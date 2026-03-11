xs
“เกรซ ชลิตา” ส่อเลิกแฟนทั้งที่เพิ่งถูกขอแต่งงาน ลบรูปคู่เกลี้ยง พี่สาวเผยคลิปร้องไห้โฮ ซัดเดือดดูแลไม่ได้ก็อย่าทำร้าย กูไม่ลืม!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอางงเต๊กกันทั้งโซเชียล หลังจากที่ “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” น้องสาว “กีฟ ดราภดา โสตถิวันวงศ์” ลบรูปคู่แฟนหนุ่มที่คบหามานาน 7 ปีอย่าง “อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ทายาทตระกูลการเมืองชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐม ทิ้งเกลี้ยงไอจี ทั้งที่ฝ่ายชายเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานกลางหิมะขาวโพลนสุดโรแมนติกพร้อมแหวนเพชรเม็ดเป้ง เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา

ขณะที่อินสตาแกรม “เกิล” พี่สาวอีกคนของเกรซ เผยให้เห็นภาพเจ้าตัวร้องไห้โฮ เสียใจหนัก ซึ่งเกิลเขียนข้อความในคลิปว่า “จงรักลูกสาวใครสักคนให้เหมือนกับที่พ่อแม่เขารัก ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย” พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “วันหนึ่งมันก็จะเป็นแค่ฝันร้ายที่หนูลืมมันไป #แต่กูไม่ลืม” งานนี้พ่อของเกรซ ได้เข้ามาเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้น ให้ติดต่อกลับด่วน!

ด้านอินสตาแกรมฝ่ายชายก็ได้ลบรูปสวีตคู่กับเกรซออกหมดเกลี้ยงแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งต่อมาอินสตาแกรมเกิลได้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งไปแล้ว 


















