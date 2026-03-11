xs
“แอ็คมี่” สวนเดือดคดีหลอกลงทุน 1,300 ล้าน ซัดประเมินตัวเองก่อนไหม? มีความสามารถหาเงินให้ผมหลอก! พร้อมตอบทำไมไม่กลับไทย?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากถูกกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความ “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” เทรดเดอร์หมื่นล้าน สามีนางเอกช่องดัง “นนนี่ ณัฐชาณัฐชา ชูมักเคอร์” ข้อหาหลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล เสียหายกว่า 1,300 ล้าน เจ็บใจอีกฝ่ายหนีไปเสวยสุขที่ดูไบแล้ว

ล่าสุดวันนี้ (11 มี.ค.) แอ็คมี่ ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม แต่ปิดคอมเมนต์เอาไว้ ระบุว่า “ก่อนจะเสียหายกันได้ 1,386 ล้าน ประเมินตัวเองก่อนไหมว่ามีความสามารถพอจะหาเงินมาให้ผมหลอกกันได้หรือเปล่า?!?!?! ผลตอบแทน 500 เท่า ?!? บ้าน่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”

ขณะที่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของแอ็คมี่ก็ได้โพสต์ข้อความเดียวกัน แต่ไม่ได้ปิดคอมเมนต์ ซึ่งชาวเน็ตฟาดกลับทำนองถ้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ควรกลับมาพิสูจน์ตัวเอง งานนี้แอ็คมี่ได้ตอบกลับไปว่า “อยู่ที่ไหนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ครับ โลกเรามาไกลแล้วนะครับ มาทำธุรกิจต่างประเทศจะ 2 ปีแล้วนะครับ”
















