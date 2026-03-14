วันเกิด 37 ปี “แองเจล่าเบบี้” ถูกจับตา แขกส่วนใหญ่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ไร้ดาราแถวหน้า

วันเกิด “แองเจล่าเบบี้” วัย 37 ปี ถูกจับตา แขกส่วนใหญ่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ไม่มีดาราแถวหน้า ขณะอีกดราม่าแฟชั่นถูกดีไซเนอร์ตำหนิใช้ชุดกูตูร์โปรโมตรองเท้า
งานฉลองวันเกิดอายุครบ 37 ปีของนักแสดงสาวจีนชื่อดัง “แองเจล่าเบบี้” กลายเป็นประเด็นพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังภาพจากงานเลี้ยงถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์มเสี่ยวหงซู โดยชาวเน็ตสังเกตว่ารายชื่อแขกในปีนี้แตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และเพื่อนในวงการออนไลน์ มากกว่าดาราระดับแถวหน้าที่เคยปรากฏตัวในงานวันเกิดของเธอในช่วงที่ชื่อเสียงอยู่ในจุดสูงสุด
ก่อนหน้านี้ งานวันเกิดของเธอมักมีคนดังจำนวนมากมาร่วมงาน เช่น “หยางมี่” และ “หนีหนี” แต่ในภาพหมู่ปีนี้ มีดาราที่ถูกจับตาเพียงไม่กี่คน โดยหนึ่งในนั้นคือ “อู๋เชียนอวี่” นักแสดงจากฮ่องกง ซึ่งยืนอยู่ข้างแองเจล่าเบบี้ ทั้งสองเคยเดบิวต์ในฐานะนางแบบที่ฮ่องกงพร้อมกัน และเคยถูกขนานนามว่าเป็น “คู่แฝดแห่งวงการนางแบบฮ่องกง” จากรูปลักษณ์ที่คล้ายกันและความสนิทสนมที่ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพจากงานดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิจารณ์จำนวนมาก บางคนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิง โดยมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่า “จากจุดสูงสุดสู่ความเงียบเหงา” ขณะที่อีกคนกล่าวว่า “นี่คือความจริงของวงการบันเทิง”
อย่างไรก็ตาม แฟนคลับจำนวนไม่น้อยออกมาปกป้องนักแสดงสาว โดยมองว่าเธอเคยผ่านช่วงพีคที่สุดของอาชีพมาแล้ว และการหันไปทำไลฟ์สตรีมขายสินค้าและมองหาโอกาสใหม่ ๆ อาจเป็นการปรับตัวเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพที่ยืดหยุ่นมากขึ้น แฟนรายหนึ่งยังตอบโต้ผู้ที่วิจารณ์เรื่องที่อดีตสามี “หวงเสี่ยวหมิง” ไม่ได้มาร่วมงานว่า “อย่างน้อยเธอก็ยังมีเพื่อนที่มาฉลองวันเกิดให้”
แองเจล่าเบบี้และหวงเสี่ยวหมิงประกาศหย่าร้างในเดือนมกราคม 2022 หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 7 ปี โดยทั้งสองตกลงจะร่วมกันเลี้ยงดูลูกชายที่มีชื่อเล่นว่า “เสี่ยวไห่เหมียน” หรือ “Little Sponge” แม้โดยทั่วไปทั้งคู่จะปรากฏตัวกับลูกชายแยกกัน แต่ก็เคยมีภาพที่ทั้งสามคนใช้เวลาร่วมกันในทริปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
อย่างไรก็ตาม ในงานวันเกิดครั้งล่าสุด แองเจล่าเบบี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงวิจารณ์มากนัก เธอดูมีอารมณ์ดีและสนุกกับธีมงานที่ตั้งชื่อว่า “Cosplay Angelababy” ซึ่งให้แขกแต่งตัวเลียนแบบภาพลักษณ์ของเธอจากช่วงต่าง ๆ ในอาชีพการแสดง ทำให้งานเลี้ยงกลายเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองประวัติในวงการของตัวเธอเอง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเล่นเกมฉีกป้ายชื่อแบบเดียวกับรายการวาไรตี้ “Keep Running” ที่เธอเคยเป็นสมาชิกหลักของรายการตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปี 2023 ก่อนจะถอนตัวจากรายการหลังเกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับการที่เธอถูกกล่าวว่าไปร่วมชมการแสดงของ “ลิซ่า BLACKPINK” ที่คาบาเรต์ Crazy Horse ในกรุงปารีส
นอกจากกระแสเรื่องงานวันเกิดแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่นาน แองเจล่าเบบี้ยังตกเป็นข่าวอีกครั้งจากประเด็นแฟชั่น เมื่อเธอไปปรากฏตัวในไลฟ์สตรีมขายสินค้าโดยสวมชุดโอตกูตูร์สีม่วงคอรัลแบบเกาะอกจากแบรนด์แฟชั่นเนเธอร์แลนด์ RVDK ของดีไซเนอร์ “โรนัลด์ ฟาน เดอร์ เคมป์” ขณะเดียวกันเธอก็โปรโมตรองเท้าผ้าใบของแบรนด์รองเท้าจีน “Red Dragonfly” ซึ่งเธอเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ โดยรองเท้าดังกล่าวมีราคาประมาณ 400-500 หยวน ระหว่างไลฟ์ เธอยังโพสท่ากับรองเท้าและเต้น “Meow Meow Dance” ตามคำขอของแฟน ๆ ขณะที่พิธีกรชมว่าเธอดูเข้ากับท่าเต้นนี้อย่างน่ารัก
ต่อมา ภาพของเธอในชุดกูตูร์เดียวกันยังถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมของเธอ และภาพที่จับคู่ชุดกับรองเท้าก็ปรากฏในบัญชีเว่ยป๋อของ Red Dragonfly อย่างไรก็ตาม เรื่องกลับกลายเป็นดราม่าเมื่อชาวเน็ตบางรายส่งภาพดังกล่าวไปให้ดีไซเนอร์โรนัลด์ ฟาน เดอร์ เคมป์ ซึ่งแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเขา “ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดกูตูร์ของแบรนด์ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใด ๆ เพื่อโปรโมตรองเท้าราคาถูก” และย้ำว่า RVDK ไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้ชุดแบบ “one-of-a-kind” ดังกล่าวในการโปรโมตสินค้า
คำว่า “รองเท้าราคาถูก” ของดีไซเนอร์ยิ่งทำให้เกิดการถกเถียงบนโลกออนไลน์ บางคนเห็นด้วยว่าการนำชุดโอตกูตูร์ไปใช้ในไลฟ์ขายสินค้านั้นไม่เหมาะสม ขณะที่อีกหลายคนออกมาปกป้องแองเจล่าเบบี้ โดยมองว่าการจัดสไตลิงและการเลือกเสื้อผ้าเป็นหน้าที่ของทีมงานสไตลิสต์มากกว่าตัวนักแสดงเอง นอกจากนี้ยังมีผู้ตั้งคำถามกับการใช้คำว่า “cheap” ของดีไซเนอร์ โดยชี้ว่าราคาของรองเท้าในระดับดังกล่าวไม่ได้ถือว่าถูกในตลาดทั่วไป