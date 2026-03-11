ช้างเพื่อนซี้คอบอล “นิกกี้-เกรท-เต๋า-จีโน่” ทำชาเลนท์ท้าเดาะบอลใจกลาง One Bangkok! เปิดการแข่งขัน “Chang U-Champion Cup ปี 4” ชวนน้องๆ มหา’ลัย เติมเต็มโมเมนต์ ร่วมเชียร์ 55 ทีมทั่วประเทศ

คอบอลวัยรุ่นมหา’ลัยเตรียมตัวเฮกับการกลับมาของ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4 ช้างสานฝันสู่เส้นทางฟุตบอลทางอาชีพ” เวทีแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มาพร้อมกับรางวัล Dream Prize เปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ จัดโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ที่ปีนี้ได้ 4 หนุ่มเพื่อนซี้คอบอล อย่าง “นิกกี้ - ณฉัตร จันทพันธ์” “เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์” “จีโน่ เดอะสแน็ค - ปิยพล ม่วงมี” พร้อมเพื่อนใหม่อย่าง “เต๋า AF8 - เศรษฐพงศ์ เพียงพอ” มาอุ่นเครื่องความสนุกก่อนที่น้อง ๆ 55 ทีมมหาวิทยาลัยจะเริ่มคิกออฟจริงช่วงกลางเดือนนี้ ด้วยการชาเลนท์ท้าเดาะบอล ที่แต่ละคนไปแอบซ้อมกันมาแบบไม่มีใครยอมใคร แถมยังเสริมทัพความสนุกด้วยคู่หูพิธีกรอย่าง “ลีซอ - ธีรเทพ” ที่ขอแท็กทีมจับคู่กับ “อาร์ต - มารุต” มาสร้างสีสันภายในงาน เพื่อร่วมเชียร์นักเตะจากทุกมหาวิทยาลัย จน The Storeys Square ของห้าง One Bangkok แทบแตก!
ต้องยกให้ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ” เป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นทั้งเวทีที่นักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าท่ามกลางสปอตไลต์ที่จับจ้องในทุกสนาม และ ปีนี้มีทีมเข้าร่วมฟาดแข้งมากถึง 55 สถาบัน รวมทั้งได้ชิงรางวัล Dream Prize ไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่อังกฤษ เพื่อเติมเต็มและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล สานฝันสู่เส้นทางนักเตะอาชีพ และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่านักศึกษาทั่วประเทศตั้งตารอ เพื่อส่งกำลังใจเชียร์ให้เหล่านักเตะได้คว้าชัยให้มหาวิทยาลัยของตัวเอง
นิกกี้ ณฉัตร กล่าวว่า “ขอบคุณช้างที่จัดการแข่งขันฟุตบอล ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
ผมดีใจมาก ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมกับแคมเปญที่สร้างอิมแพคให้กับวงการฟุตบอลไทยได้มากขนาดนี้ เพราะนี่คืออีกหนึ่งเวทีที่น้อง ๆ นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยตั้งตารอคอย ฝึกซ้อมกันเพื่อเตรียมตัวที่จะมาแข่งในทุก ๆ ปี
และเป็นเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้แสดงฝีเท้ากันอย่างเต็มที่ บอกได้เลยว่าใครเล่นดี เข้าตาแมวมอง ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเรียกไปคัดตัวในเส้นทางอาชีพได้เลย และที่สำคัญ แชมป์ของรายการนี้จะได้รับรางวัล Dream Prize ที่ช้างจะพาไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ ได้ไปซ้อมกับโค้ช ไปแข่งกับมืออาชีพที่สนามซ้อม Seagrave ที่สวยมาก ๆ แถมยังได้เจอนักเตะในดวงใจ ซึ่งผมเคยไปมาแล้วกับช้าง ต้องบอกว่ามันเติมเต็มชีวิตนักฟุตบอลได้จริง ๆ เชื่อว่าน้อง ๆ จะได้แรงบันดาลใจอันล้ำค่าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคตอย่างแน่นอน บอกเลยการแข่งขันปีนี้สนุกแน่ ผมก็จะไปร่วมเชียร์น้อง ๆ ด้วย ใครเชียร์มหาวิทยาลัยไหน ไปตามเชียร์กันได้ทั้งที่สนาม และ Facebook Chang World ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายนนี้นะครับ”
เกรท วรินทร กล่าวว่า “ขอบอกว่า ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่พิสูจน์แล้วว่ายิ่งใหญ่มาก ๆ เพราะมีทีมมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่อยากจะเข้ามาแข่งขันมากขึ้นทุกปี โดยปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 55 ทีม สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ผมเห็นตลอด 3 ปีที่ผ่านมาก็คือน้อง ๆ ที่ได้มาแข่งในรายการนี้สามารถนำความสำเร็จที่ได้จากการลงเล่นในเวที ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ไปต่อยอดไปสู่เส้นทางอาชีพได้แล้วหลายคน บางคนได้เล่นในสโมสรชื่อดัง บางคนติดทัพช้างศึกทีมชาติไทยแล้วก็มี ส่วนรางวัล Dream Prize ที่แชมป์จะได้รับ ผมบอกเลยนะครับว่าคือที่สุดของรางวัลที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะได้รับแล้ว เชื่อว่าใครที่ได้ไปอังกฤษกับช้าง จะได้รับแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างแน่นอน ต้องบอกว่าช้างพร้อมมอบโอกาสและสานฝันให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจเล่นฟุตบอลได้จริง ๆ ครับ ขอให้น้อง ๆ ทุกทีมตั้งใจฝึกซ้อมและทำให้เต็มที่นะครับ”
เต๋า เศรษฐพงศ์ กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณช้างและเพื่อนซี้คอบอลทุก ๆ คนที่ชวนผมมาร่วมงานในวันนี้ครับ และบอกเลยว่าแอบอิจฉาและตื่นเต้นแทนน้อง ๆ จริง ๆ เพราะผมก็ชอบเตะฟุตบอลเหมือนกัน ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เวที ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ จะเป็นเวทีที่ผมจะอยากจะลงเล่นมาก ๆ เพราะเชื่อว่านี่คือการแข่งขันที่จะมอบแรงบันดาลใจและสิ่งดี ๆ หลาย ๆ อย่าง เพื่อมาเติมเต็มประสบการณ์ฟุตบอลในสนามให้กับน้อง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพได้อย่างแน่นอน ขอเป็นกำลังใจกับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้เต็มที่ คว้าแชมป์มากับมหา’ลัยของเราให้ได้นะครับ”
สามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อลุ้นแชมป์ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2569 โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมสนุก ๆ รวมทั้งชมการแข่งขันแบบสดๆ (LIVE) ได้ที่ Facebook: Chang World
