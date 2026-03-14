บันเทิงรอบโลก “เลรา อาโบวา” โผล่สั้นแต่ปัง แฟน One Piece แห่ชม “นิโค โรบิน” สวยเหมือนหลุดจากมังงะ

ตัวละคร “นิโค โรบิน” กลายเป็นกระแสไวรัลทันทีหลังปรากฏตัวในซีรีส์ One Piece ไลฟ์แอ็กชันซีซัน 2 ของ Netflix โดยรับบทโดยนักแสดงสาว “เลรา อาโบวา” แม้เธอจะปรากฏตัวเพียงช่วงสั้น ๆ ประมาณ 5 นาทีตลอดทั้ง 8 ตอน แต่แฟน ๆ ก็พูดถึงอย่างมาก หลายคนชมว่ารูปลักษณ์และบรรยากาศลึกลับของเธอเหมือนตัวละครที่หลุดออกมาจากมังงะจริง ๆ ในเรื่อง โรบินยังแสดงพลังของผลปีศาจที่สามารถงอกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปจับหรือโจมตีศัตรูได้อย่างง่ายดาย และยังประกาศอย่างมั่นใจว่าเธอสามารถจัดการกลุ่มหมวกฟางได้ภายในไม่กี่วินาที แม้ตอนแรกการคัดเลือก “เลรา อาโบวา” จะมีเสียงวิจารณ์หลากหลาย แต่หลังออกอากาศ แฟนจำนวนมากก็ยอมรับว่าเธอเหมาะกับบทนี้อย่างมาก
นักร้องและนักแสดงชื่อดัง “เจนนิเฟอร์ โลเปซ” เปิดเผยสถานะความรักของตัวเองอีกครั้ง หลังหย่าขาดจาก “เบน แอฟเฟล็ก” ได้กว่าหนึ่งปี โดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมีความสุขกับชีวิตโสด และรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างแท้จริง เธอยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอมักมีคนรักอยู่ตลอดตั้งแต่วัยยี่สิบต้น ๆ หลังการหย่าครั้งนี้เธอตัดสินใจหยุดงานหนึ่งปี ยกเลิกทัวร์และใช้เวลาอยู่กับลูก ๆ เพื่อทบทวนชีวิต ก่อนจะกลับมาเชื่อมั่นและให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้น ปัจจุบันเธอยืนยันชัดว่ายังไม่ได้คบหาใคร และรู้สึกดีมากกับชีวิตในตอนนี้
นักร้องและนักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง “กัวฟู่เฉิง” สร้างเสียงหัวเราะให้แฟน ๆ ระหว่างคอนเสิร์ตที่เมืองกว่างโจว หลังพูดติดตลกว่าเขาเองยังไม่อยากเชื่อว่าปีนี้อายุครบ 60 ปีแล้ว เพราะเวลาบอกคนอื่นก็ไม่มีใครเชื่อ เขาถึงกับแซวว่าบัตรประชาชนของตัวเองอาจพิมพ์ผิดก็ได้ เพราะยังรู้สึกเหมือนหนุ่มอยู่เสมอ เจ้าตัวยังพูดถึงลูกสาวตัวน้อยที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน พร้อมตั้งคำถามขำ ๆ ว่านี่อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ย้อนวัย” หรือไม่ เมื่อแฟน ๆ ชมว่าเขาดูหนุ่มอยู่ตลอด นักร้องชื่อดังตอบแบบอารมณ์ดีว่าไม่ได้มีเคล็ดลับพิเศษอะไร เพียงดื่มน้ำและกาแฟทุกวันเท่านั้น
นักแสดงหญิง “แคธริน ฮาห์น” ยืนยันด้วยตัวเองว่าเธอจะรับบทตัวร้าย “มาเธอร์ โกเธล” ในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชัน Tangled ของดิสนีย์ โดยเธอประกาศข่าวผ่านวิดีโอในอินสตาแกรมพร้อมใส่เสื้อยืดลายตัวละครดังกล่าว ทำให้แฟน ๆ ที่เคยเรียกร้องให้เธอรับบทนี้มานานต่างดีใจกันอย่างมาก หลายคนบอกว่าเธอคือคนที่เหมาะกับบทนี้ที่สุด ขณะที่ “ดอนนา เมอร์ฟี” ผู้ให้เสียงตัวละครในเวอร์ชันแอนิเมชันก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วย ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากแอนิเมชันดังปี 2010 เล่าเรื่องเจ้าหญิงผมยาว “ราพันเซล” ที่ถูกกักขังโดย “มาเธอร์ โกเธล” ก่อนจะออกผจญภัยกับจอมโจร “ฟลินน์ ไรเดอร์” โดยเวอร์ชันใหม่มีกำหนดนำแสดงโดย “ทีแกน ครอฟต์” และ “ไมโล แมนไฮม์”