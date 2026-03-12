“บูม” พยายามสานสัมพันธ์ “เอิร์ท” หวังใช้อดีตทำลาย “มิกซ์” ให้ยับเยิน!!

การกลับมาของ “บอสตัน” (นีโอ ตรัย) ทำให้บรรยากาศตึงเครียด เมื่อเขากลับมาพร้อมกับอดีตที่ไม่มีใครอยากจดจำ ด้าน “ราฟฟี่” (บูม ธราธร) ที่พยายามสานความสัมพันธ์กับ “แจ็ค” (เอิร์ท พิรพัฒน์) โดยใช้ “โรม” (อู๋ ธนบูรณ์) เป็นสะพานจนทำให้เขาได้ไปเจอกับความลับในอดีตของ “ดีน” (มิกซ์ สหภาพ) และหวังจะใช้ความลับนั้นทำลายความสัมพันธ์ของ “แจ็ค” กับ “ดีน” ให้ขาดสะบั้น ส่วน “อาโนลด์” (จอส เวอาห์) ที่รู้ความลับในอดีตของ “ตั้ว” (กวิน แคสกี้) ก็ยิ่งทำให้ “อาโนลด์” อยากปกป้อง “ตั้ว” มากขึ้น เมื่ออดีตของทุกคนตามมาหลอกหลอน พวกเขาจะเผชิญหน้าและก้าวผ่านทุกอย่างไปได้หรือไม่? ตามลุ้นกันต่อ
ติดตามซีรีส์ “Only Friends : Dream On” ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคมนี้ เวลา 20.30 น. ดูทีวี ช่องวัน31 ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว เวลา 21.30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
Only Friends : Dream On (EP.3)
