“นิค วิเชียร” ตกใจ “โอม Cocktail” ลาออก! ยันไม่รู้สาเหตุเบื้องลึก แต่เชื่อในความเด็ดขาด-รอบคอบ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาแฟนเพลงและคนในวงการดนตรีถึงกับนั่งไม่ติด! เมื่อ “นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล” หรือ นิค Genie อดีตขุนพลเพลงร็อก ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงรุ่นน้องคนสนิทอย่าง “โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ” หรือ “โอม Cocktail” หลังมีข่าวโอมยุติบทบาทผู้บริหารค่าย Gene Lab ค่ายเพลงที่เจ้าตัวปลุกปั้นมากับมือจนประสบความสำเร็จถล่มทลาย โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตกใจและเสียดายกับการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะรู้ดีว่ากว่า Gene Lab จะเติบโตมาได้ขนาดนี้ โอมและทีมงานต้องใช้ทั้งกาย ใจ และสมองสู้มาอย่างหนัก พร้อมระบุว่าแม้ไม่รู้สาเหตุเบื้องลึก แต่เชื่อมั่นในความเด็ดขาดและรอบคอบของน้องชายคนนี้
“เห็นข่าวการยุติบทบาทผู้บริหารค่าย gene lab ของ ‘โอม’ แล้วรู้สึกตกใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะการต้องจากลาค่ายเพลงที่สร้างขึ้นมากับมือจนสำเร็จและโด่งดังนั้นก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
ส่วนตัวก็รู้สึกเสียดายที่โอมขอไม่ไปต่อ เพราะกว่าจะเติบโตได้ถึงวันนี้ gene lab และโอมรวมทั้งทีมงานต้องฟันฝ่าอะไรมาเยอะ ใช้สรรพกำลังทั้งกาย ใจ สมอง และสองมือปลุกปั้นมันขึ้นมา… เหนื่อยไม่ใช่น้อย!
แม้จะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวทั้งหมด แต่ด้วยความเป็นคนที่เด็ดขาดมั่นคง ผมแน่ใจว่าน้องผมคนนี้คงคิดรอบคอบดีแล้ว
ยังไงก็ตาม ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดี คงไม่มีอะไรต้องปลอบโยน ได้แต่อวยพรขอให้โอมสนุก สำเร็จและสมหวังในก้าวอีกครึ่งของทีมงาน ‘ครึ่งเก้า’ ของโอมนะครับ
#nickgenie
ปล. เราคงไม่ได้ไปไหนไกลกันเนอะ บ้านก็ใกล้กันมาก ว่างๆ ก็มากินข้าวนั่งคุยกันนะครับ”
นอกจากนี้ นิค วิเชียร ยังตอบคอมเมนต์แฟนคลับที่เมนต์ว่าอยากให้มาร่วมงานค่ายเจ้าตัว ด้วยข้อความว่า “พี่วางมือแล้วครับ , ส่วนคนที่ถามว่าใครนั่งบริหารต่อ นิค วิเชียร เผยว่า “ไม่ทราบเลยครับ แต่คงมี” รวมทั้งคนที่มองว่าโอมเหมือนสนุกกับการทำอะไรใหม่ๆ เพื่อเป็นการสนองนี้ดส์ตัวเอง นิค วิเชียร ก็เข้าไปเมนต์ตอบว่า “เท่าที่รู้เขาไม่ทำอะไรเล่นๆ เขาเป็นคนจริงจังครับ”