นิติพลคลินิก คว้า 2 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำมาตรฐานผู้นำด้านความงามกว่า 35 ปี

35 ปีแห่งความเชื่อมั่น! “นิติพลคลินิก” ผงาดคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ NRM & NRX Diamond ในงาน THE AESTHETICS EMPIRE : Medyceles Recognition Night & Thank You Party 2026 ชูกลยุทธ์ ABC ครองแชมป์สาขามากที่สุดในไทย ตอกย้ำนิยามใหม่ “ทุกความสวย...เป็นไปได้”
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัดหรือ Nitipon Clinic (นิติพลคลินิก) สถาบันดูแลความงามครบวงจรที่มีเครือข่ายสาขามากที่สุดในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบกว่า 35 ปี ด้วยการคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ NRM Diamond และ NRX Diamond ในงาน “THE AESTHETICS EMPIRE : Medyceles Recognition Night & Thank You Party 2026” ณ โรงแรม Capella Bangkok ยืนยันมาตรฐานการคัดสรรนวัตกรรมระดับโลกเพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
นพ.นิติพล ชัยสกุลชัย ผู้ก่อตั้งนิติพลคลินิก เผยถึงวิสัยทัศน์ที่ทำให้แบรนด์ยืนหยัดเป็นผู้นำมาตั้งแต่ปี 1991 คือการยึดถือว่า "มาตรฐานการแพทย์คือหลักปฏิบัติของเรา" โดยในปี 2569 นี้ นิติพลคลินิกได้ยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้สโลแกน “ทุกความสวย...เป็นไปได้” เพื่อสะท้อนจุดยืนในการตอบโจทย์ความงามของลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ผ่านนวัตกรรมที่ทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หัวใจล้ำค่าสู่ความสำเร็จระดับ Diamond
World-Class Products : ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ต้องมีงานวิจัยรองรับ โดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่มายาวนาน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผิวอย่างครบมิติ
Expertise & Standard : มุ่งพัฒนาทักษะทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคเฉพาะตัว “ยิง-โม-โบ-ร้อย” เพื่อควบคุมมาตรฐานการรักษาให้ยอดเยี่ยมเหมือนกันทั้ง 130 กว่าสาขาทั่วประเทศ
รุกตลาดอนาคตด้วยกลยุทธ์ ABC (The ABC Strategy) :
A - Advance: ความเป็นผู้นำที่ไม่หยุดนิ่ง พัฒนาบริการและเทคโนโลยีให้ล้ำหน้าอยู่เสมอ
B - Best: ความเป็นที่สุดในทุกมิติ ทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และบุคลากร
C - Customer Centric: ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด
นพ.กิตติรัฐ สุรพัฒนา แพทย์ตัวแทนผู้รับรางวัลในงาน THE AESTHETICS EMPIRE : Medyceles Recognition Night & Thank You Party 2026 กล่าวว่า “รางวัล NRM และ NRX Diamond ที่ได้รับในวันนี้ คือขวัญและกำลังใจที่จะทำให้เราไม่หยุดพัฒนา เพื่อรักษามาตรฐานและดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้เรามาตลอด 35 ปี”
ผู้ที่สนใจดูแลผิวพรรณและรูปหน้า สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ นิติพลคลินิก ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-734-4125
