“แจกัน ปอถักทอง” สุดทน เผยความจริง 10 ปี ครอบครัว “บุญทอง” ไม่เคยทำสัญญาตัดขาดใคร และไม่มีใครซื้อบ้านให้

ในงานฌาปนกิจ “มุกดา บุญทอง” ภรรยานักแสดง “หนึ่ง นึกคิด บุญทอง” ลูกสาว “แจกัน ปอถักทอง บุญทอง” ได้อ่านประวัติคุณแม่ โดยระบุว่า “คุณแม่มีลูก 2 คน” ไม่นับรวม “กุญแจซอล ป่านทอทอง” ลูกสาวที่ตัดขาดกันไปแล้ว ทำชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา
ภายหลังเสร็จพิธี แจกัน ก็ขอโพสต์ความในใจที่อัดอั้นมาตลอดลงโซเชียลว่า…
“หลังจากที่งานคุณแม่เสร็จสิ้น
ขออนุญาตชี้แจงข้อมูลเท็จที่ไม่เป็นความจริง (ที่เก็บมาตลอดเกือบ 10 ปีไม่เคยออกมาพูดอะไร วันนี้ขออนุญาตค่ะ🙏🏻
1.ไม่เคยมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงตัดขาดอะไรใครใดๆ ทั้งสิ้น
2.เรื่องบ้าน ไม่ได้มีใครซื้อให้ ตั้งแต่อดีตจนทุกวันนี้ยังผ่อนกันอยู่เลยค่ะ และผ่อนเองมาโดยตลอดไม่ได้มีใครมาช่วยผ่อนหรือซื้อให้ค่ะ(มีสลิปหลักฐานการผ่อนทุกเดือน)”