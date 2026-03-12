“ป๋อ - อ้อม” คืนจอคู่กันในรอบ 15 ปี ประกาศไม่เอาคู่ขวัญในตำนาน เพราะแก่! ขอเป็นคู่จิ้นรุ่นใหญ่

“ป๋อ ณัฐวุฒิ - อ้อม พิยดา” ดีใจได้หวนกลับมาร่วมงานกันในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมาก็คอยดูแลกันและกันตลอด อ้อนผู้จัดขอให้มีละครที่ได้คู่กันเต็มๆ สักเรื่อง พร้อมประกาศไม่เอาคู่ขวัญในตำนาน เพราะแก่ ขอเป็นคู่จิ้นรุ่นใหญ่
ได้กลับมาโคจรเล่นเป็นสามีภรรยากันอีกครั้งในรอบ 15 ปี สำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่าง “ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ” และ “อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล”กับละครฟอร์มยักษ์เรื่อง หงสาวดี ที่ล่าสุดเปิดตัวแล้วเรียบร้อย ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยทั้งคู่เผยว่าดีใจมากที่ได้หวนกลับมาคู่กันอีกครั้ง
อ้อม : “ไม่เอาคู่ขวัญในตำนาน คู่จิ้นสิ คู่ขวัญมันแก่ (หัวเราะ)”
ป๋อ : “พอรู้ว่าได้มาเล่นคู่กัน ผมดีใจนะ ผมอยากเจอเขามานานแล้ว เพราะว่าตั้งแต่เรื่องเก็บแผ่นดิน , สัญญาแค้นแสนรัก มันห่างกันไปประมาณ 15 ปี เจออ้อมบ้าง แต่ว่าไม่เคยเล่นละครด้วยกันเลย พอมาเจอก็ดีใจจังเลย อยากเจอคนนี้”
อ้อม : “ดีใจค่ะ พอรู้ว่าเป็นพี่ป๋อแล้วสบายใจ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง ไม่ต้องมาจูนกันว่าเล่นไลน์ไหน เล่นยังไง รับส่งยังไง ไม่ต้อง สบายใจแล้ว 100% ตรงนี้”
ป๋อ : “แต่เสียงในหัวผมนะ หนักใจ เรื่องเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวก็จะฉี่ เดี๋ยวก็จะกินข้าว กว่าจะแต่งตัวเสร็จ”
อ้อม : “ก็ไม่สบาย เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะให้ทำยังไง”
ป๋อ : “วันนั้นซีนนึงปาไปเกือบ 3 ชั่วโมง”
อ้อม : “ก็เราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ”
ป๋อ : “พอรับหน้าปุ๊บ มันก็ไปฉี่ ฉี่ทั้งวัน”
อ้อม : “มันต้องฉี่ไหมคะ ไม่ฉี่เราก็แย่สิคะ”
ป๋อ : “เธอแต่ต้องรู้เอง เวลาทำงานเธอก็ต้องรู้ ต้องควบคุมกระเพาะปัสสาวะดีๆ”
อ้อม : “ก็ไปตลอดจริงๆ วันนั้นกินน้ำไป 12 ขวดได้ เพราะว่าเราไม่สบาย เนี่ยเธอฉันต้องมาพูดเรื่องนี้เลยเห็นไหม (หัวเราะ) ก็เลยต้องไปเข้าห้องน้ำทุกคัต เพราะเรากลัวมาก ไม่เคยเป็นมานานมากแล้ว”
ป๋อ : “คือเขาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงผม ณ วันที่ผมเข้าวงการใหม่ๆ เขาก็เล่นมาสักพักแล้ว เขาก็ดูแลผมแล้ว ณ วันที่ผมมาทำงานช่องวันเป็นเรื่องแรกเขาก็ทำหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงดูแลผม”
อ้อม : “แต่ตอนที่ดิฉันไปเป็นผู้จัดช่อง 3 เขาก็ดูแลเหมือนกัน”
15 ปีผ่านไป หน้าตา รูปร่างไม่เคยเปลี่ยน
ป๋อ : “นั่นสิทำไมหน้าไม่เปลี่ยนเลย หุ่นก็เหมือนเดิม สุดยอดจริงๆ เหมือนเดิมเป๊ะ พิยดาที่แซบยังไง หลายๆ วงการเขาก็รู้กันอยู่”
อ้อม : “หมอที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย (หัวเราะ)”
ป๋อ : “โอ้ย อย่าไปเล่าสิ ไปเล่าให้เขาฟังทำไม อันนี้เป็นความลับ”
อ้อม : “พี่ป๋อก็หล่อค่ะ หล่อเหมือนเดิม เราก็ออกกำลังกายด้วย ดูแลผิวหน้า สุขภาพ เพราะเรามีลูกมีเต้า เราก็ยังอยากอยู่กับเขาไปสักร้อยนึง”
ป๋อ : “เห็นนาย (ณภัทร เสียงสมบุญ) กับตรี (ภรภัทร ศรีขจรเดชา) บอกว่าตอนเขาเล่นกับนาย เขาบอกตัวนี้ตึงมาก สองตัวนี้ก็ตึงเหมือนกันหูตึงทั้งคู่เลย (หัวเราะ) เริ่มตึงกันหมดแล้ว ดีครับรุ่นนี้อยู่กันไปยาวๆ เพราะมันมีบทดีๆ ให้เราเล่น”
อ้อม : “แต่มันเล่นง่ายจริงๆ ดิฉันได้เล่นกับคุณ ดิฉันสบายใจมาก”
อ้อนผู้จัดขอละครคู่ยาวๆ สักเรื่อง พร้อมเป็นคู่จิ้น
ป๋อ : “ขออีกสักนิดนะพี่บอย พี่ป้อนนะ”
อ้อม : “รุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องมีนะ คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ , คุณนิพนธ์ ผิวเณร , คุณผอูนก็ได้ค่ะ แต่พี่ปุ๊ยอยู่กองแกก็จะเหนื่อยทั้งวัน เหนื่อยแดดร้อน (หัวเราะ) พร้อมเป็นคู่จิ้น จิ้นได้”
ป๋อ : “ทุกวันนี้ก็จิ้นกันตลอดเลย ผมจะไม่ห่างเขาเลยเวลามางาน เพราะไม่รู้จะคุยกับใครแล้วหันไปทางนก ฉัตรชัย เปล่งพานิช เขาก็ไม่คุยกับเราอีก (หัวเราะ)”
อ้อม : “พี่นกเขาไม่มีใครคุยด้วยยิ่งกว่าเราอีก (หัวเราะ) ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ต้องดูแลเขาตั้งแต่บางกอกคณิกาแล้ว ดิฉันต้องอยู่กับคุณฉัตรชัยตลอดเวลา ไม่มีใครกล้าอยู่กับเขาเลย ไม่มีใครกล้าคุยเลย อิงฟ้า วราหะนี่ไปอยู่โน่นเลยนะ เดินมานี่โค้งตัวแทบหัก”
ป๋อ : “อ้อมเพื่อปวงชนจริงๆ จัดมาเลยครับ พี่บอย พี่ป้อน พี่ปุ๊ย แนวตั้ง แนวนอน แนวตะแคง ได้หมดครับรุ่นเรา (หัวเราะ)”