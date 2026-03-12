เจอตัวตึง! “เงิน-โอ๊ต” เปิดโหมดวีนผีฉ่ำ แท็กทีมแก๊งเพื่อนดูตอนแรก ‘Fourever You Project Part 2 : The Sun From Another Star’ พร้อมแฟนคลับ

แฟนๆ พร้อมใจกันฮาลั่นโรงภาพยนตร์สมการรอคอย สำหรับงานรับชมตอนแรกของซีรีส์ “Fourever You Project Part 2 : The Sun From Another Star (อาทิตย์-ดาวตก)” หนึ่งในซีรีส์จากจักรวาล 4 หมอ ที่เรื่องนี้ขอฉีกรูปแบบมาในแนวผีลึกลับผสมคอมเมดี้ แต่ยังคงความหวานละมุนปนความวีนฉ่ำๆ อีกหนึ่งผลงานจากค่าย Studio Wabi Sabi ภายใต้การควบคุมการผลิตของ “นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” โดยเรื่องนี้ได้หนุ่มคมเข้ม เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส ประกบคู่ โอ๊ต-ธาราธร พุ่มโพธิงาม พร้อมแท็กทีมผองเพื่อนอย่าง บีเวอร์-พรรษพล เจนสรรพกิจกุล, ต้นหลิว-เมธาพัฒน์ ฉิมกุล, พาย-ศรัณวุฒิ นิตยสุทธิ, กอล์ฟ-พสธร เลิศสถิตย์วงศ์, ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร, แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ และ บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์ มาร่วมรับชมตอนแรกของซีรีส์พร้อมกับแฟนคลับ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความอบอุ่นของแฟนคลับที่พร้อมใจกันมาอย่างเนืองแน่น
เปิดม่านความสนุกด้วยความคึกคักจากแฟนๆ ก่อนที่เหล่านักแสดงนำโดย “เงิน-โอ๊ต”, “บีเวอร์-ต้นหลิว”, “พาย-กอล์ฟ”, “ปอนด์” และ “แม็กกี้-บาส” จะออกมาโชว์เสียงหวานๆ ในเพลง “FOREVER YOU” เพลงหลักประกอบซีรีส์ “Fourever You Project Part 2” พร้อมทั้งเดินทักทายแฟนๆ อย่างทั่วถึงทั้งโรงภาพยนตร์เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นโรง ร้องเพลงพอหอมปากหอมคอ จากนั้นเข้าสู่การแนะนำตัวที่แต่ละคนมีลีลาส่วนตัวแบบไม่มีใครยอมใคร ให้ความฟินตกอยู่ที่แฟนคลับแบบรับไปเต็มๆ ต่อกันด้วยการพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ และความสัมพันธ์ของเหล่านักแสดงที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน แต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดไม่แพ้ใครคือการปรากฎตัวของ “แจ๊บ-เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล” ที่รับบท “ดิเรก” คุณพ่อของ “อาทิตย์” ที่ได้มาร่วมให้กำลังใจเหล่านักแสดงรุ่นน้องในวันนี้ ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและร่วมดูตอนแรกพร้อมกัน ความน่ารักของ “ดาวตก” และโหมดวีนฉ่ำด่าผีกระเจิงของ “อาทิตย์” เรียกเสียงกรี๊ดเสียงฮาถูกใจแฟนๆ ตลอดการรับชมเลยทีเดียว ต่อด้วยส่งท้ายความสุขในวันนี้ด้วยเพลง “ข้างไหล่” เพลงโหมดน่ารักประกอบซีรีส์ “The Sun From Another Star” จาก “เงิน” และ “โอ๊ต” ที่ทำเอาแฟนๆ ทั้งโรงภาพยนตร์คึกคักไปตามจังหวะดนตรี และความฟินชนิดที่ว่าทุบไหล่เพื่อนข้างๆ กันรัวๆ ทำให้บรรยากาศในคืนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุก และความสุข สมการรอคอยจากแฟนๆ จนทำเอา “โอ๊ต” น้ำตาซึมจากความรักที่แฟนๆ พร้อมใจมามอบให้แบบเต็มอิ่มและประทับใจไม่รู้ลืม
ติดตามชม “Fourever You Project Part 2 : The Sun From Another Star” ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน Uncut บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube : StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabith
