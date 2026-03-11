แฟนคลับไทยแห่ต้อนรับ “Noh Seul-bi” จัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย กระแสตอบรับอบอุ่น

สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับชาวไทยอย่างมาก สำหรับ Noh Seul-bi (โน ซึลบี) นักพยากรณ์สาวชื่อดังจากเกาหลีใต้ ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ หลังจากปรากฏตัวในรายการ “Battle of Fates” จาก Disney Plus รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์และความเชื่อ
ล่าสุด Noh Seul-bi ได้เดินทางมาพบกับแฟนๆชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย “Noh Seulbi’s Prophecy – 1st Fan Meeting in Thailand” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต (Quartier CineArt) เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยแฟนๆชาวไทยได้ร่วมกิจกรรมพิเศษกับ Seul-bi ทั้งช่วงพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตและประสบการณ์การเป็นนักพยากรณ์ รวมถึงกิจกรรม Quick Fortune ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับบางส่วนได้สัมผัสประสบการณ์การทำนายอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจและเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแฟนเซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับ การพูดคุยแบบใกล้ชิด และโมเมนต์พิเศษระหว่าง Seul-bi และแฟนๆ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและใกล้ชิดระหว่างศิลปินและแฟนคลับชาวไทย
งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ จัดโดย Alpaca Thailand และได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เมต้าเวท ไทย จำกัด นำโดยทีมผู้บริหาร Dr. Jin-Wook Chris Kim, นายณภัทร เซี่ยงหลิว และ ชวิน วิริยะโสภณ ซึ่งร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรมพบปะแฟนคลับในประเทศไทยครั้งนี้
การมาประเทศไทยของ Noh Seul-bi ถือเป็นการพบปะแฟนคลับชาวไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก และสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย