“ปีเตอร์​-แคท” เล่านาทีชีวิต หนีตายกลางสนามบินอาบูดาบี หวิดโดนจรวดโจมตี! (คลิป)

อยู่ๆ ก็มีเรื่องให้สองนักร้องเพื่อนซี้ “ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล” และ “แคทรียา อิงลิช” ต้องหวาดเสียวเสี่ยงกับชีวิตเข้าซะแล้ว เพราะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศกันมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว และกำลังจะบินกลับประเทศไทย แต่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่อยู่ในเขตของสงครามตะวันออกกลางในขณะนี้
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้อัดคลิปหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายแล้ว โดยได้ออกมาเล่าว่า พวกตนอยู่ในสนามบินที่อาบูดาบี กำลังรอขึ้นเครื่องอยู่ที่เกต (ประตูทางไปขึ้นเครื่องบิน) เพื่อบินกลับไทย เพราะเพิ่งเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์ และต้องเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี ถึงจะบินต่อไปประเทศไทยได้ แล้วอยู่ๆ ก็มีเจ้าหน้าที่ 2 คนนั่งรถตะโกนเสียงดังมากบอกว่าให้ทุกคนถอยกลับออกไป ทำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นวิ่งกันหมด แล้วไปรวมตัวกันอยู่ตรงทางออกฉุกเฉินพักใหญ่ ประมาณ 40 นาทีได้กว่าจะเคลียร์ทุกอย่าง พร้อมกับมีข้อความเด้งในมือถือบอกว่าให้ระวังพวกจรวดระเบิด และอย่าอยู่ใกล้หน้าต่าง
ซึ่งทั้งคู่ยังเผยอีกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นแต่เช้ามืดเลย และมีการแจ้งเตือนอีกว่าใครที่ถ่ายคลิป ถ่ายภาพตอนนั้นก็จะโดนพาไปที่สถานีตำรวจ ก็คือโดนจับ เพราะว่าห้ามถ่าย รอกันจนเคลียร์เรียบร้อย ทุกคนก็ได้กลับมาที่เกตจุดเดิม เพราะเครื่องบินดีเลย์ คาดว่ายังบินลงจอดไม่ได้
ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้ว ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วง