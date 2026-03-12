xs
"วอร์ วนรัตน์" นำทีมนักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์สาย Racquet Sports ร่วมงาน HEAD Grand Brand Launch Event 2026 พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador คนล่าสุด “แทมมี่” แทมมารีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ล่าสุดวงการสปอร์ตไทยเพิ่งสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ เมื่อ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของประเทศไทย ผู้ถือสิทธิ์จัดจำหน่ายแบรนด์ HEAD (เฮด) แบรนด์เทนนิสระดับโลกจากประเทศออสเตรีย อย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ HEAD Grand Brand Launch Event 2026 ณ Sterling Sport and Wellness สุขุมวิท 24 ภายใต้แนวคิด “Performance in Every Design. Play in Every Day.” มุ่งยกระดับประสบการณ์กีฬาระดับโลกให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม ไปเมื่อวันก่อน งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆ เพราะขนทัพคนดังมาแน่น

ในงานได้ เปิดตัว Brand Ambassador “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และอดีตนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดถึง อันดับ 19 นอกจากนี้ภายในงานเรายังได้เผยโฉมไม้เทนนิส BOOM 2026 สีใหม่เป็นครั้งแรกในไทย พร้อมแผนจัดกิจกรรม Demo Day, Tennis Clinic และ Cardio Tennis ตลอดทั้งปีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และนักกีฬาสาย Racquet Sports มาร่วมประชันความปังกันอย่างคับคั่ง เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่รวมตัวคนรักกีฬาและแฟชั่นไว้ในที่เดียวจริงๆ

โดยไฮไลต์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับและคนในงานใจละลาย ต้องยกให้หนุ่มฮอตเจ้าเสน่ห์ “วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์” ที่ปรากฏตัวและร่วมสร้างสีสันพร้อมโชวไลฟ์สไตล์การเล่นเทนนิสที่เจ้าตัวหลงใหล งานนี้หนุ่มวอร์ไม่ได้มาแค่ยืนหล่อๆ แต่ยังร่วมสัมผัสประสบการณ์ On-Court Activity พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองอุปกรณ์และสัมผัสประสบการณ์การเล่นจริง Game & Challenge กิจกรรมสนุก ๆ และ Fashion Show เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุดจาก HEAD
โดย “เป้าหมายของ CRC Sports คือการสร้างระบบนิเวศกีฬา (Sports Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยการนำแบรนด์กีฬาระดับโลกเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างต่อเนื่อง การนำแบรนด์ HEAD เข้ามาเสริมทัพจึงถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในกลุ่ม Racquet Sport เนื่องจาก HEAD เป็นแบรนด์ระดับโลกที่นักกีฬาอาชีพไว้วางใจ การร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่คือการยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาในไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกับที่ยอดนักกีฬาระดับโลกใช้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันวงการเทนนิสไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับประสบการณ์ของนักกีฬาไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ และร่วมกันผลักดันให้วงการกีฬาเทนนิสในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต”







