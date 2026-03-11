“สอดอ style” ใช้เงินจบดรามาดีเจ จ้างคนด่าร่วมงาน! แพลนเรียนเชฟ อยากทำอาหารให้เพื่อนกินในวันเกิด

“สอดอ style” ใช้เงินจบปัญหาดรามาดีเจ ใครด่าก็จ้างมาร่วมงานด้วย มองดรามาเป็นกระแสที่ดีสำหรับตนได้แสดงจุดยืน เป็นตัวของตัวเอง ใครด่ามาก็ด่ากลับ จะฟ้องก็ต่อเมื่อคำด่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจตน แย้มเตรียมเรียนเชฟ อยากทำอาหารให้เพื่อนกินในวันเกิดตัวเอง รับไปอยู่ตรงไหนก็ทำเขามีปัญหาไปทุกวงการ
เรียกว่ามหากาพย์สะเทือนวงการดีเจ หลังจาก “สอดอ style” หรือ “เส้นด้าย พิมพ์ลดา แววไธสง” อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดัง ที่โดดลงมาเป็นดีเจ ซึ่งเธอผันตัวไปเป็นดีเจเปิดแผ่น ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นอวยตัวเองกับการไปเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชั่วโมง เพื่อจัดงานวันเกิด จนทำให้กลายเป็นดรามาข้ามวันข้ามคืน โดนดีเจในวงการสาปแล้วสาปอีก ด่ากันไปมาเป็นดรามาใหญ่โต
ล่าสุด เส้นด้าย ได้มาร่วมงาน “THE GUITAR MAG AWARDS 2026” เจ้าตัวได้เผยว่าตนเคลียร์ดรามาจบทุกอย่างแล้วด้วยเงิน โดยการจ้างคนที่เคยด่าตนมาทำงานให้
“จริงๆ ตอนนี้จบแล้ว ที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีการสาดน้ำลายใส่กัน ก็ขอโทษขอโพยกันไป ก็มีร่วมงานกัน ตอนนี้ใครที่ด่าได้ก็จับมาร่วมงานกันหมดเลย เพราะว่าเขามีฝีมือ เขาเป็นมืออาชีพ ดังนั้นเรามีทุน เราก็เลยเอามืออาชีพมาทำงานกับเรา เพื่อให้งานมันไปได้ไวไปได้โต
กับกระแสดรามาที่เกิดขึ้น เป็นกระแสที่ดีค่ะเป็นการตอบรับที่ดีมากๆ แล้วก็เป็นกระแสที่ทำให้คนเข้าใจความเป็น สอดอ สไตล์ มากขึ้น เข้าใจว่าด้ายเป็นคนที่ไม่มีอะไร การปากร้าย การปากไม่ดี หรือพูดไม่ตรงเข้ากับจริตคนที่ไม่ชอบเสพแบบนี้ ตอนนี้คนเข้าใจมากขึ้น เป็นดรามาที่เราได้แสดงจุดยืน แสดงความเป็นตัวตนของเรา ก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูมาตลอด ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ และขอโทษทุกคนที่ทำให้ไม่พอใจ หรือว่าพูดจาไม่เข้าหู ด้ายจะเอากลับมาปรับปรุงและพัฒนา”
เตรียมฟ้องชาวเน็ตหาเงินมาจ่ายค่างานวันเกิด ปีหน้าแพลนเรียนทำอาหารเป็นเชฟ
“ก็ไม่ตายไมค์ค่ะ ด่ามาด่ากลับ ไม่ฟ้องแต่ด่ากลับ แต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ด่ากลับ ก็จะฟ้องค่ะ หาเงินมาจ่ายค่าวันเกิด เพราะว่าวันเกิดจัดไปหมดเกือบล้าน คอมเมนต์ที่จะต้องจัดการคือคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจเรา เกี่ยวกับงานของเรา คือเรื่องนั้นด้ายจะไม่ไปแตะ แต่จะให้ทีมฝ่ายกฎหมายจัดการเลย เพราะมันคนละเรื่องและคนละประเด็นกัน แต่จะถูกโยงมามองว่ามันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ก็ปล่อยให้กฎหมายจัดการไปเลย
ส่วนคอมเมนต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องดรามา เราเป็นคนปั่นอยู่แล้ว พูดติดตลกอยู่แล้ว ด่าไปก็ตลกไปอะไรแบบนี้ บางคนเราเข้าไปดูแล้วถ้าเราฟ้องไปเขาก็จ่ายเราไม่ได้หรอก ก็ด่ากลับดีกว่า สนุกกว่า เส้นด้ายทำอะไรก็เป็นดรามาตลอด คือสะเทือนทุกที่ ไปวงการไหนมีปัญหาหมดทุกอย่าง เดี๋ยวปีหน้าจะไปเรียนเชฟ ทำอาหารให้เพื่อนกินในวันเกิด”