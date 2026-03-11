“แอ็คมี่” สวนเดือดคดีหลอกลงทุน 1,300 ล้าน ซัดประเมินตัวเองก่อนไหม? มีความสามารถหาเงินให้ผมหลอก! พร้อมตอบทำไมไม่กลับไทย?

หลังจากถูกกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความ “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” เทรดเดอร์หมื่นล้าน สามีนางเอกช่องดัง “นนนี่ ณัฐชาณัฐชา ชูมักเคอร์” ข้อหาหลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล เสียหายกว่า 1,300 ล้าน เจ็บใจอีกฝ่ายหนีไปเสวยสุขที่ดูไบแล้ว
ล่าสุดวันนี้ (11 มี.ค.) แอ็คมี่ ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม แต่ปิดคอมเมนต์เอาไว้ ระบุว่า “ก่อนจะเสียหายกันได้ 1,386 ล้าน ประเมินตัวเองก่อนไหมว่ามีความสามารถพอจะหาเงินมาให้ผมหลอกกันได้หรือเปล่า?!?!?! ผลตอบแทน 500 เท่า ?!? บ้าน่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”
ขณะที่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของแอ็คมี่ก็ได้โพสต์ข้อความเดียวกัน แต่ไม่ได้ปิดคอมเมนต์ ซึ่งชาวเน็ตฟาดกลับทำนองถ้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ควรกลับมาพิสูจน์ตัวเอง งานนี้แอ็คมี่ได้ตอบกลับไปว่า “อยู่ที่ไหนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ครับ โลกเรามาไกลแล้วนะครับ มาทำธุรกิจต่างประเทศจะ 2 ปีแล้วนะครับ”