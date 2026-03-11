“หนึ่ง นึกคิด” ร่ำไห้ ฌาปนกิจ “มุกดา บุญทอง” ไร้เงาลูกสาว “กุญแจซอล” เผย 16 มี.ค. ครบรอบวันแต่งงานกัน (คลิป)

ฌาปนกิจ “มุกดา บุญทอง” ไร้เงาลูกสาว “กุญแจซอล ป่านทอทอง” ด้านสามี “หนึ่ง นึกคิด” ยังรู้สึกเสียใจ ยากกับการทำใจ เผย 16 มี.ค นี้ จะครบรอบวันแต่งงานกัน
วันนี้ 11 มี.ค. เป็นวันฌาปนกิจ “มุกดา บุญทอง” อดีตนักแสดง ภรรยาของนักแสดง “หนึ่ง นึกคิด บุญทอง” และแม่ของอดีตนางเอง “กุญแจซอล ป่านทอทอง” หลังจากสวดอภิธรรมมาแล้ว 3 วันที่วัดสัมมาชัญญาวาส (บางชัน)
ในช่วงสายทางครอบครัวบุญทองได้ทำบุญอุทิศกุศลให้กับ มุกดา บุญทอง ในช่วง 14.00 น. ครอบครัวบุญทอง นำโดย หนึ่ง นึกคิด พร้อมด้วยลูกสาวทั้ง 2 คน “แจกัน ปอถักทอง บุญทอง” และ “เรดาห์ ปรชญา โบแร็ง” นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เพื่อประกอบพิธีเคลื่อนย้ายศพไปยังเมรุ โดย เรดาห์ เป็นผู้ถือกระถางธูป แจกัน ถือรูปภาพคุณแม่ ส่วนสามี หนึ่ง นึกคิด ประคองหีบศพภรรยา ทำการเวียนเมรุก่อนนำขึ้นสู่เมรุ เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจในลำดับต่อไป
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศก หนึ่ง นึกคิด พยายามกลั้นน้ำตา ต้อนรับแขกที่มาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตูมตาม เชิญยิ้ม, ปีเตอร์ โฟดิฟาย, เขาทราย กาแล็กซี, เทิดพร มโนไพบูลย์(อ๊อด ซีอุย), กระดุม ธนายง, บี วรรณิศา ศรีวิเชียร, กษาปณ์ จำปาดิบ และศิลปินนักแสดงอีกมากมาย ที่ตั้งใจมาส่งดวงวิญญาณและร่วมแสดงความอาลัยในวันนี้ ขณะที่แจกันอ่านประวัติคุณแม่ทั้งน้ำตา
ด้าน หนึ่ง นึกคิด แม้จะไม่ได้พร้อมให้สัมภาษณ์ เจ้าตัวได้เลือกโพสต์ภาพครอบครัวที่มีลูกๆและหลาน พร้อมข้อความว่า….
“ผมขอใช้พื้นที่นี้ ขอบพระคุณทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใย ที่มีให้ครอบครัว บุญทอง และให้กับน้องมุกดา ขอบคุณพี่น้องนักข่าวทุกคน ทั้งที่ไม่ได้ไปร่วมงาน และที่ได้ไป งานฟังสวดพระอภิธรรม 3 คืน มีผ่านมา
กราบขอบพระคุณ สำหรับพวงหรีด จากผู้ใหญ่ทุกวงการ เพื่อนสนิทที่เคยร่วมสถานศึกษา เคยร่วมงานกันเพื่อนพี่น้องนักแสดงในวงการบันเทิงและอื่นๆ ที่จัดส่งพวงหรีดมาให้ในงาน
เย็นวันนี้ รู้สึกใจหาย ที่จะต้องส่งดวงวิญญาณ อันเป็นที่รัก หลับให้สบายนะครับ ไม่ต้องทนเจ็บปวดทรมานอีกต่อไป ขอให้เดินทางไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ ไม่ต้องเป็นห่วง กังวลใดใด
อยากให้รู้ว่า ตราบใดที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่ พี่จะดูแลเคียงข้างลูกและหลานนะครับ
รักสุดหัวใจ
มุกจะอยู่ในความทรงจำพี่ตลอดไป จนกว่าเราจะได้พบกัน”
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจ หนึ่ง นึกคิด เผยกับผู้สื่อข่าวถึงพิธีการหลังจากนี้… “พรุ่งนี้เช้าจะมาเก็บอัฐิ ตอนเวลา 08.00 น. แล้วจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่สมุทรปราการ โดยจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ที่บ้าน และให้ลูกไว้ให้รำลึกนึกถึง…..ยังรู้สึกเสียใจ ยากกับการทำใจ ตลอดช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่รู้ว่าเขาเริ่มไม่สบาย จริงๆ วันที่ 16 มีนาคม นี้ จะครบรอบวันแต่งงานกัน”