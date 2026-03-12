"วอร์ วนรัตน์" นำทีมนักกีฬาและอินฟลูเอนเซอร์สาย Racquet Sports ร่วมงาน HEAD Grand Brand Launch Event 2026 พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador คนล่าสุด “แทมมี่” แทมมารีน

ล่าสุดวงการสปอร์ตไทยเพิ่งสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ เมื่อ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของประเทศไทย ผู้ถือสิทธิ์จัดจำหน่ายแบรนด์ HEAD (เฮด) แบรนด์เทนนิสระดับโลกจากประเทศออสเตรีย อย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ HEAD Grand Brand Launch Event 2026 ณ Sterling Sport and Wellness สุขุมวิท 24 ภายใต้แนวคิด “Performance in Every Design. Play in Every Day.” มุ่งยกระดับประสบการณ์กีฬาระดับโลกให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม ไปเมื่อวันก่อน งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆ เพราะขนทัพคนดังมาแน่น
ในงานได้ เปิดตัว Brand Ambassador “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย และอดีตนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดถึง อันดับ 19 นอกจากนี้ภายในงานเรายังได้เผยโฉมไม้เทนนิส BOOM 2026 สีใหม่เป็นครั้งแรกในไทย พร้อมแผนจัดกิจกรรม Demo Day, Tennis Clinic และ Cardio Tennis ตลอดทั้งปีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และนักกีฬาสาย Racquet Sports มาร่วมประชันความปังกันอย่างคับคั่ง เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่รวมตัวคนรักกีฬาและแฟชั่นไว้ในที่เดียวจริงๆ
โดยไฮไลต์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับและคนในงานใจละลาย ต้องยกให้หนุ่มฮอตเจ้าเสน่ห์ “วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์” ที่ปรากฏตัวและร่วมสร้างสีสันพร้อมโชวไลฟ์สไตล์การเล่นเทนนิสที่เจ้าตัวหลงใหล งานนี้หนุ่มวอร์ไม่ได้มาแค่ยืนหล่อๆ แต่ยังร่วมสัมผัสประสบการณ์ On-Court Activity พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองอุปกรณ์และสัมผัสประสบการณ์การเล่นจริง Game & Challenge กิจกรรมสนุก ๆ และ Fashion Show เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุดจาก HEAD
โดย “เป้าหมายของ CRC Sports คือการสร้างระบบนิเวศกีฬา (Sports Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยการนำแบรนด์กีฬาระดับโลกเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างต่อเนื่อง การนำแบรนด์ HEAD เข้ามาเสริมทัพจึงถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในกลุ่ม Racquet Sport เนื่องจาก HEAD เป็นแบรนด์ระดับโลกที่นักกีฬาอาชีพไว้วางใจ การร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่คือการยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาในไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกับที่ยอดนักกีฬาระดับโลกใช้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันวงการเทนนิสไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับประสบการณ์ของนักกีฬาไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ และร่วมกันผลักดันให้วงการกีฬาเทนนิสในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต”