ชมนาที “แจกัน” อ่านประวัติแม่สุดบีบใจ มีลูก 2 คนไร้ชื่อ “กุญแจซอล” (คลิป)

พิธีฌาปนกิจ “มุกดา บุญทอง” ผ่านไปด้วยน้ำตาของคนในครอบครัว ด้วยความอาลัยรักสุดซึ้งต่อการจากไป “หนึ่ง นึกคิด บุญทอง” และลูกๆ ทั้งสองคน “แจกัน ปอถักทอง บุญทอง” และ “เรดาห์ ปรชญา โบแร็ง” ต่างพยายามกลั้นน้ำตา อาลัยรักต่อการจากไปในครั้งนี้ ซึ่งน่าจับตาว่าแม้ในพิธีฌาปนกิจก็ยังไร้เงา “กุญแจซอล ป่านทอทอง” มาร่วมอำลาส่งคุณแม่ครั้งสุดท้าย
ขณะที่ “แจกัน” ได้ทำหน้าที่กล่าวคำไว้อาลัย และอ่านประวัติของคุณแม่มุกดา ทำหนึ่ง นึกคิดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โดยงานนี้เจ้าตัวเอ่ยชื่อลูกเพียง 2 คนเท่านั้น ไร้ชื่อของกุญแจซอล
“ตั้งแต่พวกหนูเด็กมีคุณพ่อคุณแม่ไปรับไปส่งไปโรงเรียนทุกวัน ลูกๆ อยากเรียนอะไรเพิ่มเติมคุณแม่ก็พร้อมซัปพอร์ตลูกทุกคนเต็มที่และเท่าๆ กัน ไปนั่งรอลูกๆ เรียนไม่เคยบ่น คุณแม่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต เป็นคนเก่ง ขยัน อดทน สอนให้ลูกๆ ทุกคนทำมาหากิน ทั้งงานบ้านและงานนอกบ้าน ตลอด 9 ปีที่คุณแม่ล้มป่วย คุณแม่อดทนกับการรักษาด้วยใจอันแข็งแกร่ง…คุณแม่ขา ถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนแล้วนะ แม่เหนื่อยมามากพอแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง แม่จะเป็นคนเก่งที่สุดในโลกของหนูตลอดไป หลับให้สบายนะคะ”