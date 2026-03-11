“นาวิน ต้าร์ - ไฮโซน้ำหวาน” แจ้งความ! ล่าแก๊งข่าวปลอมลวงเล่นเว็บพนัน บิดเบือนข่าวจนเสียหายมาก

“นาวิน ต้าร์ - ไฮโซน้ำหวาน” เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ หลังถูกแอบอ้างนำชื่อและรูปไปตัดต่อทำคลิปข่าวปลอม โปรโมตชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์ สร้างความเสียหายโดยตรง
มีประเด็นให้ติดตามกันแบบรัวๆ สำหรับหนุ่ม “นาวิน ตาร์” นาวิน เยาวพลกุล และภรรยา “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” ที่ล่าสุดวันนี้ (11 มี.ค.) ได้เดินทางมาเข้าพบ “พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ” ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (ผบก.สอท.1) ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อแจ้งความดำเนินคดี หลังถูกนำชื่อและรูปไปตัดต่อทำคลิปข่าวปลอม โปรโมตชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์ โดยงานนี้ “นาวิน ตาร์” และ “ไฮโซน้ำหวาน” ได้เปิดใจพร้อมกับ “เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร” และ “พล.ต.ต.ศิริวัฒน์” ยืนยันว่าเนื้อหาในคลิปข่าวดังกล่าวคือข้อมูลเท็จทั้งหมด ประชาชนอย่าหลงเชื่อไปคลิกลิงก์เด็ดขาด
นาวิน ต้าร์ : “วันนี้ก็ได้มาแจ้งความกับทาง สอท. นะครับ เกี่ยวกับประเด็นที่มีการนำเอากระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ของผมกับครอบครัว ไปใช้ในทางที่ดึงดูดคนเข้ามาฟังข่าวที่เป็นเท็จ และหลังจากที่รับฟังข่าวที่เป็นเท็จแล้ว เขาก็จะดึงเอาคนที่สนใจข่าวเหล่านั้น ไปชักจูงเพื่อที่จะไปเข้าเว็บพนันอีกทีหนึ่งครับ ตอนนี้มีคนหลงเชื่อหรือยัง อันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับ แต่ว่าตอนนี้ข่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้ว แล้วก็มียอดคลิก ยอดวิว ดังนั้นก็มีคนเห็นอยู่พอสมควร ก็เยอะนะครับ”
น้ำหวาน : “ตอนนี้เท่าที่เพื่อนส่งมาให้ดู ก็ประมาณ 3-4 ข่าวค่ะ แต่ว่าในจำนวนแอ็กเคานต์ มันกระจายกันออกไป มันเป็นข่าวซ้ำๆ กัน”
นาวิน ต้าร์ : “แล้วในข่าวต่างๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นหลายๆ แอ็กเคานต์ ที่กระจายเอาไปส่งข้อมูลเท็จไปในหลายๆ แพลตฟอร์ม คือวันนี้ผมก็เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมาแจ้งความกับทาง สอท. เพราะว่าทางเราก็ได้รับความเสียหาย จากข่าวที่บิดเบือน ซึ่งข่าวเหล่านั้นเนี่ย เรียกได้ว่าผมเสียหายมากๆ โดยตรง แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่อ่านข่าว ก็น่าจะพอที่เข้าใจในกลโกงนี้ครับ วัตถุประสงค์ของคนที่เอาข่าวนี้มาเผยแพร่ ก็เพื่อที่จะชักจูงคนเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยที่ใช้กระแสของข่าวที่มีในสังคมตอนนี้ ดึงคนเข้ามาอ่านข่าว ซึ่งเราก็ได้ทราบเรื่องมา 2 วันแล้ว”
เคนโด้ : “สิ่งที่นาวิน ต้าร์กับคุณน้ำหวานเจอ ก็คือข่าวที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ ที่เป็นกระแสแล้วก็คนติดตามกัน ทางกลุ่มสแกมเมอร์ก็จะทำเป็นสกู๊ปข่าว มีการลงเสียงเหมือนสกู๊ปข่าวทีวีเลย เปิดธุรกิจนาวินต้าร์กับน้ำหวาน ภายใต้ธุรกิจการไลฟ์สด มีการฟอกเงิน มีการปั่นเงิน ใครอยากรู้ข้อมูลจริงให้ไปดูในคอมเมนต์ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ พอทั้งสองคนมาปรึกษา ผมก็บอกต้องแจ้งความ เพราะว่าทั้งสองท่านเสียหายแน่นอน และต้องเตือนภัยประชาชน ว่าอย่ากดเข้าไปในลิงก์”
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ : “จริงๆ มันปรากฏการณ์ของมิจฉาชีพนะครับ ซึ่งอาศัยสถานการณ์หรือว่าคนดัง หรือว่าประเด็นที่เป็นกระแสร้อนๆ ของสังคม แล้วก็เอามาหาผลประโยชน์ อย่างเช่นกรณีนี้ เนี่ย ก็สร้าง Fake News หรือข่าวปลอมขึ้นมานะครับ ว่าคุณนาวินต้าร์กับภรรยามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย จากนั้นเนี่ย ก็เรียกร้องให้เข้าไปดูในคอมเมนต์ ผมให้ทางทีมงานเข้าไปดู ก็เป็นเว็บไซต์การพนัน ก็ฝากพี่น้องประชาชน กรณีนี้ท่านเห็นได้ไม่เป็นไร แต่อย่าไปแชร์นะครับ การแชร์ต่อการส่งต่อ อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคม และที่สำคัญคือสร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับคุณนาวิน ต้าร์และภรรยา ท่านจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง
สองประเด็นของมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ เรามีการตรวจสอบ ไม่ได้ซับซ้อนเลย เป็นเว็บพนัน แล้วก็ในลิงก์เดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูว่าเป็นลิงก์อะไร ถ้าเป็นลิงก์ที่ดูดข้อมูล หรือว่าเป็นลิงก์ดูดเงิน หรือแอปพลิเคชันที่สร้างความเสียหาย ตรงนี้เราต้องดำเนินคดีอีกตามสัดส่วน หรือว่าฐานความผิดที่คนร้ายได้กระทำ ส่วนเรื่องการตามหาเจ้าของแอ็กเคานต์ มันมีวิธีการสืบสวนของตำรวจ
ซึ่งในแพลตฟอร์มที่มีการก่อเหตุในครั้งนี้ มีทั้ง TikTok และ Facebook ในทางการสืบสวน เราก็ดำเนินการในสิ่งที่เราพบ อีกส่วนหนึ่งจะมีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ก็คือ Facebook กับ TikTok ซึ่งปัจจุบันก็ให้ความร่วมมือกับเรานะครับ เขาก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเราก็เชื่อมต่อไปถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดครับ
กับเคสทั้งสองท่าน เราก็ไม่ได้หนักใจครับ เพราะว่ามันเป็นวิธีการของคนไม่ดี ซึ่งอาศัยจังหวะคนดัง กระแสสังคมเข้ามาปั่นป่วน แล้วก็เข้ามาแสวงหาประโยชน์ โดยทำแบบนี้ ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้ง แม้กระทั่งบางเคสเอา AI มาใส่หน้าเนี่ย เหมือนพี่เปิ้ล นาคร โดนเนี่ย เอา AI มาจับกับหน้าพี่เปิ้ล พูดชักชวนเล่นการพนันก็มี มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับ การชักชวนเล่นการพนันเนี่ย อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 ต่อ 1 กรรม แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น การนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และประชาชนเกิดความเสียหาย อันนี้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 ค่อนข้างหนักครับ”
พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย เพราะได้รับความเสียหายโดยตรง
นาวิน ต้าร์ : “ก็ต้องปรึกษากับทาง สอท. นะครับ เราก็คงทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมาย ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งส่วนตัวนะครับ จริงๆ เราทราบข่าวนี้มาจากเพื่อน ที่อ่านแล้วก็มาถามกับเราโดยตรง ทีนี้ถ้าเกิดข่าวนี้ไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย คาดว่าเพื่อนก็คงจะอาจจะไม่ได้เห็น มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราได้รับความเสียหายโดยตรง”
น้ำหวาน : “ในส่วนที่ดิสเครดิตเนี่ยค่ะ บอกว่าเราถูก DSI บุกค้นบ้าน ซึ่งมันไม่มีข้อมูลอย่างนี้เกิดขึ้น มันพาดให้ดูว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วกระแสที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ถูกสร้างขึ้นมากลบข้อมูลตรงนี้”
นาวิน ต้าร์ : “ก็ต้องเรียนแจ้งกับทางสื่อมวลชน ว่าข้อมูลทั้งหมด สิ่งที่ได้ยินมาทั้งหมดจากในข่าวนี้ ไม่ใช่เรื่องจริง กับครอบครัวของผม ผมก็รู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับ จากข่าวนี้ ก็เป็นข่าวที่ส่งผลกระทบถึงจิตใจของภรรยาผมด้วย ไม่ว่าใครจะทำ ผมก็ขอเรียกร้องอ้อนวอนเลยนะครับ อยากให้หยุดการกระทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะว่าทุกอย่างจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”
น้ำหวาน : “ก็รู้สึกว่าแรงมากค่ะ เพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงแค่ตัวน้ำหวาน เขาบอกว่าครอบครัวเรา ซึ่งมันหมายถึงวงกว้าง คุณพ่อคุณน้ำหวานก็เป็นข้าราชการอยู่ด้วย น้ำหวานรู้สึกว่ามันได้รับความเสียหายค่ะ”
ตำรวจรับปากจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ : “ก็จะทำให้เร็วที่สุดนะครับ และก็จริงๆ เป็นการดีนะครับ ถ้าเกิดว่าผู้ใดโดนลักษณะเช่นนี้ ก็ควรที่จะมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความจริงว่า มันไม่ใช่หน้า มันเป็นข่าวปลอม ในส่วนของการสืบสวน นอกเหนือจากจะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน อีกส่วนหนึ่งคือเราจะเสนอปิดกั้น ตามอำนาจตาม พ.ร บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 20 ปิดกั้นบัญชีที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ ไปยังแพลตฟอร์ม เพื่อที่จะป้องกันพี่น้องประชาชนเข้าถึงและเกิดความสับสน และก็เกิดความเสียหายกับผู้ที่เป็นข่าว”
เตือนประชาชนให้ระวัง เห็นลิงก์ผิดกฎหมายห้ามกดเข้าไปดู
นาวิน ต้าร์ : “ก็ขอส่งต่อข้อมูลนี้ไปถึงทุกคนด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครได้เห็นการกระทำแบบนี้ ไม่ว่าทางใดก็ตาม สามารถที่จะทำในแบบกรณีของผมได้ ถ้าเกิดประชาชนได้เห็นในลิงก์ ที่เป็นลิงก์ที่ข้อมูลผิดกฎหมาย นำพาและก็ชักจูงคนไปทำเรื่องผิดกฎหมาย ก็ขอเตือนภัยตรงนี้ด้วยว่าให้ระมัดระวังครับ”