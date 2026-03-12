MONBEBE จะเครซี่! MONSTA X ปลุกพลังความคิดถึง ทำถึงระดับ X ระเบิดพลังเพิร์ฟสุดคาริสม่า ใน 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X: NEXUS] IN BANGKOK

จะเครซี่กันทั้งฮอลล์! กับความฮอตระเบิดของ 5 หนุ่ม MONSTA X (มอนสตา เอ็กซ์) บอยแบนด์ระดับโลกกับการ ประเดิมเวิลด์ทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่แรกในประเทศไทยกับ ‘2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK’ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี สร้างสรรค์โปรเจกต์โดยผู้จัด Be Hear Now ที่จัดเต็มให้สมกับความคิดถึง และการรอคอยของ MONBEBE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ที่ยาวนานถึง 7 ปี! ขนโชว์สุดอลัง ท่ามกลาง แสง สี เสียง และกราฟิกสุดเท่
เปิดเวทีกับการปรากฏตัวของ 5 สมาชิกในวง SHOWNU (ชยอนู), MINHYUK (มินฮยอก), KIHYUN (กีฮยอน), HYUNGWON (ฮยองวอน) และ JOOHONEY (จูฮอนี่) ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับของมอนเบเบ้ที่ดังทะลุเดซิเบล พร้อมกับเพลง DRAMARAMA ที่ดังขึ้น ระเบิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในแบบ MONSTA X ที่คิดถึง พร้อมตามมาด้วย ‘Love Killa’, ‘Rush Hour’, ‘LONE RANGER’ และ ‘Catch Me Now’
เปิดหัวแฟนๆ ให้ร้อนกันเต็มที่ ทั้ง 5 หนุ่มก็ขอแวะทักทาย MONBEBE ให้หายคิดถึง “สวัสดีครับ พวกเรา MONSTA X ครับ” ก่อนที่จะแนะนำตัวแต่ละคน พร้อมด้วยภาษาไทยที่ตั้งใจเรียนมาทั้งคืน ไม่ว่าจะ คิดถึงนะครับ, เริ่ดเลยล่ะ, ผมรักคุณ, วันนี้ผมจะไม่กลับบ้าน ก่อนจะบอกขอโทษ MONBEBE ที่รอคอยพวกเขานานถึง 7 ปี สัญญาว่าคอนเสิร์ตวันนี้ จะตั้งใจเต็มที่ ตอบแทนความรักและการรอคอยของแฟนๆ
สเตจต่อไปเริ่มได้เลย! กับช่วงเวลาโยกไปกับกรูฟเบาๆ เบิกขาไมค์มาเพิ่มความคาริสม่า ในเพลง ‘MIDDLE OF THE NIGHT’, ‘Deny’ และ ‘AND’ ก่อนจะเปลี่ยนเวทีให้เต็มไปด้วยไวป์ของงานปาร์ตี้ ตื๊ดกันให้สุดกับ ‘Do What I Want’, ‘N the Front’ และ ‘Tuscan Leather’ เพลงใหม่จากอัลบั้ม [THE X] ที่ JOOHONEY แต่งเองกับมือ ก่อนจะพักเบรกให้ชม VCR สุดเท่ที่พวกเขาเตรียมมาโดยเฉพาะ ซึ่งชาวมอนเบเบ้ไทยก็ไม่ทิ้งลายเอเนอร์จี้เต็มร้อย กรี๊ดดังทะลุอินเอียร์ทำ 5 หนุ่มทึ่ง! ชมเอเนอร์จี้ดีไม่พอ ยังชมเป็นภาษาไทยอีกว่า “เธอสวยมาก” ก่อนจะเข้าเพลง ‘아름다워 (Beautiful)’ และ ‘Nobody Else’
อีกหนึ่งพาร์ทที่มอนเบเบ้รอคอย กับสเตจโซโล่ของแต่ละคน เปิดด้วยพี่ใหญ่ของวงอย่าง SHOWNU ที่มากับ ‘Around & Go’ เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ล็อกท่าเต้นเป๊ะสมกับเมนแดนซ์ ต่อมาที่เมนโวคัลอย่าง KIHYUN เลือกเพลง ‘Howling’ ที่พลัง เสียงดีไม่มีตก ด้านหนุ่ม HYUNGWON ผู้ครองตำแหน่งคาริสม่า ก็ไม่พลาดกับโชว์ที่เผยเสน่ห์อันแสนลึกลับอย่าง ‘NO AIR’ ที่ความเซ็กซี่นี้ทำเอาแฟนๆ แทบขาดอากาศหายใจของจริง!
ก่อนจะได้ MINHYUK มาช่วยเติมพลังงานชีวิตกับโชว์สุดฮีลลิ่ง ในเพลง ‘Reaching’ ที่เพิ่มดาเมจด้วยการเล่นกีตาร์ ปิดท้ายแบบเดือดๆ เอาให้มอนเบเบ้นั่งไม่ติดเก้าอี้ กับโชว์เพลง ‘STING’ และ '하늘에 머리가 닿을 때까지 (Touch the Sky) (Feat. Tiger JK) จาก JOOHONEY พ่อหนุ่มแรปเปอร์ที่แรปเดือดจน MONBEBE แทบหยุด หายใจอีกครั้ง
ผ่านมากว่าครึ่งทาง ความสนุกสุดมันส์สุดเหวี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้ง 5 หนุ่ม MONSTA X และ MONBEBE พลังงานไม่มีลด เสิร์ฟความสนุกกันต่อกับเพลง ‘Autobahn’, ‘Burning Up’, ‘Beautiful Liar’, ‘Alligator’ และ ‘Shoot Out’ ที่สนุกจนหนุ่ม MINHYUK ตะโกนภาษาไทยว่า “วันนี้ผมจะไม่กลับบ้าน” ออกมาอีกครั้ง
กำลังมันส์ได้ที่แต่ความสนุกได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคอนเสิร์ต ทั้ง 5 หนุ่มเปิดตัวกลับมาในฮอลล์ อีกครั้งท่ามกลางเสียงเรียกร้องจาก MONBEBE พร้อมทำเซอร์ไพรส์ด้วยการปรากฏตัวอย่างใกล้ชิดด้านล่างเวที เดินไปสบตาและจับมือกับแฟนๆ อย่างทั่วถึงทั้งฮอลล์ และร้องเพลง ‘Oh My!’ และ ‘Rodeo’ ก่อนที่หนุ่ม JOOHONEY จะบอกว่า “ผมจะเครซี่” แล้วพาทุกคนกระโดดไปแตะขอบฟ้า กับเพลง ‘Stand Up’ และปิดท้ายคอนเสิร์ตนี้ไปกับเพลง ‘Fire & Ice’ ที่แฟนๆ ทำทะเลดาวมีแสงระยิบระยับไปกับเพลง
เพิ่มความประทับใจให้ 5 หนุ่ม ได้ขนกลับบ้านไปอย่างเต็มอิ่ม รวมถึงอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจ เมื่อ Thai MONBEBE เตรียม VCR ที่บอกเล่าความคิดถึงตลอด 7 ปีที่ผ่านมาให้ 5 หนุ่มได้รับรู้ พร้อมกับข้อความที่เต็มไปด้วยความรักว่า “ไม่ใช่แค่ 11 ปี แต่จะอยู่ด้วยกันไปอีก 100 ปี” ทำเอา 5 หนุ่มซึ้งใจด้วยความรู้สึกขอบคุณมอนเบเบ้ที่ยังรักพวกเขา และมอบ “ความกล้า” พลังในการเดินเริ่มต้นเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้
“พวกเรากลับมาประเทศไทยในรอบ 7 ปี แต่ทุกคนก็ยังสนุกกับพวกเราอย่างเต็มที่ ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี พวกเราขอบคุณมากๆ ครับ เป็นเวิลด์ทัวร์ที่เราเริ่มที่แรกที่ประเทศไทย ด้วยพลังของแฟนๆ ชาวไทย ทำให้พวกเรา คิดว่า น่าจะจบทัวร์ครั้งนี้ได้อย่างดีเลยครับ ขอบคุณที่มอบความกล้าให้พวกเรา พวกเราจะกลับมาและ ทำการแสดงให้ทุกคน ได้ดูอีกครั้ง ขอบคุณมากๆ รักนะครับ”
เป็นการปิดท้ายคอนเสิร์ต ‘2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN BANGKOK’ ในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความประทับใจ เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข เรียกว่าเป็น 7 ปีที่คุ้มค่าต่อการรอคอยของ MONBEBE ชาวไทย ที่ได้สร้างพลังใจให้ทั้ง 5 หนุ่ม MONSTA X ได้เริ่มต้นเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ได้อย่างสวยงาม