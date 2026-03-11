xs
วัยรุ่นเจนเอ็กซ์ "ป๋อ ณัฐวุฒิ" ควง "เอ๋ พรทิพย์" พร้อม "ลุงรงค์ จตุรงค์" แชร์เคล็ดลับสุขภาพดีโกงอายุ ในงาน AFFILIATE OPEN FACTORY DAY

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​อายุก็แค่ตัวเลข ! สำหรับพระเอก Gen X "ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ" พรีเซนเตอร์กาแฟแคลเซียม CALCIUM COFFEE และตลกตัวท็อปยุค Gen B "ลุงรงค์-จตุรงค์ พลบูรณ์" พรีเซนเตอร์ FIBER MIX PRO ภายใต้แบรนด์ CRT (ซีอาร์ที) ที่มาร่วมงาน AFFILIATE OPEN FACTORY DAY จัดขึ้นโดย บริษัท ชาริตา 168 จำกัด บริหารงานโดย "คุณจูน-อมิตา" บริษัทผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามแบรนด์ CRT ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่าย Affiliate และ Creator ทั่วประเทศ จับมือร่วมกับ ME SKIN CARE PLUS ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าคุณภาพครบวงจรมาตรฐานระดับส่งออก เพื่อให้เหล่าพันธมิตรได้เข้าชมโรงงาน ไลน์การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และร่วมสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ หวังยกระดับจาก “คนขายสินค้า” สู่ “พาร์ทเนอร์แบรนด์” พร้อมเปิดตัวแบรนด์ CRT อย่างเป็นทางการ

​โดย "ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ" พรีเซนเตอร์ CALCIUM COFFEE เปิดตัวมาในมาดสายลับสุขภาพ พร้อมร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ยังคงหล่อดูดีในวัย 52 ปี และมีพลังงานเต็มเปี่ยมแม้ในวันที่ต้องทำงานหนัก ด้าน "จตุรงค์ พลบูรณ์" พรีเซนเตอร์ FIBER MIX PRO ก็มาร่วมแชร์เคล็ดลับหุ่นฟิตในวัยเลข 6 พร้อมเผยถึงวิธีดูแลสุขภาพลำไส้และระบบขับถ่ายในมุมมองของคนรุ่นใหญ่ที่อยากมีสุขภาพดี นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด COLLAGEN LIFT PRO พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ "เอ๋-พรทิพย์ สกิดใจ" อดีตนางร้ายตัวท็อปผิวสวยของวงการที่ยังสวยไม่สร่าง ก็มาร่วมเป็นกระบอกเสียงในด้านการดูแลตัวเองให้ยังดูสดใสจากภายในสู่ภายนอกและเคล็ดลับผิวดีระดับไอดอล

​“ป๋อ-ณัฐวุฒิ” และ “เอ๋ พรทิพย์” เผยว่า “วันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ CALCIUM COFFEE CRT ของป๋อ ส่วนของเอ๋เป็นพรีเซนเตอร์ COLLAGEN LIFT PRO ค่ะ เป็นธุรกิจในครัวเรือน ซึ่งจุดเริ่มต้นคือทางกาแฟแบรนด์นี้เขาไปไลฟ์สดที่บ้านเรา แล้วเหมือนถูกชะตากัน เขาก็ติอต่อเป็นพรีเซนเตอร์ แล้วพอเขามาเจอเอ๋ เขาก็ชอบผิวเอ๋มาก บอกว่าเป็นผู้หญิงผิวสวยก็เลยติดต่อทั้งผัวทั้งเมียไปเลย ซึ่งก่อนเราจะรับเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ได้ทดลองทานก่อนแล้ว เพราะตอนไลฟ์สดมันต้องกินจริง แล้วพอทดลองดื่มแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวมันเบาๆ อย่างเวลาเราไปเล่นเวทออกกำลังกาย เราปวดเมื่อยตาม คอ บ่า ไหล่ ตามข้อต่อต่างๆ เรารู้สึกตึงไปหมด พอตื่นมาแล้วดื่มกาแฟรู้สึกตัวมันเบา รู้สึกดีมากๆ เลย ส่วนของเอ๋คือเอ๋ขอเขามาทดลองก่อนนะ เขารู้ว่าเอ๋ดูแลตัวเองมากๆ เขาก็ส่งตัวสารสกัดต่างๆ มาให้เอ๋ดูหมดเลย เอ๋ก็ดูแล้วก็ศึกษาว่าเอ๋ทานได้ แล้วด้วยวัยอย่างเราคอลลาเจนมันไม่ผลิตแล้ว นอนนิดเดียวหน้าก็ยับแล้วอ่ะ เราก็ต้องหาตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจน เพราะเอ๋ก็ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกแก่ แล้วตัวนี้ก็มีสารสกัดที่ครบจบในซองเดียวเลยค่ะ”

​“ลุงรงค์-จตุรงค์ พลบูรณ์” เผยว่า “คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายกันเยอะมาก ลุงก็เป็นอีกคนนึงที่เกิดอาการนั้น เพราะว่ามันถ่ายกระปิดกระปรอย บางทีกำลังขับรถไปสักพักนึงก็ต้องแวะปั้ม หรือบางทีทำงานถ่ายรายการ ถ่ายละครอยู่ก็ต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำ เวลาถ่ายไม่หมดมันน่าเบื่อมาก มันออกไม่หมดอ่ะ แต่พอได้ทาน FIBER MIX PRO ตัวนี้ก็ได้ผลตั้งแต่ซองแรกเลย ก็เลยรู้สึกโอเคมากเลย แล้วเวลาที่ลุงรงค์รับงานพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ต้องดูก่อนด้วยว่าสินค้าตรงปกมั้ย เพราะลุงรงค์เป็นนักแสดงคนนึงถ้ารับงานมาแล้วไปโกหกคน ถ้าไปพูดแล้วไม่ตรง สักแต่ว่าเอาเงิน เอาแต่รายได้ แล้วพอเวลาคนเอาไปใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ มันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่จะพูดกันว่า จำไม่ได้เลยเวลาลุงรงค์พูดอะไรอย่าไปเชื่อมันนะ วันนั้นฉันซื้อไฟเบอร์มันกินไม่เห็นได้เรื่องเลย มันทำให้ความเชื่อถือของเรามันจะหมดไป แล้วลุงรงค์ไปถึงสวนส้มที่ต่างประเทศที่เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี มาเลยนะ เพราะ FIBER MIX PRO ของลุงรงค์มีส่วนผสมของส้มเลือดที่มันมีประโยชน์มากๆ แล้วโรงงานที่เขาสกัดส้มเลือดก็ใหญ่มากๆ เลย มั่นใจได้เลยว่าไฟเบอร์ตัวนี้ ได้มาตรฐานและปลอดภัย และที่สำคัญดีมากๆ ด้วย”











