youtube Channel 7 Star Studio และเฟสบุ๊คแฟนเพจhttps://www.facebook.com/chumtangdaotong/ ความบันเทิงที่ไปกับคุณทุกที่แบบไม่มีพลาดความสนุก