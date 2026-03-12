ระวังฮาร์ทเรทให้ดี..สเตเดี่ยมแห่งความรัก กำลังจะเกิดขึ้น!! ในงาน “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE” ขนทีม 12 คู่ฮอต แจกความฟิน 3 วันจุใจ ปักหมุดกดบัตร 21 มี.ค.นี้

พร้อมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความฟินให้กึกก้องไปทั่วโลกอีกครั้ง กับมหกรรมความบันเทิงครั้ง
ยิ่งใหญ่ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ขนทีม12 คู่ฮอตตัวท็อป กว่า 24 ชีวิต ให้กลายเป็นนักแข่งสุดฮอตที่สุดในฤดูกาลนี้ กับงาน “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE” พร้อมเนรมิต อิมแพ็ค อารีน่า ให้กลายเป็นสเตเดี่ยมประลองความเร็ว ที่ผู้เข้าแข่งขันพร้อมจะเหยียบคันเร่งแบบมิดไมล์พุ่งทะยานสู่เส้นชัย ด้วยพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากความรักของแฟนๆ ทั่วโลก นำทีมโดย “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย, เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์, ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวิน ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล, จุง อาเชน ไอย์ดึน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค, ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, จอส เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้” ที่จะมาลงแข่ง ณ สเตเดี่ยมแห่งความรัก ปลดล็อกทุกความรู้สึก จัดเต็มด้วยโชว์สุดเท่โดนใจ พร้อมเซอร์ไพร์สสุดพรีเมียม ท่ามกลางแสงสีเสียงสุดตระการตาอลังการ ที่จะทำให้หัวใจของแฟนๆ ทุกด้อมเต้นแรง ในงาน “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE” 3 วันเต็มอิ่มจุใจ ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี สำหรับแฟนๆ ทั่วโลกยังสามารถร่วมสนุกได้แบบเรียลไทม์ ไปกับการรับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก เตรียมตัวมาใจสั่นและกรี๊ดกันให้ลั่นสนาม เพราะความฮอตของทั้ง 12 คู่สุดปังจะพุ่งทะยาน จนฮาร์ทเรททะลุเพดานอย่างแน่นอน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบัตรงาน “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE” ทาง ONLINE ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น. ทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และเปิดขายบัตรทุกช่องทาง ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 10.00น. บัตรราคา 7,900 / 6,500 / 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 3,500 / 3,000 / 2,500 และ 2,000 บาท และดูสดผ่าน TTM LIVE บัตรราคา 1,500 / 1,200 บาท (ลิ้งค์และโค้ดรับชม) (กรณีต้องการรับบัตรพลาสติกที่ระลึก ชำระเพิ่ม 30/ใบ) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV