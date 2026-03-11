มาแล้วตัวอย่างเต็ม “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” 19 มี.ค.นี้ พร้อมเปิดตัวทีมพากย์นำโดย SUZUKA กับงานพากย์อนิเมะครั้งแรก

สร้างเซอร์ไพร์สต่อเนื่องสำหรับโปรเจกต์แอนิเมชันไซไฟสุดล้ำจากยูนิต “เมะ” (ME’) โดย "ฉายแสง แอด.เวนเจอร์" ล่าสุดปล่อยตัวอย่างเต็ม “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” ผลงานแอนิเมชันเรื่องใหม่ของ "คาวาโมริ โซจิ" จากผู้ให้กำเนิด MACROSS ในรอบ 5 ปี กลับมาอีกครั้งกับการผจญภัยไซไฟในโลกดิจิทัลที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน และกำหนดเข้าฉาย 19 มีนาคมนี้
พร้อมเปิดตัวทีมพากย์ “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” ที่มาพร้อมกับเหตุผล “เพื่อให้ผู้ชมเห็นว่า ทุกคนสามารถทำสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา” นั่นคือเหตุผลที่ทีมผู้สร้างเลือก SUZUKA, ทาคุโตะ และ อาโออิ มารับบทพากย์ตัวละครหลักของเรื่อง แม้ไม่เคยให้เสียงอนิเมะมาก่อน โดย “SUZUKA” นักร้องนำจากวง ATARASHII GAKKO ครั้งแรกบนจอภาพยนตร์ ประเดิมงานพากย์อนิเมะในบท SHIORI ตัวละครที่คุณจะไม่มีวันลืม สำหรับ “เทรานิชิ ทาคุโตะ” หนุ่มหล่อวง Timelesz จากเวทีนักร้องสู่ไมค์นักพากย์ ก้าวสู่การพากย์อนิเมะ ครั้งแรกในบท คางามิ สุงุรุ รวมทั้ง “อิโต้ อาโออิ” 1 ใน นักแสดงดาวรุ่งแห่งยุคในบท คุราชินะ คิราระ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเพื่อนของชิโอริ
เมื่อโลกในหน้าจอกลายเป็นโลกจริง และ “ตัวตนอีกคน” เดินออกมาจากมือถือ ในเขาวงกตปริศนาแห่งนี้ ตัวตนในจอจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ได้รับ “ไลก์” และถ้ายอดพุ่งถึง 100 ล้านไลก์ มันจะกลายเป็นตัวตนที่อยากเป็น…อย่างสมบูรณ์ เกมของตัวตนจึงเริ่มต้นขึ้น เพื่อหาทางออกจากเขาวงกต ก่อนที่ชีวิตจริงจะถูกแทนที่
รับชมตัวอย่างได้แล้ววันนี้
https://youtu.be/YWWrWhXkc-U และเตรียมสัมผัสประสบการณ์ไซไฟที่จะเปลี่ยนมุมมองโลกดิจิทัลของคุณไปตลอดกาล “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” ในโรงภาพยนตร์ วันที่ 19 มีนาคมนี้
