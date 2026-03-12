xs
สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับ “Three Man Down Live at สนามศุภชลาศัย” จัดเต็มความมัน คอนเสิร์ตใหญ่ที่เผยตัวตนของ Three Man Down อย่างสมบูรณ์แบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผ่านพ้นไปแล้วกับปรากฏการณ์ดนตรีที่ปลุกให้สนามศุภชลาศัยลุกเป็นไฟ! กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่สองของวง “Three Man Down” วงดนตรีที่ประกอบด้วย “กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ (กิต) – ร้องนำ / พีรพล เอี่ยมจำรัส (ตูน) – กีตาร์ / เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค (เต) – กลอง / วิศรุต ปฐมสิริไพศาล (เส็ง) – ซินธิไซเซอร์” เมื่อวันที่ 7และ 8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา  งานนี้คือการเดินทางครั้งใหม่ที่วงตั้งใจทำเพื่อแฟนๆ โดยแท้จริง ภายใต้การดูแลของทีม Idea Fact ในเครือ GMM SHOW ที่เนรมิตโปรดักชั่น เวที แสง สี เสียง และกราฟิกบนจอ LED ขนาดมหึมาที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนามกีฬากลางแจ้งโดยเฉพาะสมบูรณ์แบบในทุกมิติ โดยตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศรอบสนามศุภชลาศัยก็เริ่มคึกคัก แฟนเพลงทยอยเดินทางมาปักหลักกันตั้งแต่ประตูยังไม่เปิด เพื่อไปต่อคิวโซนขายสินค้าที่ระลึกของวงที่คิวยาวตั้งแต่หัววัน ขณะที่อีกมุมหนึ่งก็เต็มไปด้วยแฟนๆ ที่จับกลุ่มถ่ายรูป เช็กอิน ก่อนที่ค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยของ Three Man Down จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
ความสนุกเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่วงปรากฏตัว เปิดโชว์ด้วยเพลง ลึกลงไป และ ขอบคุณที่กลับมา ท่ามกลางเสียงไพโรและพลุที่จุดสนั่น ทั่วทั้งบริเวณสนามศุภฯ เป็นการประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองได้อย่างสมศักดิ์ศรี สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือการที่วงเลือก “ไม่มีธีมมาครอบ ไม่มีกรอบมากำหนด” ทำให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้เราได้เห็นตัวตนของ Three Man Down แบบเนื้อๆ เน้นๆ บรรเลงออกมาจากใจส่งตรงถึงแฟนเพลงกว่าหลายหมื่นคนของทั้ง 2 รอบการแสดง โดยตลอดทั้งโชว์อัดแน่นไปด้วยลิสต์เพลงฮิตและเพลงที่หาฟังยากที่วงอยากหยิบขึ้นมาร้องในโอกาสพิเศษนี้ ที่ทำเอาแฟนๆ ร้องตามกันอย่างกึกก้อง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแฟนเพลงเซอร์ไพรส์แบบไม่พัก คือแขกรับเชิญมาสร้างสีสันอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นเดือดทะลุปรอท! เมื่อ แน็ป - ชนัทธา สายศิลา ปรากฏตัวในเพลง ขอโทษที่ติดต่อไป และ เพราะว่ารัก ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ เดอะทอยส์ ที่มาพร้อมกีตาร์คู่ใจร่วมแจมในเพลง ก็แค่พูดมา และ นอนได้แล้วเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นสนามศุภฯความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะในพาร์ทต่อมา โอม-กิจฎิเมธ อดีตสมาชิกมือเบสของวง ได้ก้าวขึ้นเวทีมาเพื่อย้อนวันวานร่วมกับเพื่อนๆ ในเพลงฮิตอย่าง ฝนตกไหม, อยู่ในสาย, ทีมรอเธอ และ ฝันถึงแฟนเก่า สร้างความตื้นตันใจให้กับแฟนเพลงที่ติดตามวงมาอย่างยาวนาน ตามมาด้วยพลังความสดใสจาก ภีม-วสุพล สมาชิกวง T-POP สุดฮอต BUS because of you i shine ในเพลง เพื่อนสนิท และ แค่ไหนแค่นั้น ก่อนที่บรรยากาศจะเดือดถึงขีดสุดเมื่อเจ้าพ่อแรปเปอร์อย่าง URBOYTJ กระโดดขึ้นมาปลุกพลังในเพลง น้อง และ เป็นได้ทุกอย่าง แต่จุดพีคที่ทำเอาสนามศุภฯ แทบแตก เมื่อ กิต พูดถึงเพลง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ที่เคยร่วมร้องด้วยกันกับวง Cocktail กล้องก็ได้จับภาพสมาชิกทั้งวงที่มาให้กำลังใจรุ่นน้องอยู่ด้านล่าง งานนี้ทำเอาแฟนเพลงซึ้งไปตามๆกัน ก่อนที่ กิต จะร้องเพลง คุกเข่า ในเวอร์ชั่นของทรีแมนดาวน์ ปิดท้ายพาร์ทแขกรับเชิญกับ อีฟ whateve ที่มาร่วมร้องในเพลง ข้อยกเว้น , เพลงรัก และเพลง ข้างกัน เพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามกันได้ทั้งสนาม และอีกหนึ่งเพลงพิเศษ ชาตินี้ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงเปียโนนุ่มลึกโดย เส็ง เพราะเพลงนี้ไม่เคยถูกเล่นในเวทีใหญ่แบบนี้มาก่อน ทำให้กราฟความสนุกตลอดโชว์พุ่งทะยานต่อเนื่องไม่มีแผ่วแม้แต่นาทีเดียว
โดยแต่ละพาร์ทของโชว์มีการดีไซน์และบอกเล่าเรื่องราวผ่าน โปรดักชั่น สร้างมิติได้อย่างตระการตา ผ่านเทคนิคพิเศษ การใช้ Laser ยิ่งสู่ท้องฟ้า หรือแม้แต่การใช้ Light & Sound เสียงฟ้าร้องฟ้าฝ่าในซีนเพลง ฝนตกไหม และ ใช้ฝูงบินโดรน บินขึ้นเหนือสนามศุภชลาศัย สร้างดาวเต็มท้องฟ้ากลายเป็นโมเมนต์สุดประทับใจสะกดทุกสายตาคนดู ในเพลง ฝันถึงแฟนเก่า ช่วงท้ายของคอนเสิร์ต บรรยากาศในสเตเดียมถูกโอบล้อมไปด้วยความสนุกผ่านบทเพลงฮิตที่ทุกคนรอคอย วันเกิดฉันปีนี้ , ยอมถอย , ทางออก , ถ้าเธอรักฉันจริง และ รักใครไม่ไหว ปิดท้ายค่ำคืนพิเศษนี้ ก่อนที่ไฟบนเวทีจะดับลง วงได้ทำการประกาศหมุดหมายสำคัญสู่ก้าวต่อไป ด้วยการประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้น ณ "ราชมังคลากีฬาสถาน"สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความฝันของศิลปินไทยหลายๆ วง
คอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้ "Three Man Down Live at สนามศุภชลาศัย" เป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดอย่างที่วงตั้งใจไว้คือ “หน้าที่ของพวกเราคือทำให้ทุกคนที่เรารักและรักเรา มีความสุขที่สุดในคืนนั้น”                                     ทุกรอยยิ้ม และหยาดน้ำตาของแฟนเพลงที่ร่วมร้องไปพร้อมกัน คือเครื่องยืนยันชั้นดีว่า Three Man Down ได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นอย่างสง่างาม บนวิถีของตัวเองที่ไม่มีกรอบใดมาขวางกั้น และสนามศุภชลาศัยแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเดินทางของวงไปเรียบร้อยแล้ว
 
