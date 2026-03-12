“วิว วรรณรท” ปัดข่าวอักษรย่อโดนซ้อม ยันรัก “แม็ค” หวาน มุ่งสร้างบ้านเตรียมแต่งงาน

“วิว วรรณรท” สยบข่าวลือคู่รักซ้อม ยันรัก “แม็ค” ยังหวานดี เผยเหตุไร้ของขวัญวาเลนไทน์ เพราะกำลังเร่งสร้างเรือนหอเตรียมแต่งงานปลายปี
เป็นว่าที่คู่บ่าวสาวที่หวานกันอยู่เสมอ สำหรับคู่ของนางเอกสาว “วิว วรรณรท สนธิไชย” กับพระเอกหนุ่ม “แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล”ที่มีแพลนว่าจะเข้าประตูวิวาห์กันปลายปีนี้ ซึ่งวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแม้ไม่มีภาพหวานออกมา ทำมีอักษรย่อหลุดออกมาโยงทั้งคู่ว่าเป็นคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน ฝ่ายหญิงถูกฝ่ายชายซ้อม สาววิวเลยขอแก้ข่าว
“วาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ทานข้าวปกติค่ะ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ หาร้านอร่อยๆ ไปทานโอมากาเสะด้วยกัน คือชวนกันไปทานข้าวไม่รู้เรียกว่าพิเศษไหม เป็นสายกินกันอยู่แล้ว เรื่องข่าวอักษรย่อ ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ หนูยังอยู่ในวงการบันเทิงไหมเนี่ย (หัวเราะ) หนูก็ทำธุรกิจด้วย จริงๆ เรื่องอักษรย่อแล้วก็เรื่องต่างๆ ที่เห็นก็คงเห็นตามข่าวที่เราดูติ๊กต๊อกอะไรอย่างนี้แหละ แต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นใคร เราก็เป็นชาวเน็ตคนหนึ่ง แต่ว่าก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับหนูสักอันเลย ไม่ได้มีมาถึงมาถาม
ส่วนที่มีเดาเป็นหนู ที่ว่ายังไม่ได้แต่ง แล้วถูกผู้ชายซ้อมด้วย ถ้าเป็นเราดูท่าทางหุ่นก็น่าจะซ้อมยากอยู่นะคะ (หัวเราะ) ก็น่าจะสู้อยู่ ไม่ๆ สำหรับหนูไม่ได้มีใครมาถามแต่ถ้าใครที่นึกว่าเป็นคู่เรา ก็ยังรักกันดีนะคะ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ชาวเน็ตเขาก็คงทายไปเรื่อยๆ แหละ หรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีข่าวดีก็อาจจะเป็นคู่นี้หรือเปล่า
แต่ของเราก็ไม่ได้พูดพาดพิงถึงใคร ชิลๆ สบายๆ อยู่แล้ว เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร ยิ่งพี่แม็คน่าจะไม่รู้เรื่องเลยแหละ พี่แม็คทำธุรกิจอย่างเดียว วันๆ สั่งออเดอร์ทำเบอร์เกอร์กัน ก็เลยไม่ค่อยได้รู้เรื่อง ถามว่ามันเป็นเรื่องกวนใจไหม จริงๆ สำหรับวิวหรือไม่ว่าคู่ไหนก็ตาม มองเป็นการให้กำลังใจ แล้วมองในเรื่องบวกๆ ดีกว่า ไม่ใช่ว่าเวลาถ้ามีข่าวในทางลบอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปคิดว่าจะเป็นคู่นั้นคู่นี้ วิวรู้สึกว่าอยากให้กำลังใจแต่ละคู่มากกว่า”
บอกยังคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรกันดี
“ช่วยคิดได้นะคะทุกคน (หัวเราะ) วาเลนไทน์ก็ไม่ได้ให้อะไรกัน เพราะวันเกิดใกล้ๆ กันอีก ก็เดี๋ยวหาของขวัญพิเศษสักหน่อย เพราะว่าพี่แม็คเกิดก่อนมีนาฯ แล้ววิวก็ต่อเลยเมษาฯ แต่ว่ายังไม่มี เดี๋ยวถ้ามีก็คงจะได้เห็นกันค่ะ แต่คิดว่าน่าจะหาของถูกใจให้เขาได้นะ คือพี่แม็คเขาไม่เรื่องมากเลยค่ะ อะไรก็ได้ จริงๆ มันเหมือนเป็นความรู้สึกทางใจกันมากกว่า เขาไม่ได้ว่าอยากได้ของแบรนด์เนม คือให้อะไรก็ได้ จะเขียนการ์ด จะทำรูป ทำเค้ก มันอะไรก็ได้ที่ให้ด้วยใจ
ส่วนของหนู หนูก็บอกแค่ว่าหนูชอบหมดเลย (หัวเราะ) ไม่ปฏิเสธได้เหมือนกัน จริงๆ ตอนนี้เราก็รู้สึกแค่ว่าจะเซฟๆ หน่อย เราสร้างบ้านกันอยู่แล้วก็จะแต่งงาน อยากทำบ้านให้เสร็จ แล้วก็ยังรอของเข้าอยู่ (หัวเราะ) ลูกค้าคะ งานก็ได้นะคะ ตอนนี้ยังเป็นบ้านอย่างเดียวเลย มีเสื่ออยู่เลย ขอทุกอย่าง (หัวเราะ) ก็ยังทำงานหาเงิน แล้วก็ดีใจที่มีละครอยู่นะคะ จริงๆ วิวก็เปิด พอโตขึ้นก็รับละครซีรีส์อิสระมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานอะไรสามารถติดต่อมาได้นะคะ”