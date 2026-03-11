“กิต Three Man Down” โพสต์เดือด เราผิดเองที่เสืxกเปลี่ยนบ้านคนอื่น! หลัง “โอม ค็อกเทล” ยุติบทบาท GeneLab

กรณีข่าวใหญ่สะเทือนวงการเพลง “โอม ค็อกเทล” ปัณฑพล ประสารราชกิจ ประกาศยุติบทบาท “ผู้รับจ้างบริหาร” ค่ายเพลง GeneLab และ 19 ในเครือ GMM Music พร้อมทีมงานทั้งหมด โดยยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกัน เพียงแต่เป้าหมายไม่ตรงกัน
ขณะที่ “กิต Three Man Down” หรือ “กฤตย์ จีราพัฒนานุวงศ์” หนึ่งในศิลปินที่อยู่ในการดูแลของโอม ได้โพสต์ฟาดเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ลั่นผิดเอง เสืxกไปเปลี่ยนแปลงบ้านคนอื่น!
“ทราบเรื่องมานาน และเข้าใจพี่โอมครับ แต่ที่ไม่เข้าใจคืออีกฝั่งมากกว่าครับ”
“ถ้าไม่ติดว่าเราคุยกันว่าจะพูดหลังคอนเสิร์ต ผมจะหวดให้ตั้งแต่บนเวที”
“ที่ Three Man Down มาอยู่ Genelab เพราะว่าพี่โอมครับ พี่โอมเป็น Leader ไม่ใช่ Boss พี่โอม เดินไปกับน้องๆ และอีกอย่างคือ คุยกับพี่โอมตั้งแต่ Day One ว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ในสถานที่แห่งนี้ ให้ดีขึ้น ถึงแม้จะยากลำบากขนาดไหน เราจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น พวกเราตั้งใจ ไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจทำงาน ทำตัวให้เป็นโมเดลใหม่ๆ จัดการงานเอง ทำให้ดูว่าศิลปินมีค่าในตัวเองมากขนาดไหน
แต่วันนี้เข้าใจและยอมรับเหมือนพี่โอมแล้วครับว่าเราไม่มีวันทำได้ เราผิดเองครับที่เสืxก จะไปเปลี่ยนแปลงบ้านของคนอื่น เราควรหาบ้านตัวเองอยู่มากกว่า”