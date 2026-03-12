โค้งสุดท้าย!! ซีรีส์ “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน” “แบมแบม-ใบปอ” เติมโมเมนต์ชวนฟิน จิ้นจนต้องจิกหมอน

เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของ ซีรีส์ “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน” ผลงานจากผู้จัด PENNYY STUDIO (เพนนีสตูดิโอ) กำกับโดย ปอย พรรณนเรศ รุจิระนันท์ ซึ่งใน EP.7 เมื่อความสัมพันธ์ของตัวละคร ซี (แบมแบม นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล) เเละ เจน (ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์) ไต่ระดับไปถึงจุดสูงสุดของความโรแมนติก ย้ำเลยว่า เป็นอีกหนึ่ง EP ที่แฟน ๆ ห้ามพลาดกับโมเมนต์ชวนฟิน ชวนจิ้น ของ “เจน-ซี” รับรองจิกหมอนขาดแน่นอน!!
เรื่องย่อ EP.7 ซีรีส์ “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน” หลังการปรากฏตัวของ แก้วตา (แยม มทิรา ตันติประสุต) การตามหาอดีตของ ซี (แบมแบม นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล) ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้อย่างอิสระอีกต่อไป กฎของเทวดาถูกนำมาวางไว้ตรงหน้า พร้อมคำเตือนที่ทำให้ทั้ง เจน และ ซี เริ่มตระหนักว่า ทุกก้าวที่เดินต่อไปอาจต้องแลกด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืน ขณะเดียวกัน การรอคอย บิว รัตนาวี (โบว์ สุรัตนาวี สุวิพร) ก็ยังยืดเยื้อ อาการของ ซี ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ความทรงจำที่กระจัดกระจายเริ่มกระจ่างขึ้นทีละนิด เจน (ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์) พยายามทำทุกทางเพื่อปกป้อง ซี จนกระทั่งเมื่อ บิว กลับมาอีกครั้ง ความจริงหลายส่วนจึงค่อย ๆ เปิดเผย ทำให้ ซี ต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป การตัดสินใจครั้งสำคัญกำลังใกล้เข้ามา ระหว่างการยอมรับตัวตนที่แท้จริง หรือการเลือกปกป้องหัวใจของใครบางคนไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เจน และ ซี ต้องเลือกว่าพรจากสวรรค์ครั้งนี้ จะยังคงเป็นพรอยู่หรือไม่
ถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกปมเริ่มถูกคลี่คลาย เเละการตัดสินใจของ “เจน-ซี” จะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่มีใครคาดเดาได้ ติดตามชม ซีรีส์ “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน” EP.7 วันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2569 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
